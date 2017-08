Astrologie du jour

BELIER

Amour

Vous ne devez vous attendre dans votre vie conjugale, avec cette phase de Lune, ni à des problèmes notables, ni à des événements exceptionnels. Ce sera plutôt le train-train, mais un train-train globalement agréable à vivre. Célibataire, vous allez sans doute être introduit auprès d’une personne qui fera immédiatement la conquête de votre coeur. Ceci pourra vraisemblablement faire votre bonheur présent et futur. De toutes façons, l’amour va se manifester à vue d’oeil, et vous n’aurez pas à vous plaindre !

Argent

De bons impacts célestes favoriseront les opérations financières. Profitez-en pour réorganiser vos placements ou pour commencer à capitaliser une part de vos économies. Attention cependant à l’impact de Neptune : vérifiez la validité de vos choix et de vos décisions. Pour quelques natifs, un coup de chance financière est carrément possible.

Santé

Avec Mars et Uranus pour s’occuper de votre santé, le moins que l’on puisse dire est que l’énergie ne vous fera pas défaut. Si la fatigue venait à se faire sentir, vous disposerez là des meilleurs atouts pour récupérer en un rien de temps. Restent quelques points à surveiller, comme de petits soucis dermatologiques ou liés à votre circulation sanguine.

Travail

Côté travail, c’est une journée de luttes qui vous attendra. Une rupture de contrat ou d’association est probable. Cependant, vous bénéficierez de certains avantages financiers non négligeables, qui vous aideront à faire face et à résoudre vos problèmes.

Citation

Ne soyons pas si difficiles : les plus accommodants, ce sont les plus habiles (La Fontaine).

Famille/foyer

Vous manifesterez très probablement un comportement léger, désinvolte et superficiel, qui risque de gâcher la bonne entente avec les vôtres : vos parents, vos enfants, vos frères et soeurs. Par négligence, vous pourriez peiner vos proches ; aussi, de fâcheux malentendus pourraient naître d’une pensée mal exprimée. Entourez de précautions votre correspondance et surveillez vos propos.

Vie sociale

Un élément d’agressivité ou de dureté se développera autour de vous et menacera de gâcher vos chances. Vous-même pourrez vous montrer trop violent ou arrogant, ce qui découragerait les bonnes volontés. Faites donc attention !

Nombre chance

989

Clin d’oeil

Ne compliquez pas les choses en cherchant le pourquoi de tout.

TAUREAU

Amour

Vénus en aspect harmonique mettra en vedette le secteur amour. Une telle configuration, l’une des plus prometteuses pour la vie amoureuse, ne se reproduit pas souvent. Elle aura moins d’impact si vous êtes marié et heureux en couple, se contentant de vous aider à approfondir votre relation. Mais si vous êtes seul, divorcé ou veuf, elle vous offrira beaucoup de chance en amour. Alors, soignez votre look, sortez, acceptez les invitations, voyagez… Pour les natifs mariés et qui s’ennuient en couple, cette configuration céleste pourra provoquer des remous.

Argent

Vous aurez envie de courir deux lièvres à la fois, partagé entre le désir d’accroître votre patrimoine et celui de le dilapider en menant une grande vie pour éblouir l’élu de votre coeur. Attention ! Prêtez une oreille attentive à la voix de la raison afin de ne pas vous retrouver bientôt sur la paille.

Santé

Vous retrouverez votre vitalité après une légère baisse de tonus. La planète Mars vous soutiendra et vous permettra de vous livrer à une foule d’activités sans vous sentir fatigué. Faites un peu de sport.

Travail

Professionnellement, vous n’aurez pas les deux pieds dans le même sabot ! Mars vous stimulera et vous donnera d’excellentes perspectives. En dehors de vos revenus courants, vous aurez d’autres possibilités de vous enrichir. Malgré ce vent favorable, prenez le temps de réfléchir suffisamment avant de prendre toute décision importante.

Citation

Quand les gros poissons se battent, les crevettes doivent se tenir tranquilles (proverbe créole).

