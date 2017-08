La Croix-Rouge haïtienne, américaine et l’UNESCO honorent 24 jeunes

Source EJ/Radio Métropole Haïti

La Croix-Rouge Haïtienne, en partenariat avec la Croix-Rouge Américaine et en collaboration avec l’Organisation des Nations-Unies pour l’Education, la Science et la Culture (UNESCO) en Haïti ont clôturé cevendredi 28 juillet 2017, la première édition du « Concours de Poésie, Texte libre et Dessin ».

24 gagnants venus notamment des quartiers de Martissant, de Cité Soleil et dans les principales zones d’intervention de la Croix-Rouge Américaine dont Carrefour-Feuilles, la Gônave et Canaan ont été primés à l’issu de cette première édition.

Avec une participation effective de 560candidats, l’objectif principal de cette compétition est de stimuler la créativité des auteurs en herbe, de découvrir de nouveaux talents de la jeunesse haïtienne et leur donner l’opportunité d’être connus du public.

“Ce concours est aussi une occasion également pour le mouvement Croix-Rouge, de sensibiliser les jeunes sur les enjeux et défis d’ordre socio- économique auxquels ils sont confrontés dans leur communauté, les invitant à s’exprimer sur leur insertion économique dans leur communauté tout en favorisant leur connaissance et leur esprit créatif. » a expliqué Madame Josette François, la directrice du programme jeunesse de la Croix-Rouge américaine.

La cérémonie s’est déroulé en présence du présentant du Ministre de la jeunesse et des Sport Mr Olivier Pierre Sterne, du Président de la Croix-Rouge Haïtienne, le Dr Guiteau Jean-Pierre et du représentant permanant de la Commission nationale haïtienne de Coopération avec UNESCO M. Jean Coulanges .

Le concours de poésie, de texte libre et de dessin lancé officiellement le 21 Mars 2017 pour marquer la journée mondiale de la poésie de l’UNESCO sous le thème: “Jeunesse, engagement et avenir” (“Jenès, angajmanakavni”) a été coordonné par la Croix-Rouge Américaine avec l’appui de ses différents partenaires impliqués dans la mise en œuvre du programme Jeunesse tels que : IDEJEN, AVSI, FOKAL, HELP, YWCA, PADF incluant également les organisations de jeunes telles que CLUB 25 de la Croix Rouge Jeunesse.

« Je me sens si fièrede moi aujourd’hui. Car c’est la première fois ………………………………..lire la suite sur metropolehaiti.com