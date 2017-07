Astrologie du jour

BELIER

Amour

Dans les couples déjà liés, la passion se ravivera, quel que soit son état actuel. Vous redécouvrirez l’élu de votre coeur, qui vous présentera une nouvelle facette de sa riche personnalité. Célibataire, inutile de vous attrister : avec les astres Vénus et Mars alliant leurs forces, vous n’échapperez pas à une rencontre capitale. Vous allez croiser quelqu’un qui vous touchera sur tous les plans : esprit, coeur, et sexe. Laissez-vous aller à cette passion, qui naît sous d’excellents auspices.

Argent

Pas de planète pour influencer votre secteur finances, qui sera donc dans l’ensemble sans histoire. Méfiez-vous toutefois de l’impact ambigu que pourra avoir Jupiter, qui risque de vous souffler, à vous qui êtes d’habitude assez raisonnable, des envies d’achats superflus.

Santé

Saturne vous invitera à évitez les excès de viande, de graisses, et votre estomac vous remerciera. Au lieu de le fatiguer en lui imposant des nourritures lourdes et indigestes, au risque de provoquer des problèmes de digestion et des intoxications, offrez-lui une alimentation légère et éclectique.

Travail

Priorité absolue à vos ambitions professionnelles ! Vous serez très motivé pour réussir, et réussir vite. Si vous travaillez en équipe, vous risquez d’avoir des heurts avec vos collègues qui n’apprécieront pas votre individualisme. Calmez-vous un peu !

Citation

Aie un cheval qui t’appartienne et tu pourras en emprunter un autre (proverbe anglais).

Famille/foyer

Les influences astrales seront nettement favorables à une vie harmonieuse au foyer. L’entente avec les enfants sera facile, car ils vous sentiront plus disponible. Evitez de mélanger votre vie professionnelle et votre vie familiale.

Vie sociale

Pour vous, toujours épris de contacts, cet aspect de Pluton est idéal. En effet, il vous permettra d’accroître sensiblement le nombre de vos relations. Il annonce une vie mondaine ou sociale bien remplie. Vous aurez toutes les chances d’être bien accueilli dans les groupes que vous souhaitez fréquenter ou avec lesquels vous souhaitez travailler. Pluton pourra aussi présider à la naissance d’amitiés qui tiendront une certaine importance dans votre vie.

Nombre chance

502

Clin d’oeil

Ne cherchez pas à tromper votre partenaire : « On pardonne les infidélités, mais on ne les oublie pas » (La Fayette).

TAUREAU

Amour

Vous n’aurez pas le coeur très à l’aise. Bien que vivant en couple, vous sentirez terriblement un manque d’amour et de tendresse. Vous aurez une grande envie de vibrer. Parlez-en à l’autre : il sera vraisemblablement bien disposé à coopérer avec vous pour trouver la solution idéale. Célibataire, La passion ? Sans doute pas en ce moment. Mais un vent de nouvelles rencontres et d’aventures qui ne sera pas pour vous déplaire. Sous l’impact de la Lune, votre sens du contact sera au top, et rien ne vous empêchera d’aller plus loin.

Argent

Dans le domaine financier, votre habileté à gérer votre budget, alliée à un petit coup de pouce de la chance, vous permettra de faire fructifier vos ressources et d’améliorer votre pouvoir d’achat.

Santé

Journée tranquille : vous vous sentirez en excellente forme physique. Vos fonctions de digestion et d’assimilation seront facilitées par la décontraction que vous affichez. Mais pour cela, il faudrait que vous ralentissiez vos activités professionnelles.

Travail

Dans le domaine professionnel, vous réussirez particulièrement bien sur le terrain. Votre efficacité, votre sens du réel vous permettront de trouver des solutions concrètes à la plupart de vos problèmes professionnels.

Citation

Le serpent change de peau, non de nature (proverbe persan).