Famille/foyer

Les astres vous promettent des relations de grande qualité avec vos proches. Veillez simplement, en ce qui concerne vos relations avec vos parents, à ne pas vous montrer trop exigeant. Ils pourraient en souffrir sans que vous en ayez conscience.

Vie sociale

Grâce à l’ambiance astrale favorable, vous pourriez avantageusement renouer des liens amicaux un peu distendus par une brouille récente. N’hésitez pas à faire le premier pas, même si vous estimez que c’est vous qui aviez raison. Et rappelez-vous que « les amitiés renouées demandent plus de soins que celles qui n’ont jamais été rompues » (La Rochefoucauld).

Nombre chance

130

Clin d’oeil

Même si tout ne va pas comme vous le souhaiteriez, cultivez l’optimisme et la joie de vire : rien de tel pour dénouer les tensions qui sont en vous ou autour de vous.

GEMEAUX

Amour

La journée s’annonce positive sur le plan conjugal. Choyé par Jupiter, vous ne devriez avoir aucun mal à faire de nouvelles rencontres excitantes. Mais l’enjeu sera plutôt de ne pas vous laisser embarquer dans une aventure si cela risque de briser votre couple. Célibataire, recherchez pour l’instant la compagnie des natifs du Cancer ou du Poissons. Et avec eux, mettez-vous à l’heure bleue. L’ambiance astrale leur insufflera un romantisme qui vous fera chavirer le coeur et les sens. La journée s’annonce délicieuse pour deux âmes sensibles et amoureuses comme vous.

Argent

Vous réfléchirez longuement avant d’opter pour tel ou tel mode de placement. Mais avant la fin de la journée vous pourrez vous lancer dans une opération financière de grande envergure, engageant d’importants capitaux. Le climat astral vous secondera.

Santé

Grâce au bon influx de Mercure, vous disposerez d’une bonne vitalité générale. Celle-ci sera cependant perturbée par un manque de régulation. Souvent, vous vous dépenserez trop, sans même vous laisser le temps de récupérer. Vous vous laisserez aller à des excès qui entameront votre résistance. Vous devriez faire plus attention à vous-même : vous y gagneriez en efficacité et en endurance.

Travail

Stimulé par Mars, vous travaillerez d’arrache-pied avec de très bons résultats. Vous saurez saisir au vol les occasions, les provoquer au besoin, multiplier les contacts, et vous mettre en valeur.

Citation

Ce n’est l’ignorance qui est inadmissible, c’est l’impertinence (Helvétius).

Famille/foyer

La disponibilité et la générosité de Mercure pourrait s’exprimer en direction des enfants. Plus d’un natif du signe aura une vision, parfois trop idyllique il est vrai, de son rôle de parent et d’éducateur. C’est charmant et c’est généreux ; mais des désillusions sont possibles.

Vie sociale

Il ne faudra pas vous renfermer sur vous-même, car vous aurez la chance aujourd’hui de pouvoir faire des relations très agréables et très profitables.

Nombre chance

947

Clin d’oeil

Gardez davantage de temps pour votre usage personnel.

CANCER

Amour

En amour, vous pouvez vous attendre à une journée de grande stabilité, sans changement notable. Si vous êtes marié, la vie à deux sera facile, mais peut-être un peu ennuyeuse. Vous et votre conjoint vaquerez chacun à vos tâches respectives, en bonne entente, certes, mais sans grand romantisme. Sans grosses difficultés non plus, d’ailleurs. Si vous vivez seul, la journée n’apportera sans doute guère de changement. Même ceux d’entre vous qui se lanceront dans des aventures le feront sans enthousiasme véritable, plutôt par résignation que par conviction !

Argent

Mercure veillera avec sollicitude sur vos gains et votre bien-être matériel. Changement positif dans ce domaine, le plus souvent en relation avec une promotion professionnelle impliquant de plus grandes responsabilités. Tâchez de vous montrer à la hauteur de la confiance qu’on aura placée en vous.

