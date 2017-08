Haïti – Social : «J’ai un métier, je gagne ma vie dans la dignité»

Source HL/ HaïtiLibre

La Fondation Lorquet pour une Nouvelle Haïti (FOLONHA), en partenariat avec le lycée Alexandre Pétion, a lancé la première édition de son Camp d’été sur le thème « J’ai un métier, je gagne ma vie dans la dignité », à l’intention de 60 enfants de familles démunies issus de plusieurs quartiers de la région métropolitaine de Port-au-Prince.

Ce camp d’été, qui se poursuivra jusqu’au 18 août 2017, a pour objectif principal d’initier les enfants à une formation en art plastique et dessin ; en macramé et crochet ; en leadership ; en montage et gestion d’entreprise et aux compétences de base.

Pour Jacquelin Lirisemond chargé de projet de la Fondation Lorquet, ce camp d’été est « un retentissant message pour permettre à ces enfants de donner libre cours à leur créativité, renforcer leur confiance en soi et développer leurs compétences professionnelles, de se former et se divertir sainement en s’éloignant de toutes activités déviantes et les encourager à l’ouverture d’esprit ».

Amos Cincir, Président de la Fondation se dit fier que l'institution qu'il dirige soutienne