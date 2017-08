Haïti – Social : Arrivée massive de migrants haïtiens, le Chili préoccupé

Source SL/ HaïtiLibre

Mardi, Carlos Appelgren, le Directeur Général des affaires consulaires et de l’immigration du ministère des Affaires Étrangères du Chili, qui répondait aux questions de la Commission des relations extérieures de la Chambre des députés sur la migration haïtienne et sur l’obligation d’un visa pour les haïtiens que le Gouvernement étudie, pour entrer au Chili, a révélé, qu’entre le 1er Janvier et le 26 juillet 2017, 44,289 haïtiens sont entrés sur le territoire chilien (source police judiciaire chilienne).

Rappelons que pour les 12 mois de l’année 2016, ce nombre s’élevait à 43,898, soit une augmentation…………………………..lire la suite sur haitilibre.com