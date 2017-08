Haïti – Actualité : Zapping…

Source HL/ HaïtiLibre

Décès de Daniel Fouchard :

Le Ministère du Tourisme (MDT) a appris avec consternation la triste nouvelle de la mort de Monsieur Daniel Fouchard, Ancien cadre et Directeur Général du ministère, survenue le dimanche 30 juillet à Port-au-Prince.

Monsieur Fouchard a servi avec professionalisme, loyauté et efficacité dans la Fonction publique pendant plusieurs années au ministère. Le Ministère retiendra pour longtemps la mémoire de ce serviteur de l’Etat. Les funérailles de Monsieur Daniel Fouchard seront ultérieurement annoncées.

5e semaine de grève des Greffiers :

Après 5 semaine de grève des greffiers qui paralyse le système judiciaire, Heidi Fortuné, le Ministre de la Justice à cours de solution a mis en place une Commission afin d’étudier les causes et revendications des greffiers et faire des recommandations http://www.haitilibre.com/article-21528-haiti-actualite-zapping.htmlhttp://www.haitilibre.com/article-21490-haiti-actualite-zapping.html http://www.haitilibre.com/article-21424-haiti-actualite-zapping.html

Petit-Goâve : Manifestation au moins 2 blessés :

Mardi, les agents de l’Unité Départementale de Maintien de l’Ordre (UDMO) ont dispersé à coups de gaz lacrymogène les riverains de la Digue, de Provence, de la Rue Benoit qui manifestaient sur la route nationale #2. Les manifestants réclamaient le curage et le gabionnage des rivières. Nous avons constaté deux blessés. Cependant, des manifestants ont rapporté d’autres victimes de la brutalité policière. HL/ HaïtiLibre / Guyto Mathieu (Correspondant Petit-Goâve)

Le Ministre Fortuné convoqué :

Daniel Letang, le Vice-président de la commission « Justice et Sécurité publique » de la Chambre basse, annonce que le qu'Heidi Fortuné, le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, est convoqué le 8 août prochain à la Chambre pour expliquer aux députés les stratégies qu'il compte mettre en place pour résoudre