Astrologie du jour

BELIER

Amour

Côté coeur, ce n’est pas en précipitant les choses que vous obtiendrez ce que vous voulez. Vos relations amoureuses ont tendance actuellement à se gâter en raison de votre excès de fougue qui vous fait commettre des erreurs. Méfiez-vous surtout de la jalousie, qu’elle soit justifiée ou pas. Laissez les choses se décanter ; mieux vaudra permettre au temps de démêler les écheveaux d’une situation tendue ou compliquée.

Argent

Pas de problèmes pécuniaires à prévoir. Cependant, soyez vigilant si vous devez réaliser une opération immobilière de grande envergure cette fois. L’affaire n’est peut-être pas aussi prometteuse que vous croyez, et en tout cas les influx astraux seront tels que votre jugement en la matière ne sera pas très fiable.

Santé

L’absence de planètes dans votre secteur santé indique que vous n’aurez rien de grave à redouter sur ce plan. De plus, les planètes d’énergie, comme Mars, Jupiter et Uranus seront toutes bien aspectées et vous permettront de disposer d’un tonus physique et psychique sans faille. Il faudra simplement veiller à ce que ce surplus de dynamisme ne se transforme pas en nervosité.

Travail

Vous échafauderez des projets plus ambitieux les uns que les autres. Tout cela risque de coûter cher, et vous n’avez peut-être pas approfondi cet aspect essentiel de la question. Soyez strictement réaliste.

Citation

Pour leurrer le monde, ressemble au monde ; ressemble à l’innocente fleur, mais sois le serpent qu’elle cache (Shakespeare).

Famille/foyer

Saturne va vous aider à assumer sans trop de mal vos responsabilités familiales, tandis que Jupiter, astre de chance et d’expansion, protégera vos proches et vous permettra d’établir avec eux des relations pleines d’amour et de chaleur.

Vie sociale

Cet aspect de Jupiter aura de quoi provoquer malentendus, discussions animées, conflits. Le problème résidera dans le fait que vous ne vous rendrez pas compte que les autres vivent et pensent à un rythme différent du vôtre. Mais si vous savez faire preuve de compréhension et de tolérance, tout se passera le mieux du monde.

Nombre chance

285

Clin d’oeil

Ne vous acharnez pas à vaincre les obstacles qu’il vous est possible de contourner.

TAUREAU

Amour

Les planètes seront pleines de sollicitude envers votre vie de couple. Vous pourrez profiter tranquillement de la douceur et de la quiétude de votre nid d’amour. Tout se passera très bien : soirée télé ou dîner aux chandelles, vous en aurez le choix. Célibataire, un retour de passion pourrait très bien surgir aujourd’hui et renverser votre existence. Si cela arrive, vous vous sentirez tout tourneboulé et tout bizarre. Pourtant, vous avez l’habitude de tomber amoureux du premier joli coeur qui passe !

Argent

Vous qui tenez à préserver l’équilibre de vos comptes, pourrez vous sentir pleinement rassuré sur le plan pécuniaire. Aucune planète ne viendra en effet menacer les secteurs de votre thème liés aux finances. A l’inverse, il ne faut pas non plus vous attendre à des rentrées mirobolantes. Vous aurez envie de faire plaisir à votre entourage, vous pourriez même craquer pour un achat coûteux ; mais vous ne risquez pas de confondre générosité et gaspillage.

Santé

Vénus vous conseillera de soigner votre ligne. Si vous vous trouvez un peu trop enrobé, ce sera le moment de faire un petit régime. Sans vous martyriser, surveillez votre alimentation en privilégiant les produits allégés et faites un peu d’exercice. D’ici peu, vos efforts porteront leurs fruits.

Travail

A cause de cette turbulence de Neptune, vous aurez du mal à clarifier vos objectifs professionnels. Ne prenez aucune décision aujourd’hui, même si la tentation est très forte. Vous verrez plus clair bientôt.

