Astrologie du jour

BELIER

Amour

Vénus en superbe aspect favorisera les rencontres pour ceux d’entre vous qui vivent seuls. Sortez et faites la connaissance du plus grand nombre de gens possible : celui que vous attendez sera parmi eux, et ce n’est pas en restant tout seul chez vous que vous le connaîtrez ! Votre vie de couple risque d’être fortement touchée par les turbulences planétaires de la journée. Bien que le foyer reste toujours très important pour vous, il serait nécessaire de faire une mise au point.

Argent

Aucune planète n’affectera directement les secteurs d’argent de votre thème, et vous pourrez gérer tranquillement votre budget. Jupiter, l’une des planètes positives sur le plan financier, vous étant favorable, vous pourrez peut-être même améliorer vos revenus ou faire des économies. Attention, simplement, à ne pas tout dépenser sur un coup de tête, et de surcroît pour quelque chose qui n’en vaudra pas la peine.

Santé

Attention, certaines planètes pourront vous valoir une courte indisposition. Pas de panique, il s’agira d’un simple avertissement destiné à provoquer chez vous une prise de conscience salutaire. De telles alertes sont souvent l’occasion de remises en questions profondes sur nos habitudes de vie mais, bien sûr, cela ne va pas se faire en un jour. La patience sera votre meilleure alliée.

Travail

Ne vous arrêtez pas à des détails ou des susceptibilités qui vous feraient perdre du temps et de l’énergie. Concentrez-vous vers un but précis et vous profiterez du courant positif qui vous porte en avant aujourd’hui et donne de l’expansion à vos affaires. Ne restez pas oisif, structurez vos objectifs.

Citation

Une haie entre deux amis garde l’amitié verte (proverbe anglais).

Famille/foyer

En famille, de la prudence avant toute chose ! Des quiproquos risquent de perturber sérieusement la vie au foyer. Tâchez de reprendre le contrôle de la situation et de dissiper les malentendus ; vous en serez capable.

Vie sociale

Sachez écouter les avis que l’on vous donne en toute bonne foi : ils vous seront utiles prochainement. Une nouvelle rencontre peut vous réserver d’heureuses surprises. Ne laissez pas votre timidité et surtout votre méfiance chronique se mettre en travers. Dites-vous que, si l’homme est souvent un loup pour l’homme, il existe cependant bel et bien de braves gens en ce monde.

Nombre chance

181

Clin d’oeil

Pas de susceptibilité déplacée : elle vous ferait beaucoup de tort.

TAUREAU

Amour

Attention à l’influence perverse de Neptune mal aspecté ! Brusquement, la personne qui partage votre vie vous apparaîtra sous un jour très différent, et l’incompréhension pourrait s’installer dans votre couple. Seul le dialogue vous évitera d’en arriver là. Célibataire, un bon trio planétaire va dominer votre vie amoureuse. De quoi être optimiste ! Vous serez très sollicité. Votre charme en hausse vous permettra de faire une belle conquête. Mais nombre d’entre vous vont tomber éperdument amoureux et pourraient alors décider de se marier !

Argent

L’argent et les biens temporels vont être au centre de vos préoccupations aujourd’hui. Cela n’est pas mauvais s’il ne devient pas une habitude de vie. Votre action peut se révéler féconde. Mais ne perdez pas de vue le fait que le bien-être matériel n’est que la dernière composante du vrai bonheur, et surtout n’oubliez pas de prendre le temps de vivre aujourd’hui.

Santé

Avec Vénus, qui est la déesse de l’amour mais aussi de la joie de vivre et du bien-être, vous pouvez espérer bénéficier d’un excellent tonus de base. Tous ceux d’entre vous qui sortent de problèmes de santé vont voir leur état s’améliorer notablement. Un bémol cependant : Vénus rend très gourmand et, lorsque l’on est sous son influence, on profite de la moindre calorie. Gare aux rondeurs superflues !

