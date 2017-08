Le cacao des Chocolateries Askanya dans le top 50 mondial

Source Patrick Saint-Pré | Le Nouvelliste

Le programme « Cocoa of Excellence » vient de classer dans son top 50 des meilleurs échantillons le cacao dont se servent Les Chocolateries Askanya, propriété de Corinne Joachim Sanon Symietz, pour préparer du chocolat haut de gamme « Made in Haiti » vendu ici en Haïti et ailleurs.

En apprenant la nouvelle, Corinne Joachim Sanon Symietz ne cache pas sa joie. Consciente du travail sans relâche qu’elle a consacré jusqu’ici pour mener à bien son projet d’entreprise, elle se frotte les mains et savoure déjà les possibles retombées d’une telle distinction.

« Nous sommes heureux de voir que notre travail dans la fermentation et le séchage du cacao est reconnu et validé par des institutions internationales. Ceci nous montre que notre cacao haïtien est de qualité et peut créer des revenus pour nos planteurs et les autres membres de la chaîne d’exploitation », a confié la jeune entrepreneure, ingénieure de formation, à la rédaction.

« Le programme Cocoa of Excellence est heureux de vous informer que l’échantillon 24 mai 2016 produit par G&S Cacao / Les Chocolateries Askanya a été sélectionné parmi les meilleurs 50 d’un total de 166 échantillons reçus de 40 pays pour l’édition 2017 », peut-on lire dans la note envoyée par les organisateurs de ce programme unique dirigé par « Bioversity International » et « Event International » qui reconnaîssent, tous les deux ans, la qualité, la saveur et la diversité des cacaos selon leur origine.

Selon cette note, l’évaluation sensorielle des 166 échantillons (en liqueur et chocolat non tempéré) a été effectuée en mai, juin et juillet par le comité technique du programme « Cocoa of Excellence ». La sélection des 50 meilleurs échantillons est le résultat de l’analyse statistique des données.

Ce n’est pas la première fois que le cacao haïtien se retrouve ainsi à l’honneur. En effet, Corinne Joachim Sanon Symietz fait remarquer que le cacao de la coopérative CAPUP (Port-Margot) de la FECCANO avait été reconnu comme…………………………………..lire la suite sur lenouvelliste.com