Citation

Un oiseau dans la main vaut mieux que deux sur le buisson (proverbe hébreu).

Famille/foyer

Les secteurs de votre thème associés à la famille ne sont influencés par aucune planète. Comme vous serez dans l’ensemble de bonne humeur, vos relations avec vos proches, surtout avec vos enfants, se dérouleront sous le signe de la facilité et de l’aménité.

Vie sociale

Votre dynamisme accusera une forte diminution. Attendez-vous à une perte sensible de l’ascendant qui vous caractérise et qui assure le rayonnement que vous exercez dans votre entourage professionnel et social.

Nombre chance

553

Clin d’oeil

Calmez-vous ! Ce n’est pas en se mettant en colère qu’on prouve sa bonne foi.

GEMEAUX

Amour

Comme le Soleil et Mercure influenceront votre secteur amour, c’est une bonne journée qui s’annonce pour votre vie conjugale. Vous serez passionné à souhait, et vous parviendrez à une harmonie véritable dans vos relations avec votre conjoint ou partenaire. Célibataire, vos espoirs amoureux auront de grandes chances de se réaliser cette fois. Les solitaires feront la rencontre de leur vie : une rencontre sérieuse, durable et romantique. Heureux les natifs qui se marieront aujourd’hui : on ne peut rêver de meilleurs auspices pour fonder un foyer harmonieux !

Argent

En matière financière, le moment semble venu de faire régner un ordre rigoureux dans toutes vos affaires. Une fois en passant, ou pour des objectifs bien précis, vous pourrez vous offrir une petite folie et, si le coeur vous en dit, accorder aide et assistance matérielle à ceux de vos proches qui en ont besoin. Un jour ou l’autre, et plus vite que vous ne le pensez, vous rentrerez très largement dans vos frais.

Santé

Journée très faste sur le plan santé. Chacun de vos efforts pour adopter une bonne hygiène de vie sera récompensé. Vous pourrez assez rapidement obtenir une nette amélioration, qu’il s’agisse du sommeil, de votre dynamisme, de la nervosité ou du poids. De plus, Jupiter aidera ceux d’entre vous qui souffrent de malaises chroniques à trouver de nouvelles thérapies mieux adaptées à leur cas.

Travail

Vous serez tenté de brûler les étapes pour atteindre vos objectifs dans les plus brefs délais en fournissant des efforts titanesques. Cela est susceptible de vous donner une efficacité surprenante dans votre travail ; mais cette efficacité sera éphémère puisque vous l’aurez obtenue au détriment de votre santé. Pensez à modérer votre enthousiasme ; apprenez à vous reposer et à vous détendre afin de préserver votre équilibre physique et psychique.

Citation

Un sot savant est sot plus qu’un sot ignorant (Molière).

Famille/foyer

Vie de famille satisfaisante. Vos parents vous aideront à concrétiser certains de vos projets, tandis que vos enfants se montreront inventifs et bien dans leur peau. Si l’un d’entre eux doit passer un examen, n’ayez crainte : il devrait s’en sortir haut la main.

Vie sociale

Le climat sera par moments tendu dans le cercle de vos amis. Cette situation vous agacera et vous sentirez monter en vous une agressivité capable de gâcher la bonne entente. Tâchez de contenir votre hostilité en essayant d’être très compréhensif.

Nombre chance

846

Clin d’oeil

Pensez à élargir vos horizons, par des voyages, des lectures, des recherches, ou des rencontres.

CANCER

Amour

Journée très ensoleillée côté coeur. Vous aurez droit à des heures mémorables ; ne vous en privez pas. Un autre conseil : essayez de partir en voyage aujourd’hui. Marié ou célibataire, jouez la carte de l’exotisme, et vous serez comblé bien au-delà de vos espérances.

Argent

Appuyez-vous sur une bonne administration de vos biens et une saine gestion de votre budget pour améliorer vos revenus. L’argent ne fait pas le bonheur, certes, mais, dans nos sociétés actuelles de consommation, il ne peut y avoir de bonheur sans argent.