Santé

Il vous faudra penser à consommer beaucoup moins de beurre que d’habitude. Optez pour les margarines, qui offrent un bon apport en acides gras essentiels et en vitamines A et E. Elles se tartinent plus facilement que le beurre, et il est plus aisé d’en mettre moins sur ses tartines.

Travail

Ce climat neptunien favorisera à la fois le sens de la synthèse, l’apprentissage d’une bonne méthode de travail, la discipline, et aussi la curiosité intellectuelle et le désir d’apprendre. Son rôle sera positif non seulement sur le plan intellectuel, mais encore sur le plan manuel, en facilitant une assimilation rapide des techniques et l’obtention d’une qualification.

Citation

Couler une main libre autour d’un sein neigeux (A. Hardy).

Famille/foyer

Les planètes influençant vos enfants seront aujourd’hui très favorables : vous n’aurez aucun souci à vous faire. Ils seront en excellente forme et vous confieront volontiers leurs espoirs et leurs secrets. Même chose en ce qui concerne vos parents : détendus et attentifs, ils seront de bon conseil.

Vie sociale

Votre esprit ergoteur sera exacerbé par les influx de Mercure. Contrôlez-vous, autrement la moindre conversation, le plus petit dialogue pourraient tourner en bataille et en polémique futiles et désastreuses.

Nombre chance

246

Clin d’oeil

Ne prêtez pas foi aux racontars, faites preuve de discernement.

LION

Amour

Vénus et quelques planètes vont protéger votre vie conjugale. Mais d’autres pourront être plus gênantes. Tout ira bien si votre couple est solide ou si, en cas de dispute, vous gardez votre calme et faites l’effort d’être attentif à votre conjoint. Dans le cas contraire, attention aux risques de dérapage ! Célibataire, vous aurez envie de collectionner les aventures excitantes. Seulement, au bout du compte, vous n’éprouverez qu’un pénible sentiment d’insatisfaction. Alors, si vous rencontrez une personne sérieuse, et qu’elle s’éprend de vous, ne la repoussez pas.

Argent

Attention aux transactions financières hasardeuses ! Ne vous laissez pas influencer par votre entourage familial, qui pourrait vous induire en erreur. Au besoin, consultez des spécialistes.

Santé

Mercure et Jupiter se partageront les secteurs de votre thème en rapport avec la santé. Autant dire, rien de bien méchant à redouter. Les plus fragiles d’entre vous pourraient simplement avoir un petit souci musculaire ou articulaire, mais ce ne sera que passager. Les autres se porteront à merveille, à condition de surveiller leur alimentation.

Travail

Vous serez rempli d’optimisme et vous vous sentirez de taille à pulvériser tous les obstacles qui se dressent sur votre route. Comme « le succès fut toujours un enfant de l’audace » (Crébillon), en avant pour l’aventure et les exploits !

Citation

On ne saurait trop étudier l’art de mourir (proverbe scandinave).

Famille/foyer

La vie familiale sera dans l’ensemble facile. Seule la Lune pourra vous valoir quelques petites difficultés avec vos enfants. Ne relâchez pas trop la discipline.

Vie sociale

Votre vie sociale se présentera fort bien : vous ne manquerez pas de nombreuses occasions de sortir, de voir des amis que vous appréciez et même d’avoir accès à des milieux très fermés et un brin snobs.

Nombre chance

939

Clin d’oeil

Ne gaspillez pas votre énergie ; sachez décrocher quand c’est possible.

VIERGE

Amour

L’entente conjugale prévaudra. Vous ferez des projets à long terme avec votre conjoint ou partenaire. Vous serez adulé, follement aimé et, de votre côté, vous éprouverez un regain de passion pour l’autre. Célibataire, vous ressentirez un besoin impérieux d’être aimé. Soyez vite rassuré : grâce aux bons offices de Jupiter, vous aurez droit cette fois à de très belles preuves d’attachement et d’affection, qui vous combleront.

