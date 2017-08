Logos Hope: la plus grande librairie flottante au monde fera escale en Haïti

Source Ricardo Ulysse | Le Nouvelliste

Du 11 au 28 août, le MV Logos Hope, la plus grande librairie flottante au monde, fera escale en Haïti, au Wharf de l’Autorité portuaire nationale (APN). C’est au cours d’une conférence de presse au ministère de la Communication, au Champ de Mars, que les responsables ont annoncé la nouvelle. Il faut savoir que ce bateau abrite 400 membres d’équipage, dont la grande majorité a entre 20 et 30 ans, représentant une cinquantaine de nationalités, rapporte le coordonnateur du projet, James Edginton. Chaque membre est un volontaire et ne touche pas de salaire, a-t-il précisé.

« Avec plus de 5000 titres différents à bord du Logos Hope, les visiteurs auront l’occasion d’acheter des ouvrages à des prix abordables », a fait savoir James Edginton. Les livres proposés couvrent une panoplie de sujets notamment sciences, sport, loisirs, arts et médecine entre autres», a-t-il indiqué. Des ouvrages académiques, des dictionnaires et des atlas sont également compris dans le book fair, a-t-il fait remarquer.

« Logos Hope est différent de n’importe quelle librairie que vous avez déjà visité », a déclaré James Edginton. « Vous pouvez être émerveillé du monde et de ses cultures à partir du moment où vous marchez à bord », confie-t-il. Les 400 bénévoles sur le navire viennent de 60 nations différentes, laissant derrière eux familles et emplois, a-t-il expliqué. Selon lui, certains membres possèdent des qualifications pour des rôles spécifiques tels que ingénieurs, charpentiers et n’ont que la volonté de servir. « Nous nous accordons sur un objectif commun, servir les gens à travers…………………………………..lire la suite sur lenouvelliste.com