Santé

Renoncer à des habitudes qui nuisent à votre santé, comme fumer, trop manger, boire trop de café, ou encore vous coucher trop tard ? Mais si, c’est possible ! Avec Mars, le maître de la volonté qui influence votre signe, vous renforcerez vos chances d’y parvenir. On parie ?

Travail

Vous qui êtes un fonceur, un battant, vous allez être obligé de freiner vos élans, sous peine de courir à la catastrophe. Vous n’aurez pas droit à l’erreur et vous devrez éviter toutes les initiatives imprudentes, susceptibles de compromettre la sécurité de votre emploi.

Citation

Qui reste assis sèche, qui va lèche (proverbe français).

Famille/foyer

Mener de front une activité professionnelle absorbante et une vie de famille équilibrée n’est pas un jeu d’enfant ! Mais vous réussirez cette gageure grâce à un très bon sens de l’organisation insufflé par Mercure.

Vie sociale

Attention aux principes un peu trop stricts. Ils vous conduiront à porter des jugements parfois sévères et injustes sur des personnes qui pourtant méritent l’indulgence. Essayez d’élargir vos horizons et de cultiver la tolérance. « Il faut, quand on agit, se conformer au règles, et quand on juge, avoir égard aux exceptions » (Joubert).

Nombre chance

324

Clin d’oeil

Essayez de pratiquer une petite cure de silence et de solitude.

LION

Amour

Si vous vivez une relation suivie, attention à l’instabilité sentimentale ! Le climat de tension qui règne depuis quelque temps dans votre couple risque de s’aggraver. Aussi, tâchez de provoquer une explication à coeur ouvert avec votre conjoint ou partenaire. Célibataire, cette phase lunaire vous donnera un charme du tonnerre, et vous pourrez épingler une nouvelle collection de coeurs à votre tableau de chasse. Votre éloquence fera merveille : vous saurez exprimer de façon touchante ce que vous ressentez, si bien qu’on sera tout de suite conquis.

Argent

Grâce à la gentillesse de Jupiter, vous pourriez bénéficier aujourd’hui d’un petit succès financier. Mais si l’on vous fait une proposition trop alléchante, documentez-vous avant de donner votre accord.

Santé

Pour être énergique sans être fébrile ou nerveux, mangez des sucres lents : pâtes ou riz complet de préférence. Accompagnés de légumes frais, ils remplaceront avantageusement la viande trois ou quatre fois par journée.

Travail

Pas question de faire du sentiment. Quant à la sensiblerie, vous la mépriserez. Vous vous attacherez à atteindre vos objectifs, en partant du principe qu’on ne fait pas d’omelette sans casser d’oeufs.

Citation

L’ouvrier qui veut bien faire son travail doit commencer par aiguiser ses outils (Confucius).

Famille/foyer

Des soucis familiaux, ou des inquiétudes concernant la santé d’un proche perturberont quelque peu cette journée. A part cela, vous saurez faire de votre foyer un havre de paix.

Vie sociale

Vous aurez envie que les choses bougent autour de vous et n’hésiterez pas à vous lancer dans un tourbillon de sorties et de réceptions. Cette vie mondaine ne sera pas inutile puisque vous en profiterez pour nouer des contacts intéressants. Certains d’entre vous pourraient d’ailleurs trouver une excellente situation professionnelle ou sociale de manière tout à fait inattendue.

Nombre chance

192

Clin d’oeil

Donnez votre pleine mesure en combattant vos inhibitions.

VIERGE

Amour

En couple, les questions touchant les finances devront être abordées avec beaucoup de tact cette fois. Essayez d’arranger les choses au mieux en gardant votre calme : un ton cassant ou péremptoire ne résoudrait rien. Célibataire, des rencontres imprévues pourront être à l’origine de liaisons agréables. Mais vous devrez les garder clandestines car elles pourront susciter beaucoup de commentaires désobligeants et de jalousie.

