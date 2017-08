La République Dominicaine entend tripler ses exportations vers Haïti pour les porter à plus de $2 milliards

Écrit par Riphard Serent, MPA / Economiste / riphardserent@gmail.com | Radio Vision 2000

Les autorités dominicaines continuent d’être attirées par les opportunités offertes par le marché haïtien, non seulement par rapport à la population qui augmente de manière considérable chaque année, ce qui favorise une augmentation de la demande locale, mais aussi par rapport à la faiblesse de notre production nationale qui oblige Haïti à importer la majeure partie de ce qu’elle consomme, ce qui aggrave notre taux de couverture qui ne dépasse pas 40%, contrairement à celle de la République Dominicaine (RD) qui dépasse les 80%.

En effet, la RD veut profiter de cette proximité avec Haïti et des opportunités offertes par ce marché pour tripler ses exportations vers l’économie haïtienne, a déclaré le ministre des affaires étrangères en terre voisine, Miguel valgas Maldonado, dans les colonnes du journal dominicain Listin Diario. Un triplement des exportations de la RD vers l’économie haïtienne portera ces exportations à plus de $2 milliards de dollars et ceci pourrait détériorer davantage la balance commerciale d’Haïti avec ce pays voisin, lui-même qui importe pour moins de 5 millions de dollars d’Haïti.

Il faut dire que les autorités dominicaines sont en train de consentir beaucoup d’efforts pour parvenir à deux résultats à savoir : avoir de très bonnes relations avec leur voisin (Haiti), car il ne s’agit pas seulement de voir les difficultés et les défis, selon le chancelier dominicain, mais aussi les opportunité qui se présentent en matière de commerce entre les deux pays.

Parlant de commerce, il faut dire que les exportations de la RD vers Haïti sont en chute libre depuis 2015, si l’on veut croire les dernières données fournies par la Direction générale des douanes de ce pays. En effet, en 2015 les exportations dominicaines vers Haïti se sont élevées à environ un milliard de dollars américains, après avoir atteint 1.4 milliard en 2014, contre environ 800 millions en 2016, soit une baisse d’environ 20%.

Des informations de la RD qui devraient attirer l’attention de nos autorités en Haïti, car une détérioration de la balance commerciale d’Haïti avec la RD aura des conséquences négatives sur l’économie, notamment une dégradation possible de la production de biens dans l’économie et une détérioration du taux de couverture de l’économie ou encore le degré de dépendance de l’économie hattienne par rapport au reste du monde.