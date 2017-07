Éphéméride du jour ….., 31 juillet 1936 // Naissance Boniface Alexandre, juriste et homme politique haïtien, Président provisoire du 29 février 2004 au 14 mai 2006

31 juillet 1936 Naissance Boniface Alexandre, juriste et homme politique haïtien, Président provisoire du 29 février 2004 au 14 mai 2006

Alexandre, né à Ganthier, sur la commune de Port-au-Prince, est l’aîné d’une grande famille. Son père, Audain Alexandre, est éleveur et le patriarche d’une famille de onze enfants. Il lui inculque les valeurs de l’honnêteté et de la justice. Il devient avocat et travaille pendant vingt-cinq ans au cabinet Lamarre de Port-au-Prince, spécialisé dans les contrats d’affaires et le règlement des divorces.

Dans les années 1990, Alexandre intègre la Cour de cassation, institution dont il est nommé président en 2002 par le président de la République Jean-Bertrand Aristide. À ce poste, il acquiert une réputation d’équité dans un système largement considéré comme corrompu. Il promet de combattre l’incompétence et la corruption des tribunaux haïtiens. Il enseigne également à l’université de Port-au-Prince.

Le 29 février 2004, Boniface Alexandre assume la présidence de la République quelques heures après la démission et la déportation du président Jean-Bertrand Aristide. Il prête serment lors d’une courte cérémonie à la résidence du Premier ministre Yvon Neptune.

Bien qu’Alexandre occupe les fonctions de président, la Constitution haïtienne, dans son article 149, demande qu’il soit confirmé par le Parlement haïtien qui ne s’est pas réuni depuis janvier 2004 lorsque la plupart de ses membres sont arrivés à la fin de leur mandat. Il est formellement investi le 8 mars suivant. Selon la Constitution, une nouvelle élection présidentielle doit être tenue entre 40 et 90 jours après la démission d’Aristide et Alexandre, en tant que président en fonction, ne peut pas poser sa candidature.

Malgré les forts liens qu’Alexandre entretenait avec l’ancien président, il n’est pas membre du parti Lavalas. À la suite de son accession à la présidence, des opposants politiques d’Aristide suggèrent qu’il est trop près de l’ancien régime et qu’en tant que chef de la justice, il n’a pas fait assez d’effort pour accentuer l’indépendance de la Cour par rapport à la branche exécutive du gouvernement.

Un des premiers actes posés par Alexandre en tant que président est d’envoyer une requête officielle au Conseil de Sécurité des Nations unies demandant une force multinationale de maintien de la paix pour restaurer l’ordre en Haïti. Le Conseil de Sécurité approuve rapidement la demande.

Bien que des leaders rebelles, et ce y compris Guy Philippe, marquent leur volonté de travailler avec Alexandre, des fonctionnaires américains minimisent l’importance d’Alexandre dans la résolution du conflit haïtien, qualifiant son administration de gouvernement des affaires courantes.

Dans son premier discours présidentiel, il appelle à « la réconciliation nationale, l’établissement d’un climat de paix et de sécurité pour tous, un plan d’urgence contre la faim et la pauvreté et pour l’amélioration des soins de santé. » Gérard Latortue est nommé Premier ministre le 10 mars en remplacement d’Yvon Neptune.

Il quitte ses fonctions le 14 mai 2006, quand le président élu René Préval est installé dans ses fonctions.

Aujourd’hui, 31 Juillet 2017

212ème jour de l’année, 30ème semaine de l’année

153jours avant la fin de l’année

Ce jour était officiellement dénommé jour de l’abricot dans le calendrier républicain français.

JOURNEE NATIONALE

Côte D’Ivoire : flamme de la paix, commémore la première cérémonie en l’honneur de la paix, marquée en 2007.

ÉtatsUnis : Hawaï : fête du drapeau.

Malaisie : fête des héros.

UN FAIT A RETENIR

31 Juillet 1790 Le premier brevet américain fut accordé à Samuel Hopkins pour de la potasse

La potasse est le minerai, mélange de carbonate et de chlorure de potassium, utilisé comme engrais.

HAITI

31 Juillet 1811 Formation dans le Royaume du Nord d’une commission législative.

Ayant pour secrétaire le Baron de Vastey, cette commission était chargée de présenter des projets de loi qui devaient être discutés au Conseil privé du roi Henry 1er, et ensuite au Grand Conseil de l’État.

31 Juillet 1993 L’ONU autorise le déploiement d’une force multinationale en Haiti:

Cette autorisation pavera la route pour l’invasion du 19 Septembre 1994.