Travail

Sur le plan professionnel, vous passerez un nouveau cap et vous serez en mesure d’élargir vos horizons. Si vous souhaitez monter votre propre affaire, ou encore changer complètement d’orientation, ce sera le moment le plus favorable pour vous jeter à l’eau.

Citation

La lampe de la pauvreté n’a pas de lumière (proverbe persan).

Famille/foyer

Au foyer, tout baignera dans l’huile, hormis quelques petites divergences de vues sur la manière d’organiser les prochaines vacances ou sur le choix des cadeaux à offrir. La journée sera favorable aux mariages stables ; songez-y si vous avez des enfants en âge de se mettre la corde au cou. Quant aux fiancés, plus rien ne les empêchera à présent de convoler en justes noces.

Vie sociale

Vous ne croyez pas trop en la capacité des hommes à surmonter leur égoïsme, étant vous-même continuellement obsédé par vos propres besoins et vos intérêts personnels. Pourtant, ce que vous verrez aujourd’hui de la part d’un de vos amis vous fera peut-être changer d’avis. Vous constaterez que, malgré tout, l’homme n’est pas systématiquement un loup pour l’homme, comme le prétend l’écrivain latin Plaute.

Nombre chance

782

Clin d’oeil

Ne vous renfermez pas en vous-même ; sortez de votre tour d’ivoire.

GEMEAUX

Amour

Vos amours connaîtront une certaine animation, ou plutôt une animation certaine. Une grande complicité s’établira avec votre conjoint ou partenaire si vous vivez en couple. Pour les solitaires, cette journée sera favorable au flirt. Charmeur et facilement charmé, vous risquez de tomber carrément très amoureux sous l’influence d’Uranus, la planète du changement.

Argent

Votre équilibre financier sera protégé par une planète bénéfique, Jupiter, qui devrait en principe vous assurer une bonne stabilité. Ceux d’entre vous qui sortent d’une période de vaches maigres vont même pouvoir compter sur des rentrées d’argent un peu plus conséquentes. Les conditions sont donc réunies pour gérer au mieux votre budget.

Santé

Votre dos pourrait être quelque peu fragilisé, et vous devriez le ménager. Au besoin, une gymnastique appropriée, pratiquée régulièrement, serait souhaitable. En revanche, les petits problèmes de peau et certains troubles dermatologiques plus préoccupants pourront être traités efficacement à partir de maintenant.

Travail

Vous traverserez une journée féconde et créative. Ce sera le moment de vous atteler à des projets très personnels et de donner libre cours à votre imagination. Suivez votre intuition et ne tenez pas compte des conseils que votre entourage vous prodiguera aujourd’hui.

Citation

L’homme en colère monte un cheval sauvage (B. Franklin).

Famille/foyer

Même si vous avez envie d’aller vous distraire de votre côté, pensez à la famille. Vos enfants, notamment, auront aujourd’hui besoin de votre présence, de vos conseils et de vos encouragements.

Vie sociale

Cet aspect d’Uranus inaugurera une journée de forte nervosité, au cours de laquelle on remarquera vos écarts de langage, vos critiques incessantes et vos actes exagérés. A moins que vous ne parveniez à vous contrôler, attendez-vous à divers incidents dans vos rapports avec vos amis et relations, car personne ne comprendra la raison de votre énervement et de votre agitation.

Nombre chance

825

Clin d’oeil

N’allez pas chercher ailleurs le bonheur qui est à votre portée.

CANCER

Amour

C’est une fois de plus Pluton qui pourra provoquer quelques tensions dans votre vie conjugale. Il est dans les habitudes de Pluton d’entraîner un besoin d’authenticité qui peut mettre à mal toutes les relations amoureuses bancales ; et aussi de faire surgir au grand jour les difficultés que l’on cherche habituellement à cacher ou à se cacher. Célibataires, vous serez submergés par des flots d’amour réciproque. Une merveilleuse communion, sensible à chaque instant de la vie privée, n’ira pas sans illuminer aussi la vie sociale. Les rencontres seront multipliées.

