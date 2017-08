Éphéméride du jour ….., 03 août 1892 // Naissance de Léon Laleau, Journaliste, Poète, Homme politique, Diplomate haïtien

03 août 1892 Naissance de Léon Laleau, Journaliste, Poète, Homme politique, Diplomate haïtien

Il fait ses études classiques au Lycée Pétion et compte parmi ses professeurs, l’écrivain Fernand Hibbert et Damoclès Vieux. Il reçoit sa licence de l’École de droit en 1912. Mais au lieu de travailler comme avocat, il se lance dans une carrière d’écrivain et de diplomate.

Prix et distinctions

1935 : L’ordre mexicain de l’aigle Aztec décerné à Laleau, Ministre des Affaires Étrangères et des Cultes d’Haïti

1962 : Prix Edgar Poe de la Maison de la Poésie et de la Société des gens de lettres à Paris.

1968 : Rose d’Or des poètes de la Société des poètes français.

1978 : Prix Henri Deschamps, pour Œuvre poétique.

Membre de l’Académie Ronsard.

Membre de l’Académie méditerranéenne.

Membre de l’Académie diplomatique internationale.

Grand-Croix de Saint-Grégoire-le-Grand du Vatican.

Officier de l’Instruction publique et Grand officier de la Légion d’honneur de France.

Grand Officier Honneur et Mérite et Commandeur de l’Éducation nationale d’Haïti.

Aujourd’hui, 3 aout 2017

215ème jour de l’année, 30ème semaine de l’année

150jours avant la fin de l’année

JOURNEE INTERNATIONALE

Journée Mondiale du Capoeiriste

A priori, on ne voit pas bien de quoi il ‘agit… et si on vous dit que le capoeiriste est l’athlète qui pratique la capoeira, cela vous aide ? Moi, pas vraiment.

Hommage à la culture lusophone

La Capoeira est une « danse-lutte » typique du Nordeste Brésilien et plus particulièrement de Salvador de Bahia. La capoeira est avant tout connue comme étant l’art martial brésilien.

L’origine du 3 août

Cette journée a été choisie car c’est à cette date que le gouvernement de l’état de Sao Paulo a créé la loi 4649 en 1985 et a institué le 3 août comme Journée du Capoeiriste. Au départ, il s’agissait donc d’une initiative purement brésilo-brésilienne.

C’était sans compter sans la puissance de diffusion de la diaspora car aujourd’hui, la capoeira existe dans presque tous les pays du monde et, dans de nombreuses villes, elle est devenue le premier vecteur de la pratique de langue portugaise.

Un site à visiter : gingacapoeira.wordpress.com

http://www.journee-mondiale.com/332/journee-mondiale-du-capoeiriste.htm

UN FAIT A RETENIR

3 Aout 1876 Alexander Graham Bell fait le premier appel téléphonique d’une maison à une autre à Mount Pleasant

Première transmission téléphonique intelligible entre deux édifices, alors qu’Alexander Graham Bell entend son oncle réciter les mots célèbres de Hamlet: « To be or not to be »…

HAITI

3 Août

1492 Début de l’aventure de Christophe Colomb

Avec une flottille de trois caravelles (La Pinta, la Niña et la Santa Maria), et soutenu par les rois catholiques d’Espagne, Christophe Colomb, le génois, quitta Palos (un port d’Andalousie) dans l’espoir de se rendre dans les Indes Orientales. Mais en mettant le cap vers l’Ouest, il s’est rendu plutôt dans ce qu’on nommera après le « Nouveau-Monde ». Son voyage dura un peu plus de deux mois, et le 12 octobre accosta l’île de Guanahani, dans les Bahamas d’aujourd’hui.

La Pensée du Jour

«Le véritable travail, c’est de savoir attendre.»

Jean Rostand

PRENOM DU JOUR

Sainte-Lydie mais aussi Salomé, Nicodème, Pergad …

Païenne convertie au judaïsme, Lydie se fit chrétienne vers l’an 55 quand saint Paul évangélisa la Macédoine où elle se trouvait. Les Lydie sont raffinées et bonnes. Elles n’ont ni couleur, ni chiffre.

Aujourd’hui

Jeudi 03 Aout Lune Gibbeuse ascendante

Lundi 07 Août 2017 Pleine Lune

L’Ere des Lion, comprise entre le 22 juillet et le 21 aout

LE CULTUREL CHEZ NOUS

MIZIK LAKAY

Wooly Saint-Louis «tordu crochu»

Pour découvrir la musique de Wooly Saint-Louis «tordu crochu» cliquezsur le lien qui se trouvesurnotre site :

https://www.youtube.com/watch?v=5sDggF2nfXI

Retrouvez ce chanteur à la voix d’or, guitariste sensible et véritable amoureux des mots, Wooly Saint Louis Jean ce soir a partir de 8h à Havana Guitar Night. Il sera accompagné de Miu

Centre Pen des Gonaïves-Jusqu’5 août 2017

Festival libérez la parole

En hommage au poète Richard Brisson.

Au programme: lectures, conférences, ateliers, spectacle

LEL | Appel à contributions L’Association Legs et Littérature (Alel) lance un appel à contributions pour le dixième numéro de la revue Legs et Littérature consacré à la thématique «La critique littéraire» à paraître en octobre 2017. Les intéressés peuvent envoyer leur proposition de contribution avant le 31 août à legsetlitterature@venez.fr Plus d’infos : www.legsedition.net

L’actualité du monde, dans le passé

3 Aout 1492 Départ de Christophe Colomb à bord de la Santa Maria

Cette peinture de Christophe Colomb a été réalisée par le peintre Alejo Fernández entre 1505 et 1536. C’est aussi un Espagnol. L’a-t-il connu? Christophe Colomb nous apparaît différent des peintures et illustrations courantes.