La Pensée du Jour

«Les erreurs passent, il n’y a que le vrai qui reste.»

Denis Diderot

PRENOM DU JOUR

SAINT-IGNACE DE LOYOLA mais aussi Alphonse / Laetitia, prénom relatif à Notre Dame de Liesse.

Fondateur de l’ordre des Jésuites. Les Ignace sont intelligents et persévérants. Leur couleur : le jaune et leur chiffre : le 3

Aujourd’hui

Lundi 31 Juillet 2017 Nouvelle Lune

Dimanche 6 aout 2017 Premier Quartier

L’Ere des Lions, comprise entre le 21 juillet et le 20 aout

LE CULTUREL CHEZ NOUS

MIZIK LAKAY

Septentrional «bonne fete»

Pour découvrir la musique de Septentrional «bonne fete» cliquezsur le lien qui se trouvesurnotre site :

Juillet est le mois le plus important pour la musique haïtienne. Le compas fête ses 62 ans, l’orchestre Septentrional, 69. En effet, Septen, fondé en 1948 dans la deuxième ville du pays et qui a créé son propre rythme boule de feu, est de loin plus âgé que le compas. Pour célébrer le nouveau printemps du doyen de la musique haïtienne, une messe d’anniversaire a été chantée le 26 juillet dernier en l’église St-Joseph du Cap-Haïtien.

Le samedi 5 août 2017, Encre d’Or et RTVC organiseront une soirée au Marriott Hôtel pour rendre un vibrant hommage à Septent pour ses 69 ans. Il faut dire que, malgré la mort de deux piliers du groupe, le maestro Ulrick Pierre-Louis, et le chanteur Michel Tassy, l’orchestre Septentrional continue de se rajeunir et de faire danser toutes les générations comme si les anciens y étaient encore.

Bonne fête Septent !

Concours/ Prix Gary Victor

Les Éditions Pulucia et l’Alliance française de Jacmel invitent les jeunes auteurs à participer à la première édition du prix Gary Victor de la nouvelle. Aujourd’hui, c’est la dernière ligne pour soumettre leur texte. Infos : editionspulucia@gmail.com

Centre Pen des Gonaïves- Du 1et au 05 août 2017

Festival libérez la parole

En hommage au poète Richard Brisson.

Au programme: lectures, conférences, ateliers, spectacle

LEL | Appel à contributions L’Association Legs et Littérature (Alel) lance un appel à contributions pour le dixième numéro de la revue Legs et Littérature consacré à la thématique «La critique littéraire» à paraître en octobre 2017. Les intéressés peuvent envoyer leur proposition de contribution avant le 31 août à legsetlitterature@venez.fr Plus d’infos : www.legsedition.net

L’actualité du monde, dans le passé

31 juillet 781 1ère éruption notée du mont Fudji

Le mont Fudji est situé à une centaine de kilomètres de Tokyo.

Il semble que la première éruption du Fuji-san ait eu lieu entre 6 000 et 8 000 avant J-C.

La première éruption notée et consignée par l’homme date de 781 et la dernière en 1107.

Entre ces deux dates il y a eu 16 éruptions.

31 juillet 1498 Christophe Colomb découvre l’île de la Trinité

Christophe Colomb arrive le 31 juillet à l’île de Trinidad, le 1er août 1498, il aborde une côte. Il y découvre la puissante embouchure d’un grand fleuve boueux se jetant dans la mer. Colomb n’a probablement pas compris qu’il venait de découvrir un continent. Dans son mysticisme, il s’imagine avoir découvert le paradis terrestre qu’il situe en Asie. En fait, il se trouve à l’embouchure de l’Orénoque. Il part ensuite en reconnaissance de la côte de l’actuel Venezuela.

31 juillet 1556 Décès de Saint Ignace de Loyola fondateur de la Compagnie de Jésus

Jusqu’à l’âge de 30 ans, Ignace de Loyola vit la vie d’un homme comme les autres. Mais, en 1521, lors du siège de Pampelune, il est blessé et reconduit au château familial de Loyola. Durant sa convalescence, il lit la Vie du Christ et la Légende dorée qui raconte des faits et gestes de saints, et se « convertit ». Puis, pendant onze ans, il parcourt le monde comme « pèlerin de Dieu ».

Ignace de Loyola est ordonné prêtre à Venise en 1537. Dès lors, commence l’ébauche de la Compagnie de Jésus ou Ordre des jésuites. En 1539, il écrit la Formula institut, esquisse des constitutions finales de la Compagnie, dont la création est acceptée par le pape Paul III en septembre 1540. À sa mort, le 31 juillet 1556 à Rome, la Compagnie de Jésus compte plus de 1 000 membres, 72 résidences et 79 maisons et collèges.