Argent

Attention aux opérations financières imprudentes ! Après avoir longtemps hésité, tergiversé, vous pourrez vous lancer subitement dans des transactions hasardeuses. Réfléchissez encore et prenez conseil.

Santé

Mercure vous rappellera que vous devez utiliser votre énergie débordante de façon positive, sous peine de la voir se retourner contre vous. Pourquoi ne pas en profiter pour faire du sport très régulièrement ? L’exercice physique n’est pas un luxe, mais une nécessité, surtout dans notre société actuelle où l’on jouit d’un très grand confort. « Il faut entretenir la vigueur du corps pour conserver celle de l’esprit » (Vauvenargues).

Travail

Maintenez le cap sur les objectifs que vous avez définis, au milieu des changements de courants et d’idées qui ne manqueront pas de se manifester autour de vous. La ténacité et la constance s’avéreront payantes.

Citation

Nul ne pèche par un acte qu’il ne peut éviter (saint Augustin).

Famille/foyer

La journée devrait être faste sur le plan familial. Mais il y aura tout de même cette configuration de Pluton, qui pourra affecter vos relations avec vos enfants. Il est possible que ceux-ci se révoltent contre votre autorité, surtout si ce sont des adolescents. Dans ce cas, tâchez de garder le contact avec eux, de renouer le dialogue : ce sera le meilleur moyen de calmer les choses.

Vie sociale

Avec cet environnement astral, vous risquez de rechercher systématiquement la polémique. Vous aurez tendance à faire de chaque sujet de conversation courante une grande thèse à défendre, et vous adopterez volontiers un ton péremptoire et dogmatique. De grâce, modérez votre ardeur, sinon vous allez faire fuir vos meilleures relations. Ne discutez que des choses neutres, et avec détachement.

Nombre chance

431

Clin d’oeil

Si des réformes s’imposent, mettez beaucoup de tact à les appliquer.

LION

Amour

Ciel orageux à prévoir. Vous et votre partenaire ou conjoint, vous allez vous déchirer mutuellement aujourd’hui, apparemment avec beaucoup de conviction, dans une succession de conflits et de réconciliations. La situation n’aura pourtant rien de grave, et « le plaisir des disputes, c’est de faire la paix » (Alfred de Musset). Célibataire, cet aspect de Vénus va vous faire battre le coeur. À la fois sensuel et romantique, vous serez d’humeur à tomber très amoureux. Et comme votre charme sera irrésistible, vous aurez des chances de faire une rencontre importante.

Argent

Incité par Pluton, vous mettrez beaucoup d’acharnement à régler au mieux vos problèmes matériels. Mais si vous avez commis l’imprudence de mêler amour et argent, alors bonjour les ennuis !

Santé

Uranus vous dopera. La journée sera bonne pour votre santé, et vous triompherez des microbes grâce à une énergie surprenante. Attention à ne pas brûler la chandelle par les deux bouts car vous aurez bientôt besoin de vos réserves pour faire face à de nouvelles agressions microbiennes.

Travail

Cet aspect de Mars pourra provoquer des difficultés dans votre travail. Ce ne sera pas le moment de prendre la mouche, même si vous bouillez intérieurement en vous estimant victime d’une injustice. Le Ciel est en ce moment trop instable pour que vous puissiez vous payer le luxe de prendre des risques. Patientez, négociez, essayez tous les moyens pacifiques pour trouver une solution ; vous y arriverez !

Citation

Les hommes ont tout perfectionné, sauf les hommes (proverbe américain).

Famille/foyer

Les influx astraux de la journée auront pour effet de vous rendre plus sociable et plus sûr de vous. Résultat : vous aurez cette fois une meilleure compréhension de votre entourage familial.

Vie sociale

Vous aurez de bonnes intuitions pour résoudre un problème touchant aux sentiments ou aux affections. Vous saurez aider et réconforter ceux qui en ont besoin et en serez récompensé.

Nombre chance

579

Clin d’oeil

Ne mélangez pas vos problèmes d’argent à votre vie sentimentale.