Famille/foyer

Avec la bénédiction des astres, les rapports avec les enfants seront intéressants. Vous leur communiquerez votre dynamisme, et vous saurez les écouter quand ils le désireront. Tout cela rendra vos contacts mutuels très enrichissants et contribuera à créer un climat détendu.

Vie sociale

Votre vie sociale sera mise en valeur aujourd’hui. Aussi, vous aurez l’occasion de multiplier les rencontres intéressantes, d’avoir accès à des milieux très fermés, d’obtenir l’appui de personnes influentes. Profitez bien de ces influx astraux favorables !

Nombre chance

981

Clin d’oeil

La persévérance est certes une belle qualité. Mais il est inutile de vous obstiner sur des choses qui n’en valent pas la peine.

GEMEAUX

Amour

Euphorie dans le secteur couple ! Grâce à l’influence conjuguée de Jupiter et de Vénus, vous vivrez des moments privilégiés auprès de votre conjoint ou partenaire. Mars sera également en excellent aspect. Ainsi, non content de renforcer vos liens de complicité avec la personne qui partage votre vie, vous l’entraînerez aussi au paradis du plaisir. Célibataire, vous serez un vrai bourreau des coeurs. Mais vous serez aussi prêt à sacrifier votre liberté pour les beaux yeux d’une séduisante personne.

Argent

Les astres vous seront très favorables sur le plan matériel. Vous qui n’êtes pas un gestionnaire né, vous pourrez effectuer de fructueuses transactions. Vous développerez de façon très sensible votre situation financière.

Santé

Votre secteur santé sera influencé par deux astres qui, chacun à leur manière, vont protéger votre santé. Il s’agit tout d’abord de Jupiter, qui va vous doter d’une solide résistance physique et, surtout, d’un excellent moral. Vous pourrez aussi compter sur Mars. L’astre du dynamisme vous aidera à bénéficier d’une belle énergie. Attention simplement à ne pas céder à la gourmandise, sinon vous allez voir votre tour de taille s’arrondir.

Travail

Vous voudrez tout, tout de suite ! Impatient, impétueux, vous ne supporterez pas les frustrations et les contrariétés. Autant dire que vous ne vous lancerez pas dans des projets à long terme, mais préférerez le court terme.

Citation

L’ennui est une maladie dont le travail est le remède (G. de Lévis).

Famille/foyer

Plus expansif que d’habitude, vous manifesterez aussi plus ouvertement qu’à l’ordinaire l’aspect autoritaire de votre nature. Votre petit monde fera bien de vous suivre docilement, autrement vous n’hésiterez pas à distribuer rebuffades et réprimandes.

Vie sociale

Dans votre vie relationnelle, vous aurez un comportement souvent rigide. D’accord, vous avez raison de vouloir respecter une certaine morale. Mais pour obtenir l’adhésion des autres, mieux vaudrait tenter de les persuader plutôt que d’essayer de les contraindre. Il est utile de savoir que « nous plaisons plus souvent dans le commerce de la vie par nos défauts que par nos qualités » (La Rochefoucauld).

Nombre chance

471

Clin d’oeil

Sachez que « tendre les bras à son destin, c’est de tous les moyens le plus infaillible pour en adoucir les rigueurs » (Oxenstierna).

CANCER

Amour

Vous roucoulerez comme un pigeon amoureux parce que vous penserez avoir trouvé le partenaire idéal. Ne vous emballez pas si vite : la personne en question pourrait bien révéler son vrai visage ce jour, et alors vous tomberiez sur votre tête !

Argent

Vous prendrez vos dispositions pour gérer avec rigueur l’évolution de vos finances. Attention aux solutions apparemment faciles mais plus ou moins en marge de la légalité. Soyez très prudent dans vos relations avec le fisc, car il ne vous fera jamais de cadeau.

Santé

Cette fois, c’est le Soleil qui gérera votre secteur santé, sans oublier le trio Mercure-Vénus-Saturne. Une combinaison astrale positive qui devrait vous garantir un bon tonus, à condition de préserver votre hygiène de vie. Attention aux excès de table, qui pourraient mettre à mal votre estomac.

