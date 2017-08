Les clubs cayens appellent au secours

Avant le passage de l’ouragan Matthew dans le grand Sud d’Haïti, Land des Gabions étant fermé depuis mars 2013, les équipes de football de la ville des Cayes (America FC, Juventus FC, Ouragan FC, Olympia FC, Hirondelles et Chewi-Foot) avaient d’énormes difficultés à recevoir des matchs dans le cadre des compétitions locales, nationales et internationales. Pour le moment « la situation est plus que chaotique », a fait savoir un confrère des Cayes. Ne sachant quoi faire et où donner de la tête, les dirigeants cayens, terrassés et dépassés par les évènements, appellent au secours.

Il n’y a que trois endroits où l’on pouvait organiser des rencontres de football aux Cayes. Ce sont : le mythique Land des Gabions, parc Larco et parc Mister Henri. Ce dernier n’est autre qu’un terrain privé, utilisé par les équipes locales vu que les deux premiers (Gabions et Larco) n’étaient pas en mesure de recevoir des rencontres de football.

La situation de ces trois parcs

Le terrain privé, qui avait desservi les clubs cayens, se trouve dans une situation déplorable, pour répéter Péguy Joseph, attaché de presse de l’équipe de l’America FC. A cet effet, il a fait les remarques suivantes : « Les responsables de ce parc (Mister Henri) ont fait d’énormes sacrifices conjugués à ceux des dirigeants des clubs locaux, notamment América FC, pour remédier à la situation. Cependant, la situation, après le passage de l’ouragan Matthew, devient tout simplement compliquée. Ceci étant dit, il nous faut beaucoup de bras pour éradiquer ce problème. »

Avant Matthew, le parc Larco, déjà dépourvu des structures relatives à un véritable endroit où l’on peut organiser des matchs de football (gradins, tribune officiel, cabine de presse, cafétéria, bloc sanitaire confortable, etc.), est devenu un desert. A ce sujet, un dirigeant cayen a fait les commentaires suivants : « C’est un espace livré à lui-même. Savez-vous que les vestiaires sont, jusqu’à cette date, occupés par des sans-abris ? Nul doute, ça fait d’énormes dégâts. La pelouse est attaquée en profondeur. Avant Matthew, la pelouse artificielle était en mauvaise situation. Elle méritait de changer. A cela, il faut ajouter que l’insuffisance de pellettes, devant tenir la pelouse ferme, se faisait sentir. Il n’y avait pas un système électrique répondant aux normes recommandées. »

Fermé depuis mars 2013 pour des travaux de rénovation, l’emblématique Land des Gabions, quatre ans après, n’est toujours pas opérationnel. Péguy Joseph, qui n’en peut plus, a dit au sujet de ce mythique terrain : « La bonne nouvelle est que la pelouse reste ferme. En revanche, la structure en maçonnerie n’a toujours pas terminé. L’autre phase du projet, la pelouse, le grillage, l’électrification et autres, est restée bloquée. »

Le projet Land des Gabions

La Digicel et la Banque de la République d’Haïti (BRH) ont détenu la paternité du projet de rénovation du Land des Gabions. Elles ont fait appel à General Construction SA pour l’exécuter. Les travaux devaient prendre seulement six mois. Depuis mars 2013, plus de trois ans après, les travaux, jusqu’à présent, n’arrivent pas encore à terme. Si l’on se fie aux informations communiquées par Péguy Joseph « en termes financiers, le montant du projet est estimé à 800 000 dollars américains. La Digicel avait déjà décaissé les 600 000. Cependant, les responsables des ligues de football, initiateurs du projet, n’avaient accusé réception que de 124 000 dollars que la Digicel aurait débloqués et pour lesquels ils ont des pièces justificatives. Dans ce dossier, la Digicel n’a toujours pas apporté un démenti formel. »

Les clubs cayens et la subvention de la FIFA

