Les titres de l’actualité du mardi 1er aout 2017 sur Radio Vision 2000

Après l’échec de leur manifestation, lundi, pour continuer de dénoncer le maigre ajustement du salaire minimum, les syndicats d’ouvriers du secteur textile annoncent une trêve, ce mardi. Ils disent avoir défini de nouvelles stratégies pour contraindre l’exécutif et les patrons de faire droit à leur demande.

Malgré l’entrée en vigueur, ce Mardi, du salaire minimum, le problème n’est pas résolu, de l’avis d’Edmonde Supplice Beauzile de la Fusion et Clarens Renois du parti UNIR. Ils se prononcent en faveur de la poursuite du dialogue entre les protagonistes.

Même réaction de la part du professeur Lemète Zéphyr estimant que la décision du président Jovenel Moise est injuste. Il prévient que des mouvements de protestation peuvent surgir à tout moment.

La séance de convocation du ministre de la Défense, Hervé Denis, à la chambre des Députés, autour de la mise en place de l’armée n’a pu avoir lieu, ce mardi. Aucune explication n’a été fournie par les intéressés.

Entretemps une rencontre se déroulait mardi après-midi entre les Députés et le premier ministre Jack Guy Lafontant qui se faisait accompagner des Ministres de la Planification et des Affaires Etrangères, Aviol Fleurant et Antonio Rodrigue. Les discussions ont porté sur la coopération externe et la politique étrangère du gouvernement.

Le Ministère de la Justice accorde jusqu’au 8 Aout aux chauffeurs de Taxis-Motos pour se faire enregistrer et retirer leurs casques et gilets de secours dans les mairies. Des sanctions sont prévues contre les contrevenants.

Des taxieurs interrogés par Vision 2000 saluent cette décision et disent espérer que les autorités concernées parviendront à la faire respecter. Ils jugent cependant le délai trop court.

A noter que des décisions similaires prises antérieurement avaient été très peu respectées et n’ont été que de très courte durée.