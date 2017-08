Nouvelles en vrac

-Plus de 13 000 Haïtiens ont été déportés de la République Dominicaine au cours du mois de juillet 2017, selon le directeur général de la Migration de ce pays, Máximo William Muñoz Delgado qui dit reconnaître que ce chiffre est un véritable record. « Jamais avant, un aussi grand nombre n’a été enregistré pendant un mois », a-t- il dit.

-Rumeurs de tensions entre Haïti et la République dominicaine et d’assassinats collectifs de ressortissants haïtiens en territoire dominicain: la Fondation Zile propose son appui aux démentis opposé par les deux gouvernements et fait part de l’urgence d’un sommet binational sur la migration.

-Mise en place d’une commission spéciale pour travailler sur la grève des huissiers et greffiers. Cette commission de huit membres doit se pencher sur les revendications de ces travailleurs du système judiciaire, afin de faire des recommandations aux autorités gouvernementales, informe Yves André Joseph, président du syndicat des greffiers et huissiers.

-Une trêve dans le mouvement pour l’augmentation du salaire minimum ! Les organisations syndicales annoncent qu’elles vont changer de stratégie face à des manœuvres de patrons qui auraient proféré des menaces de révocation et promis des primes aux ouvriers qui se présentent régulièrement à leur poste.

– Plusieurs responsables politiques dénoncent l’imposition du salaire minimum de 350 gourdes et croient qu’un bras de fer vient d’être lancé entre les ouvriers et l’administration du président Jovenel Moise

– Aucune explication sur l'annulation mardi de la convocation du ministre de la Défense, Hervé Denis, qui devait s'expliquer devant