Argent

Il est possible qu’une occasion de placement à long terme se présente à vous aujourd’hui. Réfléchissez bien avant de vous lancer. Mais n’hésitez pas si tous les facteurs vous paraissent favorables. En tout cas, vos chances seront nettement meilleures aujourd’hui que jusqu’ici.

Santé

Vous avez trop souvent tendance à croire que vous êtes infatigable, « increvable » et très résistant. Mais à force de tirer sur la corde, vous risquez d’avoir des surprises pas très agréables côté santé, d’autant qu’aujourd’hui la planète Jupiter ne sera pas tendre avec vous. Montrez-vous plus raisonnable. Inutile de vous faire un dessin pour vous dire ce que vous devrez faire ou ne faire, n’est-ce pas, puisque vous n’êtes plus un enfant !

Travail

La chance professionnelle vous sourira sur toute la ligne ! Votre dynamisme fera des miracles et vous serez très remarqué par vos supérieurs. Mais cette même fougue créatrice risque de vous causer des problèmes relationnels avec vos collègues ou collaborateurs ; faites donc preuve de prudence. Droit et loyal comme vous l’êtes, vous vous imposerez et trouverez la réussite aujourd’hui.

Citation

Au long aller la lime mange le fer (Ch. Cahier).

Famille/foyer

C’est Mercure qui s’occupera de votre secteur famille. Il en résultera une ambiance joyeuse et dynamique au sein de votre foyer, et peut-être un déménagement en vue.

Vie sociale

Tout au long de cette journée vous serez animé d’une vive énergie, et vous verrez les choses avec beaucoup d’optimisme. Vous serez très entouré et apprécié par vos proches, car votre gentillesse et votre bon coeur seront présents.

Nombre chance

906

Clin d’oeil

Méfiez-vous d’une tendance à vous épuiser en courant plusieurs lièvres à la fois.

BALANCE

Amour

Le présent mouvement céleste concernera davantage les célibataires que les couples. Il va en effet mettre l’accent sur votre vie amoureuse et provoquer des coups de coeur importants. Pour quelques-uns d’entre vous, ce sera même « la » rencontre qu’ils attendent depuis longtemps. L’entente des couples sera très favorisée, surtout si l’un des partenaires, natif de ce signe, appartient au deuxième décan. Des projets à deux pourront être envisagés avantageusement, et certains d’entre vous se découvriront des possibilités de travail en commun.

Argent

Cet aspect de Pluton pourra provoquer des dépenses imprévues mais inévitables. Pire, cette configuration risque en plus de vous pousser à effectuer des achats totalement inutiles et ruineux, quitte à contracter des emprunts trop lourds pour vous offrir ce dont vous rêvez. Méfiez-vous, cela vous déséquilibrerait financièrement pour de longs mois !

Santé

Votre santé n’aura jamais été aussi bonne qu’en ce moment. C’est bien, c’est même très bien, car « la vie est dans la santé, non dans l’existence » (Ariphron). Mais que cela ne vous amène pas à abuser de votre force et de votre énergie. Il faudra surtout veiller à ne pas les éparpiller. Continuez à mener une vie saine, bien réglée et sans stress.

Travail

Vous aurez dans votre manche un Mars en bel aspect. Il stimulera votre imagination. Mais vous devrez tout de même travailler ferme pour montrer aux autres ce dont vous êtes capable. Cultivez le calme.

Citation

Un coup frappé à l’improviste permet de jauger l’adversaire (proverbe chinois).

Famille/foyer

Le climat familial sera moins tendu que dernièrement. Reste que l’un des secteurs de votre thème lié à la famille est encore influencé par deux astres plutôt néfastes. Vous risquez donc une fois de plus d’avoir quelques complications avec vos parents ou vos enfants. Si c’est le cas, gardez votre calme.

Vie sociale

Une fois de plus, on fera appel à votre générosité. N’en attendez pas de reconnaissance : celle-ci n’existe guère, mais ce n’est pas une raison pour fermer votre coeur.