31 juillet 1566 Décès de Bartolomeo de Las Casas

Né à Séville, Bartolomeo de Las Casas participe d’abord à la colonisation des Amériques aux côtés de Nicolas de Ovando, lequel a remplacé Christophe Colomb à la tête de la colonie d’Hispaniola (Saint-Domingue) en 1502. Décidé à rompre avec les pratiques coloniales, il entre plus tard dans l’ordre religieux des dominicains. Il est ordonné prêtre à Saint-Domingue puis devient en 1544 évêque de San Cristobal, dans la pauvre province du Chiapas, au Mexique.

Le premier, il s’indigne avec force du sort fait à ses habitants, les «Indiens».

31 juillet 1784 Décès de Denis Diderot, écrivain et philosophe français

Denis Diderot, né le 5 octobre 1713 à Langres et mort le 31 juillet 1784 à Paris, est un écrivain, philosophe et encyclopédiste français des Lumières, à la fois romancier, dramaturge, conteur, essayiste, dialoguiste, critique d’art, critique littéraire, et traducteur.

Son œuvre maîtresse est l’ »Encyclopédie », à laquelle il a consacré une vingtaine d’années.

À partir de 1747, à 34 ans, Diderot dirige avec D’Alembert l’Encyclopédie ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers.

Il a aussi écrit des romans :

Les Bijoux indiscrets, La religieuse, Jacques le Fataliste, Le Fils naturel…

Il a aussi écrit des œuvres philosophiques et moralistes.

31 juillet 1864 Décès de Louis Hachette, éditeur français

Il fonde en 1826 la maison d’édition Hachette, qui porte encore son nom.

31 juillet 1875 Décès d’Andrew Johnson

Andrew Johnson est le seul sénateur sudiste à ne pas démissionner lors de la formation de la Confédération des États d’Amérique. Abraham Lincoln le choisit comme candidat à la vice-présidence lorsqu’il se représente aux élections de 1864. Après l’assassinat de Lincoln en 1865, Johnson devient président sous les couleurs des républicains. Il préside le début de la période de réunification des États du Sud avec ceux du Nord mais ses sympathies lui attirent les critiques des radicaux républicains du Congrès qui lanceront une procédure de destitution échouant à une voix près.

31 juillet 1910 Première arrestation menée à l’aide de la radio

Un médecin anglais Hawley Crippen, recherché pour le meurtre de sa femme, est arrêté sur un paquebot, le SS Montrose, à hauteur de Rimouski.

Le capitaine Kendall écoutait les nouvelles de l’Angleterre émises par radio sans fil. La description d’un individu recherché par les policiers d’Angleterre (Scotland Yard) lui permit de reconnaître un passager de première classe. Il contacte toujours par son poste de TSF (téléphonie sans fil) la Gendarmerie canadienne qui l’ont accueilli à l’arrivée.

Le cas de Hawley Crippen serait le premier d’une arrestation menée à l’aide de la radio

31 juillet 1944 Décès d’Antoine de Saint-Exupéry, aviateur et écrivain français

Antoine Marie Jean-Baptiste Roger de Saint-Exupéry était un écrivain et aviateur français né le 29 juin 1900. Son expérience de pionnier de l’aviation et de pilote de guerre lui donnera toute la légitimité pour délivrer son principal message : c’est par le dépassement de soi que l’on devient un Homme.

Antoine de Saint-Exupéry est disparu en vol. Son avion s’écrasa dans la Méditerranée alors qu’il effectuait une mission de reconnaissance. Des morceaux de son appareil ont été retrouvés en 2000 et formellement identifiés le 7 avril 2004 grâce à son numéro de série.

Bibliographie

1926 L’Aviateur

1928 : Courrier sud

1931 : Vol de nuit (Prix Femina)

1938 : Terre des hommes (On s’est inspiré de ce titre pour Expo 1967)

1942 : Pilote de guerre

1943 : Lettre à un otage

31 juillet 1964 Décès de Jim Reeves, chanteur de chansons populaires et country, perd la vie dans l’écrasement de son avion à Nashville.

Quelques chansons très populaires: »He’ll Have to Go, » « Adios Amigo, » « Welcome To My World, » and « Am I Losing You »

Sa voix chaude est encore appréciée pour les chants de Noël: « Silver Bells, » « Blue Christmas, » et « An Old Christmas Card. »

Recherches: Nadeige CAJUSTE et Stéphanie RIGAUD

