Éphéméride du jour ….., 4 Août 1961 // Naissance de Barack Hussein Obama II, 44e président des États-Unis d’Amérique

Fils d’un Kényan noir et d’une Américaine blanche du Kansas de souche irlandaise, il est le premier Afro-Américain ayant accédé à la présidence des États-Unis. Son parcours a suscité chez les électeurs comme dans les médias du monde entier un grand intérêt. Né à Hawaï, élevé plusieurs années en Indonésie, diplômé de l’Université Columbia et de la Faculté de droit de Harvard, il est, en 1990, le premier Afro-Américain à présider la prestigieuse Harvard Law Review, événement historique dans un pays qui a connu une ségrégation raciale jusque dans les années 1960. Après avoir été travailleur social, plus spécifiquement « organisateur de communauté » (community organizer en anglais) dans les quartiers sud de Chicago durant les années 1980, puis avocat en droit civil à sa sortie de Harvard, il enseigne le droit constitutionnel à l’Université de Chicago de 1992 à 2004.

Barack Obama entre en politique en 1996 : il est élu au Sénat de l’Illinois où il effectue trois mandats, de 1997 à 2004. Il se distingue notamment par son opposition précoce à la guerre d’Irak lancée par George W. Bush et par le discours qu’il prononce en juillet 2004 lors de la convention démocrate qui désigne John Kerry comme candidat à la présidence, prestation remarquée qui le fait connaître pour la première fois au niveau national.

Sa présidence intervient dans un contexte de guerre en Irak, de guerre en Afghanistan, de crise au Moyen-Orient, d’importante récession de l’économie américaine et de crise financière et économique mondiale. Le 9 octobre 2009, il reçoit le prix Nobel de la paix. Durant son premier mandat, Barack Obama promulgue notamment un plan de relance économique en février 2009, la loi sur l’allègement d’impôts, le renouvellement d’autorisation des assurances-chômages et les créations d’emplois, celle sur la protection des patients et des soins abordables ainsi qu’une réforme de la régulation financière en 2010. Dans le domaine de la politique étrangère, il retire progressivement les troupes américaines d’Irak, augmente celles présentes en Afghanistan et signe un traité de contrôle des armements avec la Russie. Il commande également l’opération qui aboutit à la mort d’Oussama ben Laden.

.

Aujourd’hui, 4 aout 2017

216ème jour de l’année, 30ème semaine de l’année

149jours avant la fin de l’année

JOURNEE NATIONALE

1789 En France, fin du régime féodal

Fete de Saint Dominique partout dans le monde, en Haiti il est celebre a Marigot et a Port-Salut

UN FAIT A RETENIR

4 aout 1693 Découverte du procédé de fabrication du Champagne par Dom Pérignon

Dom Pérignon, moine bénédictin, n’était ni vigneron ni alchimiste. Au monastère d’Hautvillers, près d’Épernay, c’est lui qui assurait le contrôle des vignes et des pressoirs de l’abbaye. Son premier trait de génie : assortir avant de les pressurer des raisins de diverses origines.

HAITI

4 Août

1902 Anténor Firmin constitue son propre gouvernement

Dénommé « Conseil Exécutif » et siégeant aux Gonaïves, ce gouvernement devint vite un défi pour le gouvernement de transition dirigé par Théomas Boisrond-Canal et dont le siège se trouvait alors à Port-au-Prince. La composition du gouvernement de Firmin se présentait comme suit:

Alfred Henriquez, Affaires Etrangères et Justice;

Hammerton Killick, Guerre et marine;

Normil Chicoye, Intérieur et Police;

Darius Bourand, Finance et Commerce;

Destin Saint-Louis, Travaux Publics;

Dutréville Lamour, Agriculture et Instruction publique.

Le lendemain de la publication de cette liste, Firmin fit paraître une Proclamation

4 aout 1913 Convention signée entre l’Etat haïtien et l’Eglise catholique pour l’établissement des écoles presbytérales dans les paroisses des provinces.