Nombre chance

784

Clin d’oeil

Sachez que tout revers porte en lui des germes de la réussite.

SCORPION

Amour

Pas formidable, l’ambiance conjugale ! A qui la faute ? A Uranus, qui prend un malin plaisir à souffler le chaud et le froid dans votre secteur couple. Même si l’autre est patient, il pourrait être déconcerté par vos sautes d’humeur à répétition ! Célibataire, la planète Mercure influençant votre secteur rencontres, c’est l’assurance d’une grande passion dans le registre des sentiments. Une chance inouïe, à savourer sans modération !

Argent

La chance vous sourira cette fois. Il s’agira probablement mais pas nécessairement d’une bonne rentrée d’argent ; ce pourra être quelque chose d’autre d’également très agréable. Profitez-en à fond en vous disant que cela ne peut arriver tous les jours. « Il faut gouverner la Fortune comme la santé : en jouir quand elle est bonne, prendre patience quand elle est mauvaise » (La Rochefoucauld).

Santé

La planète Mars vous incitera à vous soucier de votre santé. Ne soyez pas réfractaire à son action car souvent, dans le feu de l’action, vous oubliez que vous êtes un organisme qui a besoin d’être bien entretenu pour fonctionner correctement et efficacement. Mais ne sombrez pas non plus dans l’hypocondrie ; ne vivez pas, par exemple, dans la hantise d’une possible contagion ou contamination si vous avez déjà pris les précautions nécessaires.

Travail

Deux éléments joueront en ce moment en votre faveur. D’un côté, aucun astre négatif ne risque de vous gêner. De l’autre, Jupiter, l’astre de la réussite, vous sera totalement favorable. Voilà pourquoi la journée devrait être facile et porteuse dans votre travail.

Citation

On ne loue d’ordinaire que pour être loué (La Rochefoucauld).

Famille/foyer

Vos relations avec vos proches seront bonnes dans l’ensemble. Attention toutefois à un risque de dispute avec vos enfants, qui se montreront têtus et volontaires, et auront beaucoup de mal à accepter votre autorité un peu crue. Avec vos parents, ne laissez pas s’installer de malentendus, et tout ira bien.

Vie sociale

Voici une journée splendide pour les rencontres entre bons amis. Adonnez-vous aux plaisirs en société. Vous serez peut-être appelé à assumer des responsabilités supplémentaires. Si vous vous adaptez en souplesse aux circonstances, vous connaîtrez la réussite.

Nombre chance

592

Clin d’oeil

Efforcez-vous de voir les choses telles qu’elles sont, non telles qu’elles devraient être.

SAGITTAIRE

Amour

Les amours conjugales seront bonnes. Mais vous aurez du mal à prendre des décisions lorsqu’elles s’imposeront, ce qui pourrait vous valoir une belle querelle avec votre conjoint ou partenaire. Les célibataires auront une vie sentimentale mouvementée, faite de passades, de coups de tête ; a priori, donc, rien de stable. Pourtant, certains natifs seront sérieusement à la recherche du partenaire idéal ; mais ils se montreront plus intellectuels raisonneurs qu’amoureux romantiques.

Argent

Vous ne ménagerez pas votre peine pour améliorer votre pouvoir d’achat. Vous chercherez à gérer avec soin vos finances. Avec le coup de pouce de la planète Neptune, vos efforts seront rapidement récompensés.

Santé

Vous bénéficierez, grâce aux bons offices de Jupiter, d’un dynamisme sans excès et d’une énergie vitale contenue. Ils vous assureront d’une santé stable et d’une maturation tranquille, tant sur le plan physique que sur le plan psychique.

Travail

Retard probable dans le règlement d’un litige, dans le cadre de votre activité professionnelle. Ne cherchez pas à précipiter les choses, vous n’obtiendrez rien de bon. Un solution à l’amiable devrait être trouvée.

Citation

Je voudrais que les vieillards puissent vivre en paix, que tous les amis soient fidèles et que les jeunes gens aiment leurs aînés (Confucius).