Argent

Jupiter est le maître de la chance et de la prospérité. Il influencera votre secteur finances. A vous, donc, la baraka au jeu ou, plus simplement, la possibilité d’améliorer vos revenus ! Ouvrez l’oeil et saisissez l’occasion dès qu’elle se présentera. Revoir vos placements et investissements sous cette influence serait aussi une bonne idée.

Santé

A cause du volume considérable du travail qui vous attend et d’autres obligations, il vous sera difficile d’éviter la fatigue. Mais ayez confiance en la planète Vénus, qui vous soutiendra. Surveillez votre alimentation et ne vous dopez pas d’une façon ou d’une autre. Protégez-vous des importuns. Et surtout ménagez-vous dans la journée des moments où vous ne ferez absolument rien : « Prenez un peu de repos, afin de finir plus vite » (George Herbert).

Travail

Dans le travail, mettez un peu d’eau dans votre vin ; sinon, vous risquez de provoquer l’hostilité de votre entourage. Dès que vous aurez accepté certains compromis, tout ira beaucoup mieux et vous pourrez mener à bien vos vastes projets.

Citation

L’excès de sommeil fatigue (Homère).

Famille/foyer

Nombreux sont les natifs du signe qui auront quelques raisons d’être mécontents de leur foyer : entre l’attitude parfois despotique des parents âgés, les difficultés concernant ceux-ci, et le caractère frondeur des enfants, ils auront fort à faire ! Ne dramatisez rien.

Vie sociale

Apprenez à vous exprimer. Osez vous lancer dans une discussion et défendre votre point de vue sans pour autant, bien entendu, aller jusqu’à la provocation. Cela vous décompressera et vous évitera les faux mouvements liés aux sentiments réprimés et à la nervosité qui en résulte.

Nombre chance

321

Clin d’oeil

Évitez de vous compliquer la vie en interprétant de travers tout ce qu’on vous dit.

BALANCE

Amour

Aucune planète n’aura d’effet direct sur les secteurs d’amour conjugal de votre Ciel, ce qui laisse entrevoir que votre vie de couple ne connaîtra pas de grand changement. Le bonheur sera au rendez-vous, un bonheur simple mais authentique, à vivre au quotidien. Pour les célibataires du signe, les rencontres ne manqueront pas. Mais il ne faut pas espérer que les aventures actuelles soient de longue durée. Evitez de faire des projets sérieux au cours de cette journée, quoique l’idée d’une vie à deux soit loin de vous déplaire.

Argent

Cette configuration de Jupiter aura un effet très positif sur votre situation matérielle. Vous serez en mesure de faire fructifier vos ressources. Quelques rentrées d’argent plutôt inattendues sont aussi possibles.

Santé

Pour éviter la déprime et la fatigue, consommez des aliments à forte teneur en magnésium : fruits et légumes secs, bigorneaux, soja. Le cacao est aussi très riche en magnésium, mais n’en abusez pas si vous tenez à votre ligne.

Travail

Uranus étant en dysharmonie, il est probable que vous ayez à affronter des changements dans votre travail, qui vous demanderont un effort d’adaptation rapide. Pour quelques natifs du premier décan, la situation restera stable, mais ils auront affaire à des supérieurs plus exigeants que d’habitude.

Citation

Etre conscient que l’on est ignorant est un grand pas vers le savoir (B. Disraeli).

Famille/foyer

Vous allez enfin pouvoir effectuer quelques travaux d’embellissement dans votre maison, pour un plus grand confort de vos êtres chers. Armez-vous de courage, et essayez de faire le maximum par vous-même : vos finances ne s’en porteront que mieux.

Vie sociale

Si vous avez envie de bouger, toutes les chances seront de votre côté pour vous dépayser : faire un petit voyage ou un séjour dans des lieux agréables, rencontrer des gens sortant de votre environnement habituel, etc. Restez disponible pour tout ce qui peut vous ouvrir des horizons nouveaux.