VIERGE

Amour

Sensuel et charmeur selon votre habitude, vous ajouterez cette fois-ci une autre corde à votre arc conjugal, et non des moindres : une sexualité torride ! Il ne faudra pas vous en promettre, et votre conjoint ou partenaire risque d’avoir à crier pitié ! Célibataire, à la faveur de cet aspect de Vénus, vous grimperez directement au septième ciel ce jour, à condition que vous sachiez savourer chaque minute qui passe. Vos relations amoureuses vous procureront les plus belles satisfactions.

Argent

Cet impact de Mercure est susceptible de provoquer des coups de chance ou, au contraire, des situations confuses et décevantes sur le plan financier. En tout cas, restez prudent pour garder l’équilibre ; évitez les achats trop onéreux, les endettements et les placements à risques.

Santé

Vous tiendrez une forme olympique. Mais vous ne devrez pas vous endormir sur vos lauriers. Continuez à faire preuve de sagesse en matière alimentaire et sexuelle, à mener un rythme de vie décontracté.

Travail

Le présent mouvement astral devrait vous aider à obtenir de bons résultats sur le plan professionnel : promotion, reconnaissance de vos talents, ou, pour quelques-uns, augmentation de salaire.

Citation

Un amour peut être guéri par un autre amour, comme un poison est souvent chassé par un autre poison (J. Dryden).

Famille/foyer

Même si vous affichez parfois des opinions audacieuses, vous restez malgré tout attaché aux traditions. Et cette fois plus que jamais, vous accorderez une importance capitale à la famille. Vous vous arrangerez pour consacrer le plus de temps possible à vos enfants. Votre foyer constituera votre port d’attache et l’endroit idéal pour faire provision de bien-être.

Vie sociale

Si vous ne prenez pas les choses trop à coeur, vous pourrez bien vous amuser en bonne compagnie et profiter des joies de la vie. Tout ce qui se rattache à la beauté, à l’esthétique ou aux arts sera sous de bonnes influences, ainsi que tout ce qui élargit votre cercle de relations.

Nombre chance

875

Clin d’oeil

Faites preuve d’originalité d’esprit ; sortez des sentiers battus.

BALANCE

Amour

Vénus, la planète de l’amour, et Mars, le maître du désir, vont vous gratifier d’une superbe embellie sur le plan amoureux. Si vous êtes marié, l’horizon sera vraiment dégagé, et votre vie de couple sera harmonieuse et agréable. Pour les solitaires, ces deux planètes de l’amour promettent une journée euphorique. Votre charme sera en hausse, et une belle rencontre est tout à fait probable.

Argent

Concernant les finances, l’influence de Neptune sera ambiguë. Elle aura pour effet de vous plonger dans l’illusion et la confusion. Attention donc : si vous devez signer des contrats ou prendre des décisions financières importantes, redoublez de vigilance. Votre manque de lucidité pourrait vous pousser à faire le mauvais choix. Certains d’entre vous risquent en outre d’avoir affaire à des interlocuteurs malhonnêtes.

Santé

Pour l’instant, ce n’est plus de l’énergie vitale, c’est de l’électricité sous haute tension ! A force de cumuler, comme vous le faites, des journées de travail et de soirées qui s’éternisent, c’est votre résistance nerveuse que vous épuisez ! Pensez à la ménager, sinon vous risquez d’avoir des problèmes à la longue.

Travail

Vous croyez avoir des idées originales et intéressantes pour votre entreprise, mais on ne vous écoutera pas. Votre déception sera d’autant plus grande que vous serez traité de rêveur et d’utopiste. Consolez-vous : les génies sont souvent mal compris. Vous aurez votre heure de gloire plus tard.

Citation

Sois savant, mais laisse-toi prendre pour un ignorant (proverbe russe).

Famille/foyer

L’ambiance astrale de la journée vous amènera à prendre d’importantes décisions pour résoudre un problème familial majeur. Si votre foyer a traversé une grave crise ces derniers temps, vous devrez faire de grands efforts pour que tout rentre dans l’ordre ; avec de la bonne volonté et de la ténacité, vous réussirez.

