Andrea Bocelli et des enfants haïtiens ont chanté pour le pape François

Source http://www.catholicnewsagency.com / Patrick Saint-Pré | Le Nouvelliste

Le ténor italien Andrea Bocelli et une chorale de 60 enfants haïtiens ont donné une représentation le mercredi 2 août 2017 en l’honneur du pape François au terme de l’audience générale du Saint-Père au Vatican.

La chorale, du nom «Voices of Haiti » (Voix d’Haïti), a chanté trois chansons avec Bocelli, dont «Amazing Grace» et «Ave Maria», à la suite de l’audience générale dans la salle Paul VI du Vatican, le 2 août. Après la performance, les enfants et le chanteur de renommée mondiale ont été salués par le pape François.

La performance faisait partie d’une tournée européenne de près de deux semaines de la chorale des enfants, composée de jeunes âgés de 9 à 15 ans, venant de certaines des régions les plus pauvres de Port-au-Prince. Outre Rome, la tournée comprend des arrêts à Pise, Florence et Lajatico, en Italie, le lieu de naissance de Bocelli.

À Lajatico, ils se produiront avec Bocelli devant 15 000 personnes pour la 12e édition de son concert annuel au célèbre « Teatro del Silenzio ». À Florence, ils ont chanté pour l’inauguration d’une fondation dédiée au réalisateur italien Franco Zeffirelli.

Selon un communiqué de presse, le projet «offre aux enfants et aux jeunes Haïtiens issus de milieux extrêmement défavorisés des opportunités pour améliorer leur talent grâce à une formation hautement spécialisée, bénéficiant également de nombreuses opportunités, précieuses pour leur avenir».

« Grandis dans un contexte d’extrême pauvreté, assoiffés de beauté, désireux d’apprendre, par une voie pédagogique hautement professionnelle, les jeunes chanteurs ont acquis une grande compréhension, ont pris conscience de la discipline, de la passion, de l’amour pour la musique et de la joie de partage. Par conséquent, ce qu’ils peuvent transmettre par leurs chants est une pure joie.

Les enfants de la chorale et les projets connexes proviennent ……………………...lire la suite sur lenouvelliste.com