Famille/foyer

Le vie de famille s’annonce sous des auspices beaucoup plus favorables que dernièrement. Vous pourrez sans inquiétude voir vos enfants vivre et grandir. Vos relations avec les autres membres de votre famille seront faciles elles aussi. Tout le monde sera en forme, et les éventuels sujets de désaccord resteront en sommeil.

Vie sociale

Vous n’approuvez pas les opinions d’un de vos amis ? Et alors ? Même si vous brûlez de le lui dire, ce n’est pas forcément la chose à faire. Respecter les différences, c’est un paramètre essentiel de l’amitié, et vous le savez mieux que personne !

Nombre chance

140

Clin d’oeil

Soyez strict sur le respect de vos droits et de vos prérogatives.

CAPRICORNE

Amour

Votre vie conjugale va entrer dans une phase paisible. Ceux d’entre vous qui viennent de construire un couple ou qui, au contraire, ont divorcé et fait table rase du passé, sont maintenant face à une situation plus claire. Mais attention : avec Mars mal aspecté, des désirs intenses ou des disputes homériques sont encore possibles ! Célibataire, vous ne serez pas pressé de vous fixer, et quelques aventures excitantes donneront de l’intensité à votre vie amoureuse.

Argent

Profitez de cette journée faste pour vous attaquer à des problèmes matériels importants, surtout si vous souhaitez effectuer des placements à long terme. Mais ne relâchez pas votre prudence d’usage.

Santé

Les astres vous inviteront à faire des exercices de relaxation, à surveiller votre alimentation et à drainer votre organisme. C’est ce que vous feriez de mieux en ce moment pour améliorer votre forme et préserver votre équilibre intérieur. Le sommeil sera aussi un excellent moyen de vous ressourcer. Les astres vous inciteront aussi de dépasser vos inhibitions pour vous affirmer davantage. Allez de l’avant. A chacun de vos efforts, c’est une nouvelle porte qui s’ouvrira un peu plus.

Travail

Plus dynamique que jamais, vous refuserez catégoriquement de garder les deux pieds dans le même sabot. Au contraire, vous vous emploierez à diversifier vos activités, sans pour autant vous disperser. Cette stratégie donnera d’excellents résultats. Vous remporterez de brillantes victoires.

Citation

En amour, il suffit de plaire par ses qualités aimables et ses agréments, mais en mariage, pour être heureux, il faut s’aimer ou du moins se convenir par ses défauts (Chamfort).

Famille/foyer

Vous serez plus tolérant en famille. Du coup, vos proches se sentiront en confiance, et le dialogue passera mieux. Sous l’influence de Pluton, certains natifs pourront se réconcilier avec des personnes de leur famille qu’ils ne voyaient plus.

Vie sociale

Vous aurez des idées très arrêtées, des opinions tranchées, et vous ne serez nullement disposé à rechercher un compromis. Il ne sera pas facile pour vos amis et relations de dialoguer avec vous dans ces conditions. Sachez pourtant qu’un brin de souplesse d’esprit ne vous ferait pas de mal et pourrait vous faire beaucoup de bien.

Nombre chance

503

Clin d’oeil

Chassez les idées moroses, qui vous gâcheraient vos meilleurs moments.

VERSEAU

Amour

Les secteurs d’amour conjugal de votre thème natal n’accueillent ce jour aucune planète, ce qui laisse supposer que votre vie à deux ne connaîtra pas de grands bouleversements. Vous allez même bénéficier du soutien de Vénus. Cette protection vous aidera à établir des relations agréables avec votre conjoint ou partenaire. Pour les célibataires, cette journée sera très stimulante. De nouvelles rencontres apporteront une grande joie de vivre, et les rapports affectifs seront imprégnés de sentimentalité et de rêves.