Vie sociale

Cette journée, plutôt calme et harmonieuse, vous aidera peut-être à vous rendre compte que vous n’avez pas assez investi dans les rapports amicaux. Reprenez contact avec vos anciens amis, et trouvez-en de nouveaux. Ce sont eux qui vous permettront d’évoluer.

Nombre chance

764

Clin d’oeil

Soyez plus tolérant envers vous-même, car l’erreur est humaine.

SCORPION

Amour

Le soutien de Vénus permettra une évolution positive de la vie conjugale, avec des surprises très agréables. Vous vivrez vraisemblablement un roman d’amour aujourd’hui avec votre conjoint ou partenaire. Célibataire, cette configuration de Vénus favorisera le renouveau amoureux et le romantisme. Vous pourriez vivre une très belle expérience, à condition de dépasser votre habituelle peur des événements nouveaux.

Argent

Mars influencera votre secteur finances. Sa présence augmente toujours le rythme et le volume des dépenses. En outre, avec cet aspect de Neptune, vous risquez de vous ruiner littéralement. Alors, prenez les devants et établissez un budget serré pour les semaines à venir.

Santé

C’est sûr : vous serez très pris par vos diverses obligations. Mais ne négligez pas pour autant votre forme physique. Envie de faire du sport ? Très bonne idée, d’autant qu’avec la dose d’énergie que vous envoie Jupiter en ce moment, vous aurez besoin de vous dépenser. Seul conseil : allez-y progressivement et ne négligez pas l’échauffement.

Travail

La Lune sera en bel aspect aujourd’hui. Vous aurez tout intérêt à profiter de la situation. Ce sera le moment de mettre concrètement en chantier les projets professionnels qui vous tiennent à coeur. Sollicitez des appuis, proposez vos idées : vous obtiendrez gain de cause. Restez en même temps ouvert à l’imprévisible, qui peut vous porter chance.

Citation

Après la malchance vient la chance (proverbe tsigane).

Famille/foyer

Le secteur famille sera dans l’ensemble sans histoire et facile à vivre. Seul le Soleil, par les combinaisons qu’il formera, mettra parfois plus d’animation dans votre foyer. Une visite de parents que vous voyez rarement est possible, tandis que des disputes imprévues mais vite oubliées pourront éclater dans certaines familles.

Vie sociale

Une certaine prudence vous est conseillée dans le choix de vos nouvelles relations. En aidant les autres, comme vous le faites volontiers, vous pourriez cette fois vous mettre dans de mauvais draps. N’ayez pas mauvaise conscience de penser d’abord à vous.

Nombre chance

591

Clin d’oeil

N’oubliez pas que la foi peut soulever des montagnes.

SAGITTAIRE

Amour

Absence de planète dans le secteur couple. Donc, décisions matérielles, loisirs à organiser… Vous ferez les bons choix. Votre conjoint s’y pliera plus ou moins de bonne grâce ! Vous êtes seul depuis longtemps et vous attendez l’amour qui ne vient pas ? Eh bien, le Ciel devrait changer la donne. Mars vous projettera sous les feux de l’amour : coup de foudre pour les uns, retrouvailles pour les autres. Une grande passion s’annonce, et elle devrait durer.

Argent

Adoptez une bonne stratégie financière si vous souhaitez faire fructifier vos ressources matérielles. Une erreur pourrait vous coûter cher aujourd’hui. Soyez très vigilant, à cause des dissonances astrales.

Santé

Les planètes se prêteront cette fois à tous les excès, mais c’est à vous de les contrôler ! A plus forte raison, si vous avez quelques soucis de circulation, il faudra mettre un bémol sur les plaisirs de la table. Optez pour un régime alimentaire allégé et de l’eau plate. C’est moins fun, mais c’est mieux pour vos artères !

Travail

Très nombreux sont les natifs du signe qui envisageront des changements fondamentaux dans leur vie professionnelle : soit changer d’entreprise, soit fonder sa propre entreprise. C’est qu’ils supporteront de moins en moins l’autorité de leurs supérieurs et même l’autorité tout court.