La Pensée du Jour

«Tout ce que tu ne sais pas donner te possède.»

André Gide

PRENOM DU JOUR

Saint-Jean-Marie Vianney mais aussi Luna…

Né à Dardilly (Rhône), Jean-Marie mourut le 4 août 1859 à Ars, un village de l’Ain qu’il rendit célèbre. Peu instruit, médiocre orateur, il convertissait cependant les pécheurs et attirait de grandes foules dans son village. Les Jean-Marie sont drôles et généreux. Leur couleur : le jaune. Leur chiffre : le 3.

Aujourd’hui

Vendredi 04 Aout 2017Lune Gibbeuse ascendante

Lundi 07 Août 2017 Pleine Lune

L’Ere des Lion, comprise entre le 22 juillet et le 21 aout

LE CULTUREL CHEZ NOUS

MIZIK LAKAY

Darline Desca «menmen’m ale»

Pour découvrir la musique de Darline Desca «menmen’m ale»

cliquezsur le lien qui se trouvesurnotre site :

https://www.youtube.com/results?search_query=Darline+Desca+%C2%ABmenmen%27m+ale%C2%BB

La chanteuse sera sur scene ce soir à Kayapipo pour une soiree accoustique.

Centre Pen des Gonaïves-Jusqu’5 août 2017

Festival libérez la parole

En hommage au poète Richard Brisson.

Au programme: lectures, conférences, ateliers, spectacle

LEL | Appel à contributions L’Association Legs et Littérature (Alel) lance un appel à contributions pour le dixième numéro de la revue Legs et Littérature consacré à la thématique «La critique littéraire» à paraître en octobre 2017. Les intéressés peuvent envoyer leur proposition de contribution avant le 31 août à legsetlitterature@venez.fr Plus d’infos : www.legsedition.net

L’actualité du monde, dans le passé

4 aout 1718 Décès de René Lepage de Sainte-Claire

René Lepage de Sainte-Claire est le seigneur-fondateur de la ville de Rimouski. Il a émigré de France dans la première moitié des années 1670 pour s’installer à l’Île d’Orléans. En 1694, il a échangé sa terre de l’Île d’Orléans, héritée de son père, pour la seigneurie de Rimouski, où il s’est établi avec sa famille deux ans plus tard. Avec l’acquisition d’autres terres, il est devenu propriétaire d’un territoire de plus de 50 kilomètres de front sur le littoral du fleuve Saint-Laurent.

4 aout 1755 Naissance de Nicolas-Jacques Conté, physicien et chimiste français, connu pour avoir inventé le crayon mine actuel.

En 1794, la France est soumise à un blocus économique et Carnot charge Conté d’inventer une mine de crayon qui ne nécessite plus de matières premières d’origine étrangère. Après quelques jours de recherches, il eut l’idée de mélanger du graphite avec de l’argile, de cuire le tout et de l’enfermer entre deux demi-cylindres de bois de cèdre. En 1795, il obtient un brevet pour son invention et fonde la société Conté pour fabriquer ses crayons.

La nuit du 4 août 1789 est un événement fondamental de la Révolution française, puisque, au cours de la séance qui se tenait alors, l’Assemblée constituante a mis fin au système féodal. C’est aussi lors de cette assemblée que naît l’idée de l’abolition des privilèges de la noblesse française.

4 aout 1900 Naissance de la reine-mère Elisabeth d’Angleterre

Elizabeth Angela Marguerite Bowes-Lyon naît le 4 août 1900 à Londres. Elle était le 9e enfant (et 4e fille) de Claude George Bowes-Lyon, et de sa femme, Lady Cecilia Nina Cavendish-Bentinck.

Elle épousa, le 26 avril 1923 en l’abbaye de Westminster, le prince Albert de Grande-Bretagne, duc d’York, second fils du roi George V du Royaume-Uni.

