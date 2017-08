Haïti – Actualité : Zapping…

Le salaire minimum à 350 Gdes risque d’aggraver la crise :

Le Député Jean Marcel Lumérant (Grand-Goâve) membre du «Groupe des Parlementaires Indépendants» (GPI) et Président de la Commission « Affaires sociales, Travail et Famille » estime que le Président Moïse aurait pu considérer davantage les revendications des ouvriers, convaincu que la décision de fixer le salaire minimum a 350 Gourdes risque d’aggraver la crise.

RD : Le Consulat d’Haïti et le PNRE se causent :

Vendredi, suite à l’ultime sursis d’un an accordé par le Gouvernement dominicain aux haïtiens inscrits au Plan National de Régularisation des Étrangers (PNRE) pour qu’ils complètent leur inscription et éviter l’expulsion dans leur pays d’origine http://www.haitilibre.com/article-21624-haiti-flash-ultime-sursis-pour-les-haitiens-en-rd-inscrit-au-pnre.html Jean Tholbert Alexis, le Ministre Conseiller du Consulat Général d’Haïti à Higuey (République Dominicaine), a rencontré Osvaldo Guerrero, le Directeur du PNRE sans que l’on ne sache l’objet de cette rencontre…

Moïse en visite d’inspection du pont Vincent :

Samedi, le Président Jovenel Moïse, accompagné du Député de Léogâne, Jean Wilson Hyppolite, a effectué une visite d'inspection sur le pont Vincent à Léogâne. Il s'agissait pour le Chef de l'État de s'informé personnellement de l'état de ce pont afin d'envisager