Travail

Dans le travail, ne négligez aucune possibilité aujourd’hui, car votre avenir professionnel pourrait se jouer cette fois. Faites preuve de rapidité d’exécution et de savoir-faire. En tout cas, de nouvelles perspectives se présenteront : à vous de les développer et de leur donner de la durée.

Citation

Quiconque est avare de bienfaits s’expose au mépris et à l’injure (proverbe arabe).

Famille/foyer

Le Soleil va mettre de l’animation dans votre vie familiale. Il devrait vous permettre de vous rapprocher des membres de votre famille que vous n’avez pas souvent l’occasion de voir. Mais attention à Mars, qui est tout de même le dieu de la guerre. Evitez de mettre de vieux contentieux avec vos proches sur le tapis.

Vie sociale

Pensez à être plus ouvert avec les autres, à faire les premiers pas en cas de dispute ou de brouille. Ne campez pas sur vos positions, sinon les possibilités de dialogue seraient de plus en plus réduites.

Nombre chance

889

Clin d’oeil

Dépassez vos inhibitions pour vous affirmer davantage, allez de l’avant… A chacun de vos efforts, c’est une nouvelle porte qui s’ouvre un peu plus.

LION

Amour

Votre couple courra certains dangers venant de l’extérieur. N’écoutez pas les commérages : ils seront tous faux et répandus dans le but d’exciter votre jalousie. Vérifiez ce que l’on vous dit et ne faites pas une confiance aveugle à ces soi-disant amis. Si vous êtes solitaire, le réveil sentimental ne va pas tarder à sonner, avec la rencontre prochaine de celui qui pourrait bien orienter différemment votre avenir.

Argent

Si vous avez prévu d’effectuer d’importantes transactions financières, en particulier la vente ou l’achat de biens immobiliers, faites ces opérations maintenant. Ensuite, les influences planétaires vous seront beaucoup moins favorables.

Santé

Les planètes de la santé et de la vitalité seront toutes avec vous. Si vous avez des décisions à prendre, des choix à faire, des projets à réaliser, n’hésitez pas ! Vous devriez connaître une certaine plénitude et un bien-être certain.

Travail

Pas de flou artistique, ni de demi-mesures, ni de demi-teintes. Vous aurez cette fois-ci des idées bien arrêtées, et vous concentrerez toute votre énergie sur la réalisation de vos objectifs. Mais le chemin vers la réussite sera semé d’embûches. Soyez circonspect et, si nécessaire, demandez conseil.

Citation

Un vieux chat aime les jeunes souris (proverbe français).

Famille/foyer

Des surprises très agréables seront dans l’air en ce qui concerne votre foyer et votre famille. Ce serait le bon moment d’apporter à votre home les transformations que vous souhaitez ou d’améliorer votre standing. Moment idéal pour acheter une nouvelle voiture, plus performante et moins gourmande en carburant.

Vie sociale

S’il y a longtemps que vous songiez à adopter un animal de compagnie, faites-le aujourd’hui : le moment y sera favorable, et cela pourra changer votre vie en comblant un vide qui commençait à se faire sentir.

Nombre chance

491

Clin d’oeil

Imposez-vous des règles de conduite précises.

VIERGE

Amour

Vous allez constater que vos relations conjugales n’étaient pas à la hauteur de vos espérances. Vous vous plaindrez de ne pas avoir reçu en retour toute l’affection qui, d’après vous, vous était due. Mais ne vous est-il jamais arrivé à l’esprit de vous demander si vous n’aviez pas une part de responsabilité dans cette affaire ? Coeurs solitaires, votre vie pourrait bien amorcer un virage aujourd’hui. Vous qui ne croyez guère au coup de foudre, vous aurez des chances d’y succomber en raison des excellents aspects de Vénus bien aspectée.

