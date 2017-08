Nathalie Mondésir, lauréate du « Next generation leader program (NGL) » de l’institut Mc Cain

Source Winnie H. Gabriel Duvil | Le Nouvelliste

Nathalie Mondésir est devenue la toute première lauréate haïtienne du programme «Next Generation Leaders» du McCain Institute. Le mardi 1er août 2017, la première dame Martine Moïse, le chargé d’affaires des États-Unis en Haïti, Brian Shukan, la ministre à la Condition féminine et aux Droits de la femme, Eunide Innocent, et des personnalités de divers secteurs de la vie nationale étaient présents en la résidence de de l’ambassadeur des États-Unis pour le cocktail donné en l’honneur de cette jeune leader, qui n’a pas caché sa joie de pouvoir franchir cette étape. Le bureau de la première dame en a profité pour lui décerner une plaque Honneur et Mérite.

« Je suis émue, honorée et fière d’être lauréate du programme «Next Generation Leaders» du McCain Institute pour les femmes et pour Haïti. Le processus de sélection a été long. Cela a débuté en novembre 2016 pour prendre fin en avril 2017. Mais heureusement que j’ai gagné. C’est une chance, une bénédiction, mais aussi le fruit d’un travail acharné », confie Nathalie Mondésir à cette réception sur l’autonomisation des femmes où elle a reçu une plaque Honneur et Mérite décernée par le bureau de la première dame.

Pour participer à ce programme, la lauréate a bénéficié du support de l’ambassade des États-Unis en Haïti qui l’avait contactée en novembre dernier à ce propos. Le chargé d’affaires des États-Unis en Haïti, Brian Shukan, qui recevait en sa résidence ce mardi 1er octobre, a, dans son discours, réaffirmé sa volonté de soutenir la cause de la femme. « L’avenir de la démocratie et les objectifs de développement économique à long terme sont forcément liés à la protection et l’autonomisation des femmes », a dit l’ambassadeur ajoutant par la suite que « l’égalité entre les sexes n’est pas seulement une question de femmes. C’est une question d’être humain. Aucun pays ne peut avancer s’il néglige la moitié de sa population. En tant que mari et père de deux filles, je n’ai pas seulement un engagement personnel envers l’égalité des chances et l’inclusion des femmes et des filles, je demeure convaincu, en tant que diplomate, qu’un investissement dans les femmes et les filles est un investissement dans l’ensemble de la société ». Remerciant tous ceux qui se sont engagés dans la bataille pour l’autonomisation des femmes et qui jouent un rôle indispensable dans le progrès des droits des femmes dans le pays, le diplomate a réitéré la volonté des États-Unis de continuer à travailler de concert avec Haïti pour garantir l’égalité des droits des femmes afin que la promesse d’une démocratie durable soit une réalité pour tous.

Première femme haïtienne, première femme de la Caraïbe à être lauréate de ce programme, Nathalie Mondésir est une jeune leader, une femme politique, une ex-candidate à la députation pour la circonscription de Kenscoff aux élections de 2015, « Avant, je ne voulais pas croire à cette histoire. Je ne voulais pas y prendre part. Parce que je croyais que je n’étais pas prête. Mais on m’a encouragée à le faire, car on estimait que j’avais un profil intéressant en tant que jeune activiste sociale. Je me suis lancée et cela valait la peine. J’ai pu compter sur plusieurs personnes au sein de l’ambassade pour ma préparation. », raconte en souriant cette jeune femme dynamique, née le 14 novembre 1989 à Port-au-Prince, qui a mis sur pied une entreprise qui offre des services de protocole.

Nathalie Mondésir se rendra aux États-Unis pour une formation de onze mois en leadership politique en septembre prochain. Prête à s’engager dans de nouveaux combats dans « l’intérêt de notre merveilleux pays », dit-elle, elle entend travailler avec les organisations de femmes, mettre sur pied une firme d’expertise électorale afin d’accompagner les femmes candidates à réussir leurs campagnes à son retour. Grâce à ces études aux États-Unis, Nathalie sera ………………………………..lire la suite sur lenouvelliste.com