Citation

Il faut plus d’esprit pour faire l’amour que pour conduire des armées (Ninon de Lenclos).

Famille/foyer

Votre vie familiale sera influencée par Neptune et Pluton. Ces deux astres n’ont pas très bonne réputation, et ils pourront vous obliger à revoir certaines de vos attitudes ou décisions concernant vos proches.

Vie sociale

Vous admettez difficilement de vous soumettre aux ordres de qui que ce soit. Pourtant, aujourd’hui, grâce aux effets lénifiants de la Lune, vous saurez dominer votre goût immodéré de l’indépendance et par conséquent éviter une petite catastrophe.

Nombre chance

814

Clin d’oeil

Prenez conscience de vos faiblesses et trouvez le moyen d’y remédier.

CAPRICORNE

Amour

Si vous vivez seul, vous pourriez vous offrir une passion marquante aujourd’hui. Certes, dans un premier temps, vous hésiterez à parler d’amour en ce qui concerne la passion sensuelle que vous allez vivre. Mais très vite, vous verrez que les sentiments, eux aussi, sont intenses entre vous deux. Si vous vivez en couple, Pluton pourra compliquer votre relation avec votre conjoint ou partenaire. Il est possible que vous soyez éperdument amoureux de quelqu’un d’autre, d’une personne qui touchera avant tout vos sens.

Argent

Il n’est jamais évident que les cailles puissent tomber toutes rôties dans votre bouche. Vous n’aurez qu’un seul moyen d’améliorer votre situation matérielle présente : cesser de rêver et travailler avec acharnement. Inutile de compter sur un hypothétique coup de chance durant cette journée, car certaines planètes seront là pour vous barrer la route. « Travaillez, prenez de la peine ; c’est le fonds qui manque le moins » (La Fontaine).

Santé

Avec le Soleil, Mercure et Uranus pour coacher votre forme, pas de quoi vous inquiéter ! Optimisme et dynamisme seront au rendez-vous. Attention, toutefois, car ce trio, par nature remuant et un brin casse-cou, peut indiquer un léger risque accidentel. Rien de grave, mais avouez que ce serait bête de vous tordre une cheville ou d’érafler votre belle voiture parce que vous auriez été distrait au volant !

Travail

Sur le plan professionnel, gare aux décisions imprudentes ! De grâce, réfléchissez à deux fois avant de renoncer à un travail bien rémunéré pour vous lancer dans une activité ne garantissant même pas la sécurité de l’emploi !

Citation

Il ne faut pas toujours tourner la page, il faut parfois la déchirer (Achille Chavée).

Famille/foyer

Vos rapports avec l’entourage familial risquent de ne pas être très harmonieux. Avec votre émotivité à fleur de peau, vous pourriez réagir parfois trop vivement devant certaines attitudes ou comportements des uns ou des autres.

Vie sociale

Vos relations amicales s’avéreront utiles à plus d’un titre. Elles vous aideront notamment à surmonter une dure épreuve dans votre vie privée. Ne vous mettez jamais en vedette, et soyez toujours d’une loyauté exemplaire.

Nombre chance

991

Clin d’oeil

Si vous vous sentez trop à l’étroit, c’est le moment d’étendre votre territoire : voyagez, créez des contacts, suivez des formations…

VERSEAU

Amour

C’est le Soleil en personne qui va s’occuper de votre couple. L’astre du jour va mettre en vedette vos relations conjugales. La vie de famille et vos enfants constitueront le meilleur des ciments entre vous et votre conjoint ou partenaire. Célibataire, charmeur, séduisant en diable, vous ne laisserez pas passer une seule aventure agréable, d’autant que Vénus décuplera votre sex-appeal. Mais vous risquez de vous laisser prendre dans les filets de quelqu’un contre vos prévisions !

Argent

Cette configuration de Saturne vous rendra fort impatient de régler vos problèmes pécuniaires. Seulement, à vouloir aller trop vite en besogne, vous risquez de commettre de belles erreurs.