Argent

C’est Saturne qui influencera votre secteur argent. Or, Saturne n’est pas, en matière de finances, le plus joyeux des compagnons ! Sachez-le : Saturne se montre favorable lorsqu’on fait preuve de prudence, d’organisation et de sens de l’économie. En revanche, son impact risque de se révéler délicat pour les têtes en l’air qui dépensent trop, s’endettent, ou oublient de vérifier leurs factures. Vous savez donc ce qui vous reste à faire !

Santé

Vous serez bourré d’énergie et résolument optimiste, et vous croquerez la vie à pleines dents. Pas étonnant lorsqu’on sait que Jupiter et Pluton, les deux forces du Ciel, exercent leur protection sur votre secteur santé. Cependant, Mercure mal positionné pourraient exposer certains natifs à une suractivité et à des désordres qui pourraient jouer sur leur point faible : la nervosité. La solution pour retrouver l’équilibre ? Mener une vie saine, se relaxer, et dormir davantage.

Travail

Petite baisse de régime dans le travail. Vous n’aurez plus le feu sacré comme au cours des dernières journées, et vous aurez tendance à vous endormir sur vos lauriers. Attention ! Vos concurrents pourraient en profiter.

Citation

Les lois placent le bien public au-dessus des intérêts privés (Cicéron).

Famille/foyer

Vous aurez besoin d’affirmer votre autorité en tant que chef de famille. Si votre conjoint cherche à vous la disputer, les conflits ne tarderont pas. Tâchez d’être conciliant et diplomate.

Vie sociale

Vous avez bien des atouts en main, mais voilà que vous commencerez à les gâcher en embrouillant tout par une vision erronée des choses et des gens. Vous ne saurez pas apprécier les marques de sympathie qu’on vous témoigne, vous négligerez ceux qui tiennent à vous, ou encore vous froisserez ceux qui peuvent vous aider !

Nombre chance

757

Clin d’oeil

Prenez le temps d’ordonner vos pensées et de choisir votre direction.

BALANCE

Amour

Votre vie conjugale sera suffisamment épanouie, grâce aux bons influx de Saturne. Montrez-vous cependant mieux attentionné à l’égard de votre conjoint ou partenaire. Faites preuve de davantage de patience, car tout le monde n’a pas forcément envie de vivre à votre rythme ! Nombre de célibataires pourraient se laisser cette fois séduire, à leur corps défendant, par une personne à qui de prime abord ils n’accordaient aucune attention, et trouver finalement en elle le compagnon idéal (la compagne idéale) !

Argent

Il est hautement recommandé que vous traciez une stricte ligne de conduite en matière de finances, surtout en ce moment où les tentations de dépense sont multiples et extrêmement fortes. Si vous ne faites pas preuve de prudence, vous aurez bientôt des problèmes inextricables sur le bras.

Santé

Le Soleil et Jupiter, les deux planètes les plus « vitaminées » du Zodiaque, influenceront vos secteurs de santé. Vous ne manquerez donc ni de tonus, ni de joie de vivre. Mais ces astres subiront l’impact de Mars, ce qui risque de pousser bon nombre d’entre vous à des excès en tous genres, pouvant occasionner à la longue des problèmes d’hypertension.

Travail

Vos collègues de travail vous reprocheront vos airs mystérieux qui les intriguent ou les irritent. Evidemment, vous détestez les incursions dans vos affaires. Mais on pourrait attribuer cette réticence à un sentiment de supériorité ou d’indifférence, et cela pourrait vous être préjudiciable. Adoptez donc un comportement un peu plus convivial, sans pour autant aller aux confidences gratuites.

Citation

Le chameau ne voit pas sa bosse (proverbe arabe).

Famille/foyer

Aurez-vous le temps de vous occuper de votre famille ? Rien n’est moins sûr. Vous serez en effet très pris par votre vie professionnelle ou autre. Tout ira bien à la maison tant que les uns et les autres mèneront tranquillement leur vie. Mais au moindre problème, vous risquez de réagir avec agacement, ce qui ne simplifiera pas les choses.

