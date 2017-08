Haïti – Actualité : Zapping…

Source HL/ HaïtiLibre

5,500 militaires dominicains surveillent la frontière :

Selon les derniers chiffres disponibles la sécurité des frontières du côté dominicain est assuré par 5,500 militaires du Corps Spécialisé de sécurité Frontalière Terrestre (CESFRONT). 1,000 soldats opèrent dans les quatre postes officiels de passage frontaliers (Dajabón, Elías Piña, Jimaní et Pedernales). les 4,500 autres sont déployés dans plus de 100 postes de contrôle, en patrouilles à point de contrôles aléatoires et en surveillance sur le reste de la ligne frontalière.

Cour de Cassation, 17 candidats rejetés :

Le Sénateur Jean Renel Sénatus, Président de la Commission « Justice, sécurité et Défense nationale » annonce le rejet de 17 des 32 candidatures aux postes vacants à la cour de Cassation. Il annonce l’audition mercredi 2 août des 15 candidats retenus et jeudi la remise du rapport de la Commission à l’Assemblée des sénateurs.

AVIS aux chauffeurs de taxi-moto :

Le Ministère de la Justice et de la Sécurité publique informe tous les chauffeurs de taxis-motos de passer dans les mairies afin d’enregistrer leurs motocyclettes et de retirer leurs casques et gilets de secours du 31 juillet au 8 août 2017. Après cette date, tous les chauffeurs retrouvés sans casques et gilets subiront les sanctions prévues par la loi.

Douanes, 26 milliards de recettes :

L’Administration Générale des Douanes (AGD) a collecté, d’octobre 2016 à juin 2017, plus de 26 milliards de gourdes sur les 32 milliards prévus pour l’exercice fiscal en cours. Ces chiffres ne prennent pas en compte …………………………..lire la suite sur haitilibre.com