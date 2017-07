La Banque centrale dominicaine libère 489 millions de dollars pour financer les secteurs productifs

Écrit par Etzer S. EMILE / Economiste / etzeremile@gmail.com | Radio Vision 2000

La Banque centrale de la République dominicaine a rapporté jeudi 27 juillet que le Conseil monétaire a libéré les ressources nécessaires de ses réserves à hauteur de 489 millions de dollars qui doivent être affectées aux différents secteurs de l’économie productive selon un article du journal dominicain Acento.

Par cette résolution du 27 Juillet 2017, le Conseil monétaire a ainsi adopté de nouvelles mesures d’assouplissement monétaire, grâce à la libération des ressources de la réserve légale devant être canalisées vers les secteurs productifs, l’exportation, l’agriculture, le commerce, l’acquisition logement, MPME et de la consommation, entre autres.

« Cette mesure contribuera à stimuler l’économie par le crédit bancaire, ce qui doit permettre au secteur privé d’accroître ses investissements, ce qui se traduira par la suite par une augmentation de la production locale et le niveau des exportations. Deux éléments qui sont auront des incidences positives sur la création d’emplois productifs, la consommation et l’amélioration des conditions de vie.

La banque centrale dominicaine a donc diminué de 2,2 points de pourcentage le taux des réserves obligatoires requis pour les intermédiaires financiers, à compter du 1er Août, 2017. Les ressources dégagées par ces dispositions monétaires et légales seront placées aux différents secteurs cites plus haut à un taux d’intérêt maximal de 8% en rythme annuel mais sera traité au cas pas cas selon le type de prêt.

Encore une fois, la république voisine donne des exemples et trace la voie. La République Dominicaine a bien compris, et ceci depuis des décennies que la croissance économique et la création d’emploi doit passer par la mise à disposition de moyens financiers aux entrepreneurs et entreprises notamment des secteurs productifs.

Ce pays voisin ne cesse pas d’inventer des mécanismes pour renforcer son secteur privé et faciliter les affaires. Au-delà des infrastructures de base plus moderne chaque jour, un cadre légal plus adéquat, le financement des activités économiques est clairement une grande priorité pour les dominicains. On comprend pourquoi le PIB dominicain est 9 fois plus élevé que celui d’Haïti, les investissements privés étrangers sont 25 fois plus élevé, et la croissance économique reste au dessus de 5% depuis des et des années.

A l’inverse, l’Etat haïtien de son côté malgré ses maigres ressources promet monts et merveilles et croit toujours qu’il peut relancer la production nationale avec des activités d’éclat non durables. Le message est clair, si vous voulez créer des emplois, si vous voulez donner du revenu à la population, si vous voulez arriver à une croissance économique plus soutenue, créez les conditions pour un financement d’entreprise plus accessible, plus abordable et plus démocratique avec des conditions légales et infrastructurels meilleures.