Vie sociale

Qu’on ne vienne pas vous mettre des bâtons dans les roues, ou vous vous fâcheriez tout rouge. Vous n’admettrez pas non plus la contradiction. Bref, vous vous montrez autoritaire, mais d’une grande efficacité.

Nombre chance

305

Clin d’oeil

Donnez-vous un délai précis pour terminer les travaux en cours, et respectez-le scrupuleusement.

SCORPION

Amour

Avec le présent aspect de Jupiter, vous vous arrangerez pour entretenir un climat à la fois chaleureux et bon enfant dans votre vie conjugale. Mais faites attention, car des éléments extérieurs pourraient contribuer à déstabiliser votre couple. Célibataire, ce sera une très bonne journée pour les sentiments. Vous ressentirez de plus en plus un besoin d’harmonie et de douceur dans votre vie. Comme vous serez prêt, sous l’impulsion de Saturne, à concéder des efforts nécessaires pour y arriver, il est certain que les amours s’en trouveront très favorisées.

Argent

La prudence s’imposera dans la gestion de vos finances. Prévoyez un budget très serré. Ne jetez pas l’argent par les fenêtres, autrement vous vous retrouveriez rapidement face à des problèmes angoissants !

Santé

C’est entendu : vous mettez toujours la barre au top, dans votre travail comme dans votre vie privée. Mais prenez tout de même le temps de vous amuser. Mercure vous rappellera que la détente et le rire sont les meilleurs antistress. En fait, ce qui manque à votre bonheur, c’est un peu de décontraction. Si vous acceptiez pour une fois d’être un peu moins sérieux, vous iriez tout de suite beaucoup mieux.

Travail

Très motivé, vous donnerez cette fois la priorité à votre vie professionnelle. Ambitieux et accrocheur, vous devriez pouvoir marquer des points importants. Mais restez vigilant, ne prenez pas vos désirs pour des réalités.

Citation

Sur la vie d’ici-bas, un sage a dit : « On m’y a fait entrer ignorant, j’y ai séjourné perplexe et j’en ai été chassé malgré moi » (proverbe arabe).

Famille/foyer

La Lune va renforcer votre tendance aux critiques. Vos propos ne seront donc pas de nature à promouvoir l’entente familiale, bien au contraire. Mordez sur votre langue, pour le bien de votre petit monde.

Vie sociale

Aujourd’hui, vous pourrez bénéficier de sympathies et d’appuis utiles venant de personnes de l’autre sexe. Dans certains cas, et si vous savez vous montrer diplomate, cela pourra se traduire par des bénéfices matériels non négligeables.

Nombre chance

694

Clin d’oeil

Attachez une plus grande importance au dialogue avec vos proches.

SAGITTAIRE

Amour

Si vous êtes seul, prenez votre mal en patience, car pour rencontrer l’amour, il faudra attendre des mouvements planétaires plus favorables. Si l’occasion de flirter se présente quelque part, vous ne direz peut-être pas non, mais ça ne sera qu’une étincelle. Ce climat planétaire à primauté saturnienne ne va pas vous réjouir sur le plan conjugal ! Nombre d’entre vous vont passer une journée assez morose, marquée pour certains par la solitude, et pour d’autres par des relations froides et pesantes avec leur conjoint.

Argent

Avec de tels influx planétaires, vous pourrez aussi bien passer par une phase de chance que vous retrouver dans une situation financière embrouillée. Tout dépendra de votre attitude et de votre vigilance.

Santé

Physiquement, vous vous porterez aussi bien que possible : résistance nerveuse à souhait, bonne utilisation de l’énergie psychique, capacité de récupération rapide après l’effort soutenu. Si vous êtes en vacances, faites le plein de tonus et de vitalité pour les longs mois à venir. Evitez l’abus de soleil.

