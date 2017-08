Championnat haitien de football professionnel 2017 / Série de cloture: La série de clôture 2017 et la Coupe de la présidence

Source Enock Néré | Le Nouvelliste

Il ne reste que 15 jours (jusqu’au 16 août) aux clubs de D1 et de D2 pour enregistrer leurs joueurs pour la 2e série du championnat haïtien et du championnat d’ascension. Cependant, les clubs de D1 et de D2 vont disputer la « Coupe de la présidence » dont le coup d’envoi a été donné ce mercredi 2 août. Dans quel contexte ?

Les clubs de D1 ont entre le 17 juillet et le 16 août pour finaliser les enregistrements de leurs joueurs a révélé le secrétariat exécutif de la Fédération haïtienne de football. Du coup, elle délimite une période de transferts. Celle de la mi-saison en Haïti et qui est l’équivalent de la période de transfert hivernale européenne, même si elle se réalise en période estivale. Le coup d’envoi de la série de clôture du championnat haïtien de football dit professionnel sera donné au cours du week-end du 2 au 4 septembre.

La « Coupe de la présidence », devrait servir comme opportunité aux clubs d’avoir des matchs de réglage en vue d’une meilleure série de clôture. Cette compétition dont le coup d’envoi est donné ce mercredi 2 août pourrait servir de moyens aux clubs engagés, d’avoir un temps d’évaluation pour mieux comprendre les éléments importants du système qu’ils se proposent de mettre en place. Une compétition de réglage qui servirait aux entraîneurs des différents clubs à régler leur plan de jeu, voir quel nouvel venu entre plus aisément dans le groupe, définir ceux qui peuvent être titulaires, mais aussi gérer le banc et même laisser partir ceux qui ne rentrent pas dans leurs plans.

Mais cette utilité n’est qu’hypothétique dans la mesure où certains clubs semblent n’avoir pas un calendrier définif en raison du fait qu’ils n’ont pas les moyens nécessaires pour financer une période de préparation adéquate.

Ainsi, à un mois exactement de la reprise de la compétition, presque tous les clubs du Nord ont déjà repris les entraînements. Un entraîneur aurait même tenté de rentabiliser…………………………...lire la suite sur lenouvelliste.com