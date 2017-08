Les porte-paroles de la présidence continuent de défendre la mise en œuvre de la « caravane du changement », ils informent que deux mille maisons para-cycloniques et antisismiques seront construites dans les départements du grand sud

Port-au-Prince, le 2 août 2017 – (AHP) – Le porte-parolat de la présidence continue de défendre la mise en oeuvre de la « caravane du changement » un programme phare -mais très critiqué- du gouvernement,présenté comme un moyen de relancer le secteur agricole.



La mise en oeuvre de ce programme est vivement dénoncée par ldes secteurs divers qui déplorent l’absence d’un document autour des résultats attendus et des moyens qui seront mobilisés. Un manque de transparence qui pourrait empêcher la réalisation d’une évaluation en bonne et due forme.



Depuis un certains temps, les 4 porte-paroles de la présidence, affirment que le secteur agricole ne sera pas l’unique bénéficiaire de la caravane.



Ce mercredi, lors d’une conference au palais présidentiel, Avenide Joseph a fait savoir une nouvelle fois, que deux milles maisons para-cycloniques et antisismiques seront construites dans les départements du grand sud.



Il s’agit d’un projet de 15 millions de dollars US qui sera réalisé avec l’appui financier de la banque interaméricaine de développement.



Les maisons qui seront construites devraient coûter environ 7 mille dollars US et comprendraient entre 2 et 3 chambres à coucher.



C'est l'unité de construction de logement et de bâtiments publics, UCLBP et l'entreprise publique de promotion des logements sociaux qui sont chargées