Travail

Le Soleil et Mercure se ligueront pour soutenir vos efforts professionnels. Vous obtiendrez des résultats très satisfaisants. Si vous avez besoin d’un feu vert ou d’un appui pour lancer vos projets, vous l’aurez aujourd’hui, mais à condition d’agir avec diplomatie et souplesse. Ne montez pas sur vos grands chevaux pour un oui ou pour un non, ni ne marchez sur les plates-bandes de quelqu’un d’autre.

Citation

Mon métier et mon art, c’est vivre (Montaigne).

Famille/foyer

Conseil de Pluton : n’oubliez pas que le foyer est un élément stabilisateur très important. Vous devrez vous en servir comme un refuge où vous pourrez oublier les ennuis extérieurs. Faites tout votre possible pour que y règne une atmosphère de douceur et d’harmonie parfaites.

Vie sociale

Des gens bien habillés et bien polis, qui se présentent comme « missionnaires », sonneront probablement chez vous. Ce sont des démarcheurs de religions. Ils essaieront peut-être de sauver votre âme. Mais ce qui est bien plus certain, c’est qu’ils lorgneront aussi du côté de votre portefeuille. Prudence, prudence !

Nombre chance

275

Clin d’oeil

N’échafaudez pas trop d’espoirs sur les promesses d’autrui.

CAPRICORNE

Amour

Avec le présent aspect d’Uranus, vous pourriez compter sur une chance certaine dans vos entreprises sentimentales. N’hésitez pas à déclarer votre flamme à la personne de vos rêves : vous trouverez sans efforts les mots qu’il faudra dire et les gestes qu’il faudra faire pour la fléchir et même la subjuguer. Une proposition de mariage serait acceptée sur-le-champ ; aussi, devrez-vous éviter de la faire si vous n’avez pas vraiment l’intention de vous plonger si tôt dans le purgatoire.

Argent

Cet aspect de Pluton pourra momentanément fragiliser votre équilibre budgétaire, d’autant plus que Neptune, mal aspecté, n’a en général pas une influence très faste sur le plan financier. Par précaution, donc, mieux vaudra éviter de vous lancer dans des dépenses trop importantes. Si tout va bien, vous pourrez vous rattraper un peu plus tard.

Santé

Avec Saturne et Uranus influençant le secteur santé, votre énergie connaîtra un flottement. Si vous n’avez pas le courage de faire du sport, marchez, et aussi faites-vous masser, autant pour la forme que pour le plaisir.

Travail

Vous pourrez vous lancer avec confiance dans un projet qui vous sera présenté aujourd’hui. Vous serez épaulé par des gens influents, et surtout par Jupiter en excellent aspect.

Citation

Un arc tendu longtemps perd de sa force (proverbe chinois).

Famille/foyer

Des problèmes concernant votre désir de bon voisinage pourront se poser. Votre bonne volonté sera soumise à très rude épreuve. Gardez tout votre sang-froid. Evitez autant que possible les discussions ou les mises au point verbales, car vous risquez de vous laisser emporter et d’empirer la situation ; essayez de régler les litiges par échange de lettres, qui devraient être très courtoises.

Vie sociale

Vous trancherez, vous émettrez des jugements à l’emporte-pièce. En un mot, vous extérioriserez beaucoup plus vos tendances profondes. Evitez, tout de même, d’être rigide et trop moralisateur. Montrez-vous plus compréhensif et plus conciliant. « Il faut, quand on agit, se conformer maux règles, et quand on juge, avoir égard aux exceptions » (Joubert).

Nombre chance

523

Clin d’oeil

« Le monde est une caméra ; souriez, souriez, s’il vous plaît ! »

VERSEAU

Amour

Vous connaîtrez des moments où vous aurez trop tendance à accorder de l’importance uniquement à ce qui ne va pas entre vous et votre partenaire. Chassez impitoyablement ce mauvais état d’esprit et obligez-vous à ne voir que le bon côté des choses. Célibataire, attention à une tendance à se laisser vivre dans les délices de l’amour au détriment des affaires non moins sérieuses ! Parfois aussi vous préférerez vous intéresser à des partenaires dont vous pensez pouvoir tirer un profit matériel. Ne devenez ni encombrant, ni maladroit, et restez désintéressé.