Santé

Concernant votre santé, les planètes seront d’une bienveillante neutralité. Aucune d’elles ne viendra exercer une action néfaste quelconque. A vous donc de jouer avec sagesse pour préserver et augmenter votre vitalité. Une alimentation saine, équilibrée, et des exercices quotidiens vous feront beaucoup de bien.

Travail

Vous ne ménagez jamais votre peine pour atteindre vos objectifs professionnels. Pourtant, aujourd’hui, vous aurez l’impression de faire du surplace. Des résistances, au sein de votre équipe de travail, provoqueront des difficultés. Il vous faudra de la patience et de la diplomatie, qualités qu’il vous sera assez difficile de montrer à cause de l’influence inhibitrice de la planète Saturne.

Citation

L’avare est plus excusable que l’homme injuste (proverbe arabe).

Famille/foyer

Soucis en famille plus que probables. Mais vous saurez trouver l’attitude positive pour tout résoudre. Il est vrai que lorsque vous faites preuve de courage et de bonne volonté, vous vous révélez diablement efficace.

Vie sociale

Vous aurez intérêt à cultiver de bons rapports avec ceux qui peuvent vous aider, en vous montrant sous votre meilleur jour et en déployant tout votre charme. Ne gâchez pas vos chances par une précipitation excessive ou des mouvements d’humeur. Sachez persévérer et dominez vos nerfs, cela vous évitera de heurter de front votre entourage.

Nombre chance

235

Clin d’oeil

Au lieu de vous ronger les poings, prenez l’initiative : vous débloquerez les affaires en suspens.

POISSONS

Amour

Sur le plan conjugal, vous aurez l’occasion de concrétiser des projets anciens et de vous épanouir dans le sens de vos désirs, tout en conservant une certaine indépendance qui vous tient toujours à coeur. La planète Vénus sera là pour soutenir vos souhaits. Si vous êtes seul, vous n’aurez de compte à rendre à personne, et vous continuerez à accumuler les nuits blanches et les petits matins coquins !

Argent

La chance pourra enfin être au rendez-vous et gonfler votre escarcelle. Alors, pour une fois, jouez sans complexes les têtes brûlées pour doper votre moral. Offrez-vous cet objet que vous convoitiez depuis si longtemps. Faites le voyage dont vous avez toujours rêvé. Mais, quoi que vous fassiez, ménagez-vous quand même une position de repli en cas de problème.

Santé

Grâce à l’appui de Jupiter, vous bénéficierez d’un tonus et d’un dynamisme sans cesse renouvelés. Ce ne sera pourtant pas une raison pour gaspiller votre énergie. Au contraire, pensez à bien gérer ce précieux capital de vitalité dont vous disposez. Et veillez, notamment, à renforcer les défenses naturelles de votre organisme.

Travail

Vous éprouverez certes un grand besoin d’évasion. Mais est-ce vraiment le moment idéal pour suspendre votre travail ? Compte tenu du frémissement que vous sentez depuis peu, restez fidèle au poste.

Citation

Les méchants sont toujours ingrats (Cervantès).

Famille/foyer

Vous serez confronté à de lourdes responsabilités et devrez beaucoup vous dévouer pour votre famille. Mais ceux que vous aimez vous témoigneront de leur affection, et cela vous fera oublier toutes vos peines.

Vie sociale

Au cours de cette journée vous pourriez être amené à entretenir quelques pensées destructrices de nature à éloigner de vous certaines personnes. Votre nature dominatrice se révélera au grand jour, et vos sentiments seront relégués au second plan. Vous risquez fort de briser l’affection que l’on vous portait. Est-ce que cela que vous désirez réellement ?

Nombre chance

839

Clin d’oeil

Prenez soin de ne pas vous aveugler au sujet de vos talents réels

Recherches: Nadeige CAJUSTE et Stéphanie RIGAUD

Image & sources: horoscopedujour.fr / http://mode.glamourparis.com