Après la mort du roi George V le 20 janvier 1936, puis l’abdication de son fils aîné et successeur Édouard VIII le 10 décembre 1936, le duc d’York devint roi du Royaume-Uni et empereur des Indes sous le nom de George VI. Ils furent sacrés le 12 mai 1937 en l’abbaye de Westminster.

En juin 1940, elle refusa énergiquement de partir se réfugier au Canada avec ses deux filles pendant que le roi resterait à Londres, comme cela avait été suggéré.

Par sa vaillance et sa détermination à soutenir la résistance britannique face au Blitz, elle représente pour Hitler au début des années 40 ‘la femme la plus dangereuse d’Europe’. Elle encouragera la transformation temporaire de la demeure familiale de St Paul’s Walden Bury en hôpital de campagne.

Le 6 février 1952, le roi George VI s’est éteint des suites d’une longue maladie, sa fille aînée devenant la reine Élisabeth II du Royaume-Uni. Elle devient la Reine Mère (Queen Mum, raccourci affectueux des Britanniques).

Elle est décédée le 30 mars 2002 au château de Windsor.

4 aout 1900 Décès d’Étienne Lenoir, ingénieur belge

Jean-Joseph Étienne Lenoir, né le 12 janvier 1822, est un ingénieur belge, qui réalisa notamment le premier moteur à combustion interne en 1860 et le premier moteur quatre temps en 1863.

En 1859, il dépose son « brevet d’un moteur à gaz et à air dilaté », un moteur à combustion interne à deux temps. Il le fabrique en 1860 et en 400 exemplaires qui servirent notamment pour le premier bateau à moteur en 1861 sur la Seine.

En 1863, il réalise le moteur à quatre temps se basant sur le principe du cycle de Beau de Rochas.

La même année, son automobile avec moteur à gaz circule sur 18 km de Paris à Joinville-le-Pont en trois heures.

Il déposa aussi de nombreux brevets :

un procédé de production d’émail blanc

l’amélioration de la galvanoplastie

le freinage électrique pour wagons

la signalisation pour voies ferrées

l’étamage du verre

le tannage du cuir

la bougie d’allumage pour moteur en 1876.

4 aout 1901 Naissance de Louis Armstrong, Chanteur et trompettiste de jazz américain

Innovant et possédant un talent musical exceptionnel, Louis Armstrong transforma le jazz du statut d’une musique régionale peu connue en un courant culturel populaire. Étant probablement le musicien de jazz le plus célèbre du XXe siècle, il fut tout d’abord reconnu pour ses qualités de trompettiste avant de développer au fil de sa carrière des aptitudes au chant et ainsi devenir l’un des chanteurs de jazz les plus influents de son époque.

Armstrong eut beaucoup de disques à succès incluant « Stardust », « What a Wonderful World » , « When The Saints Go Marching In » , « Dream a Little Dream of Me », « Ain’t Misbehavin », t « Stompin’ at the Savoy » « We Have All the Time in the World » «Hello, Dolly»

Louis Armstrong est mort d’une attaque cardiaque le 6 juillet 1971 à l’âge de 69 ans.

4 aout 1914 L’Angleterre déclare la guerre à l’Allemagne

L’invasion de la Belgique par l’armée allemande pousse la Grande-Bretagne à déclarer la guerre à l’Allemagne. Cela engage tout l’Empire britannique y compris le Canada. Mais pour rendre cela officiel, le premier ministre Robert Borden, appuyé par le chef de l’Opposition, Wilfrid Laurier, déclare la Guerre à l’Allemagne.

4 aout 1942 Sortie du film Holiday Inn

Le film Holiday Inn prend l’affiche mettant en vedette Bing Crosby qui chante White Christmas de Irving Berlin.

La chanson bat des records de popularité avec 600 000 copies vendues au cours des dix premières semaines.

Recherches: Nadeige CAJUSTE et Stéphanie RIGAUD