Argent

Des problèmes de succession risquent de se poser avec acuité. Essayez de vous en débarrasser au plus vite, ou ils vous empoisonneront indéfiniment la vie.

Santé

Uranus vous dopera. La journée sera bonne pour votre santé, et vous triompherez des microbes grâce à une énergie surprenante. Attention à ne pas brûler la chandelle par les deux bouts car vous aurez bientôt besoin de vos réserves pour faire face à de nouvelles agressions microbiennes.

Travail

Vous aurez la tête remplie de projets en tous genres, plus excitants les uns que les autres. Mais vous n’en resterez pas au stade des projets : vous vous démènerez pour les réaliser.

Citation

Il faut s’enquérir qui est mieux savant, non qui est plus savant (Montaigne).

Famille/foyer

Vos proches seront en bonne forme et la vie de famille devrait, en principe, ne poser aucun problème. Chacun sera pris dans la routine de la vie quotidienne, qui par sa carrière, qui par ses études, sans grandes surprises.

Vie sociale

Venez en aide à ceux de vos amis qui en ont besoin. Ne vous dérobez pas sous divers prétextes. « On connaît une bonne source dans la sécheresse et un bon ami dans l’adversité » (proverbe chinois).

Nombre chance

602

Clin d’oeil

Sachez reconnaître vos erreurs : c’est un bon moyen de progresser.

POISSONS

Amour

Cette position d’Uranus pourra faire surgir des difficultés dans votre vie conjugale. Pas de panique pourtant ! Seuls les couples dont l’entente laisse déjà nettement à désirer pourront passer par une phase problématique. Vous qui êtes un joyeux célibataire, grand amateur de plaisirs, préparez-vous à vivre des moments mémorables. Vous pourrez profiter à fond des puissants aspects de Vénus. Vous ne risquez certainement pas de vous ennuyer.

Argent

Evitez les dettes : vous pourriez avoir du mal à les rembourser au moment prévu, et cela vous mettrait dans une situation très pénible. Renoncez tout bonnement à la jouissance de certains produits ou gadgets, car les acheter à crédit vous vaudrait des soucis sans commune mesure avec les satisfactions qu’ils vous apporteront. Persuadez-vous que « les dettes réduisent l’homme libre en esclavage » (Syrus).

Santé

Une alimentation équilibrée, pauvre en graisses et riche en fruits et légumes : voilà ce qui vous épargnera de nombreuses maladies, en particulier des maladies cardio-vasculaires. Pourquoi ne pas mettre ce programme de santé à exécution dès aujourd’hui ?

Travail

Sous l’influence de Saturne maléficié, vous aurez l’esprit beaucoup trop critique et ergoteur. Cela vous empêchera d’avancer dans votre travail. Ne compliquez pas les choses si vous voulez qu’elles aboutissent.

Citation

Les scélérats croient que les honnêtes gens sont des méchants (Ménandre).

Famille/foyer

Dans votre foyer, vous manifesterez beaucoup de joie de vivre et un entrain contagieux. C’est vous qui prendrez les initiatives, et vos proches vous suivront volontiers, subjugués par votre attitude résolue et enthousiaste. Faites pourtant attention pour ne pas devenir, imperceptiblement, un tyran domestique !

Vie sociale

Gare à l’instabilité émotionnelle ! Plutôt irritable, vous devrez vous maîtriser afin d’éviter des querelles inutiles. Vous aurez parfois l’esprit tatillon et votre entourage aura du mal à le supporter. Evitez les engouements aussi bien que les partis pris dans tous les domaines.

Nombre chance

950

Clin d’oeil

Restez d’une parfaite discrétion sur les confidences qu’on pourrait vous faire.

Recherches: Nadeige CAJUSTE et Stéphanie RIGAUD

Image & sources: horoscopedujour.fr / http://mode.glamourparis.com