Argent

N’attendez pas pour tâcher de trouver des solutions à certains problèmes matériels préoccupants. Plus le temps passera, plus vous aurez de difficultés à les résoudre, d’autant plus que des frais inattendus pourraient grever votre budget. Efforcez-vous d’abord de convaincre votre famille qu’il est indispensable de limiter au maximum les dépenses superflues. Ce ne sera pas le plus facile, mais vous devriez vous montrer particulièrement persuasif.

Santé

Les astres vous rappelleront la nécessité d’avoir une alimentation saine et équilibrée. Vous avez l’habitude de manger mal ou trop, cela nuit à votre santé et à votre efficience. Consultez un diététicien ou un ouvrage spécialisé pour avoir des renseignements précis ; mais en général le simple bon sens suffira.

Travail

Côté travail, l’influence positive de Jupiter vous permettra de récolter rapidement les fruits de vos initiatives audacieuses. Vous serez nombreux à décrocher une belle promotion ou encore à obtenir enfin ce changement de service que vous attendiez depuis longtemps. Votre carrière devrait prendre un nouvel essor.

Citation

D’un âne on ne peut pas demander de la viande de boeuf (proverbe français).

Famille/foyer

Vous ne saurez pas quelle attitude adopter avec votre progéniture. Vous vous montrerez permissif et puis, tout d’un coup, vous opterez pour la fermeté. Veillez toutefois à garder le dialogue avec eux.

Vie sociale

Vous vous montrerez sous votre vrai jour, avec vos défauts et vos qualités. Une certaine méfiance serait souhaitable ; n’attendez pas de vous être taillé un doigt pour vous méfier des couteaux tranchants.

Nombre chance

219

Clin d’oeil

Même s’ils partent d’une bonne intention, tous les conseils ne sont pas bons à suivre ! Le discernement est nécessaire.

POISSONS

Amour

Le climat astral, à forte teneur neptunienne, ne facilitera guère la vie conjugale. Détachement affectif, refroidissement dans les relations établies depuis longtemps avec un être aimé, difficultés à vivre les choses les plus simples, conflit culpabilisant : tout cela pourrait se trouver au menu de cette journée. Certains célibataires auront des aventures qu’ils garderont secrètes ; ce sera une bonne chose, car cela leur évitera des problèmes dans l’avenir.

Argent

Aujourd’hui, vous allez bénéficier d’une véritable baraka au jeu. Profitez-en ! La planète Neptune donnera au hasard un coup de pouce qui peut vous faire gagner gros. Si vous êtes un spécialiste de la roulette ou du black-jack, n’hésitez pas à prendre le chemin du casino. Sinon, il vous suffira simplement d’aller gratter des tickets du Millionnaire au bureau de tabac du coin pour avoir de bonnes surprises.

Santé

Des changements dans votre situation personnelle ou professionnelle pourront vous perturber et vous fatiguer. Ce n’est plus la lassitude diffuse des derniers temps, due à Saturne, mais un « creux » dont la cause est en grande partie psychologique. Bougez, faites du sport, cultivez le sens de l’humour : vous apaiserez ainsi votre système nerveux, et tout rentrera dans l’ordre.

Travail

Si vous devez effectuer des choix professionnels importants ou prendre des décisions susceptible d’engager votre avenir, c’est maintenant que vous serez le mieux inspiré. Alors, n’attendez pas !

Citation

Ce n’est pas sur les morts, mais sur l’argent perdu, que l’homme verse de vraies larmes (Juvénal).

Famille/foyer

Votre vie familiale sera dans l’ensemble protégée. Mais vous devrez compter avec l’impact délicat d’Uranus, qui pourra provoquer des discussions assez vives ou des conflits soudains avec vos proches. Il pourra aussi entraîner des malentendus. Gardez votre sang-froid, expliquez-vous clairement, et tout ira bien.

Vie sociale

Compréhension, gentillesse, sociabilité… Jupiter est prêt à vous décliner toute la palette de ses qualités. Faites le test avec vos amis, résultat garanti !

Nombre chance

329

Clin d’oeil

Ne persistez pas à croire que tout peut s’arranger comme par une opération du saint Esprit.