Christophe Colomb navigateur, marchand et vice-roi des Indes, nommé par la reine Isabelle de Castille, fut le premier Européen de l’histoire moderne à traverser l’océan Atlantique et à découvrir une route d’aller-retour entre le continent américain et l’Europe. Ses voyages marquent le début de la colonisation de l’Amérique par les Européens.

3 Aout 1811 Naissance d’Elisha Graves Otis, L’inventeur de l’ascenseur

Elisha Graves Otis était un inventeur américain, fondateur d’Otis ElevatorCompany.

Il se rend célèbre en 1852 en inventant le « parachute », un système de frein de sécurité révolutionnaire empêchant la chute des ascenseurs en cas de rupture du câble, et en le démontrant de façon spectaculaire :

Perché sur une plate-forme de levage bien au-dessus de la foule du Crystal Palace à New York, Elisha Graves Otis stupéfie l’assistance en ordonnant dramatiquement de couper avec une hache la seule corde de suspension de la plate-forme sur laquelle il se tient. La plate-forme chute de quelques centimètres, puis s’arrête. « Sain et sauf, Messieurs ! », proclame-t-il…

Il est décédé le8 avril 1861.

3 Aout 1905 Naissance de Dolores del Río, considérée comme l’actrice la plus représentative et la plus renommée au niveau international du cinéma mexicain

Elle est décédée le 11 avril 1983 à Newport Beach en Californie.

Elle a tenu le premier rôle de films de Hollywood pendant le cinéma muet et elle fut une actrice très populaire au Mexique.

En 1921 à 16 ans, elle épouse Jaime Martinez del Río, le couple émigre aux États-Unis. Le mariage a fini par un divorce mais Dolorésdel Río a conservé son nom d’épouse pour poursuivre une carrière en tant qu’actrice.

En 1941, elle entame une relation avec Orson Welles, de dix ans son cadet, qui est tombé amoureux d’elle.

Classée dans les « Box-Office Poisons » avec Joan Crawford, Greta Garbo, Marlène Dietrich, Mae West et Katharine Hepburn, son amant produit et codirige pour elle Voyage au pays de la peur, dont l’échec la détermine à quitter Hollywood.

Elle revient au Mexique dès 1942 et commence à tourner en espagnol, ce qui lui apporte un grand succès au Mexique et en Amérique centrale au cours des vingt années suivantes. Elle fait sa dernière apparition à l’écran au côté d’Anthony Quinn et Katy Jurado dans The Children of Sanchez.

3 Aout 1923 Calvin Coolidge devient le trentième président des États-Unis d’Amérique

Il succède à W.G. Harding, décédé en cours de mandat, en 1923 puis est élu pour un second mandat jusqu’en 1929.

Coolidge est un partisan convaincu de la non-intervention du gouvernement fédéral dans les affaires, politique du « laisser faire » et de la libre concurrence.

3 Aout 1926 Naissance de Tony Bennett, chanteur américain de musique pop traditionnelle, et surtout de jazz, considéré par beaucoup comme l’un des meilleurs interprètes du siècle dernier dans ces deux registres musicaux.

« Stranger In Paradise », « I Left My Heart In San Francisco ».

3 Aout 1929 Décès d’Emil Berliner, technicien américain d’origine allemande né le 20 mai 1851.

Il inventa le microphone le 4 mars 1877.

En 1897, il fit breveter au Canada son invention du gramophone et ouvrit une usine à Montréal.

Le 26 septembre 1887, il enregistra un brevet pour le disque plat qui allait remplacer le cylindre.

3 Aout 1949 Création de National Basketball Association (NBA)

La Basketball Association of America (BAA) est fondée le 6 juin 1946 à l’hôtel Commodore, à New York

Elle n’est pas la première ligue de basket-ball créée aux États-Unis. En effet, il existe déjà l’American Basketball League (ABL) ainsi que la National Basketball League (NBL).

Mais la BAA est la première ligue à faire jouer ses équipes dans de grandes salles situées dans des villes importantes.

La qualité du jeu de la BAA est équivalente à celles des autres ligues, ou du club indépendant des Globetrotters de Harlem.

Le 3 août 1949, la BAA accepte de fusionner avec la NBL, devenant ainsi la National Basketball Association (NBA).

La saison 1949-1950 peut donc être considérée comme la première saison de l’histoire de la NBA en tant que telle.

En 1950, la NBA décide de réduire le nombre d’équipes, le ramenant à 11. Continuant ce processus, la ligue atteint en 1955 le record de seulement 8 franchises.

Aujourd’hui, plus de cinquante ans après, la NBA voit se mêler un grand nombre d’ethnies et de cultures. Les Afro-Américains sont largement majoritaires (80 %).

3 Aout 1986 Caroline de Monaco donne le jour à son deuxième enfant, une fille, Charlotte

Elle porte le prénom de son arrière-grand-mère la princesse Charlotte de Monaco. Elle a deux frères : Andrea Casiraghi et Pierre Casiraghi et une sœur, la princesse Alexandra de Hanovre dont elle est la marraine.

Son enfance est marquée par le décès en 1990 de son père Stefano Casiraghi dans un accident d’off-shore au large de Monaco.

Discrète, Charlotte Casiraghi est une passionnée d’équitation, discipline dans laquelle elle a obtenu de nombreux prix. Brillante élève, elle parle couramment français, italien et anglais, et elle a obtenu son bac avec mention très bien en 2004.

3 Aout 2004 Réouverture de la Statue de la Liberté

Réouverture à New York, sur Liberty Island, de la Statue de la Liberté après trois ans de travaux de rénovation et d’amélioration de la sécurité consécutifs aux évènements du 11 septembre 2001.

Recherches: Nadeige CAJUSTE et Stéphanie RIGAUD

