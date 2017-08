Haïti – Économie: Salaires minimum tous les détails

Source HL/ HaïtiLibre

À compter de ce mardi 1er août, le salaire minimum de 350 gourdes entre en vigueur, pour ceux qui fournissent 8 heures de travail par jour dans les industries d’assemblage tournées vers l’exportation et autres industries manufacturières tournées vers l’exportation,(Article 5 Segment F de l’arrêté publié le 28 juillet 2017 dans le numéro spécial 23 du journal officiel « Le Moniteur »].

Salaires minimum, extraits de l’Arrêté :

Article 1 (Segment A) :

Salaire minimum fixé à 400 gourdes par journée de 8 heures de travail dans : production privée d’électricité ; institutions financières (banques, maisons de transfert, sociétés d’assurance) ; télécommunications ; commerce import-export ; supermarchés ; bijouteries ; galeries d’art ; magasins de meubles, de mobilier et d’appareils électroménagers ; cabinet de médecins, polycliniques […]

Article 2 (Segment B) :

Salaire minimum fixé à 350 gourdes par journée de 8 heures de travail dans les secteurs : bâtiments et travaux publics (BTP) ; entreprises de location de camions et d’engins lourds ; entreprises de location de matériaux de construction ; entreprises de transport de matériaux de construction ; quincailleries ; autres institutions financières (coopératives, caisses populaires, industries manufacturières tournées vers le marché local […]

Article 3 (Segment C) :

Salaire minimum fixé à 290 gourdes par journée de 8 heures de travail dans les : hôtels et restaurants ; agriculture, sylviculture, élevage et pêche ; industrie de transformation de produits agricoles ; commerce de détails, sauf supermarchés, bijouteries, magasins de produis cosmétiques et de vêtements […]

Article 4 (Segment E) :

Salaire minimum fixé à 290 gourdes par journée de 8 heures de travail , comme personnel de service à domicile.

Article 5 (Segment F) :

Salaire minimum de 350 gourdes par journée de 8 heures de travail dans les industries d’assemblage tournée vers l’exportation………………………lire la suite sur haitilibre.com