Nombre chance

743

Clin d’oeil

Mettez de l’ordre dans vos affaires : mieux vous serez organisé et plus facilement vous surmonterez vos tracas.

SCORPION

Amour

Vous détesterez violemment la routine, et votre conjoint ou partenaire n’aura pas intérêt à vous offrir une petite vie conjugale pépère et sans surprise. Il devrait recevoir votre message cinq sur cinq, et c’est pourquoi vos amours ont de grandes chances d’être au beau fixe. Célibataire, amour, amour, quand tu nous tiens ! Au nom des grands sentiments, vous risquez cette fois de commettre des folies. Mais vous serez capable de soulever des montagnes, de réaliser des exploits, car vous vous sentirez aimé.

Argent

Dans le domaine matériel, vous serez sans doute plus à l’aise, soit que vous fassiez quelques bonnes affaires, soit que vous trouviez un travail plus rémunérateur. Il y aura en tout cas des projets positifs dans l’air.

Santé

Pour la plupart des natifs du signe, ce jour s’avérera tonique et favorable sur le plan de la santé. Les troubles digestifs qui ont pu vous perturber dernièrement seront jugulés. Par contre, si vous avez décidé de faire un régime ou d’arrêter de boire, il vous faudra encore plus de volonté pour vous en tenir à vos bonnes résolutions.

Travail

Grâce à l’influence très positive de Jupiter, vous réaliserez de grands progrès dans votre travail, et votre situation professionnelle connaîtra une belle expansion. Mais ne faites pas du forcing.

Citation

Entre époux, pas de querelle qui résiste à la nuit (proverbe chinois).

Famille/foyer

Vos relations avec vos proches devraient se dérouler dans une relative harmonie. Une légère mise en garde, cependant : il est possible que vos relations avec vos frères et soeurs passent par une phase plus électrique. Il se pourrait que d’anciens litiges resurgissent et soient la cause de vos dissensions. Le mieux à faire sera d’en parler afin d’évacuer le problème une bonne fois pour toutes.

Vie sociale

Un manque de conformisme vous incitera à fréquenter des gens qui sont un peu en marge de la vie traditionnelle. Cela pourrait vous être bénéfique en élargissant vos horizons et en ébranlant quelques-uns de vos préjugés tenaces. Mais n’imposez pas ces gens à votre entourage.

Nombre chance

750

Clin d’oeil

La meilleure attitude pour réaliser vos projets ? Vous concentrer à fond sur le présent, sans vous occuper de ce qui n’a pas été fait hier ou de ce qui peut arriver demain.

SAGITTAIRE

Amour

Cette position de Mercure indique que vous êtes en ce moment dans une journée de réflexion concernant votre vie conjugale. C’est en acceptant de tirer les leçons du passé que vous pourrez adapter votre attitude et vos demandes affectives de manière à être plus serein et plus heureux. Célibataire, il est hautement probable qu’une amitié prenne une tournure beaucoup plus sentimentale que vous ne l’aviez imaginé. Cependant, assurez-vous que vos sentiments sont partagés avant de vous déclarer ou de laisser à l’autre la possibilité de le faire.

Argent

Vous ressentirez un mieux significatif dans vos finances. Jupiter, le Grand Bénéfique, vous offrira la possibilité de vous enrichir aisément. La façon dont le Ciel vous gâte deviendra insolente !

Santé

Votre état physique sera bon, dans l’ensemble. Cependant, vous ne pourrez pas vous permettre de manger n’importe quoi en toute impunité. En raison de l’influence de Pluton, qui inhibe le fonctionnement de votre foie ainsi que de votre vessie, vous ne serez pas apte à résister aux agressions que constituent les mets épicés, les plats en sauce et l’alcool.

Travail

Si vous avez la chance de travailler dans la recherche, vous ne roulerez probablement pas sur l’or, mais il vous arrivera de connaître de grandes joies, quand les résultats seront à la hauteur de vos espoirs. Ce sera le cas cette fois. Les autres travailleurs tireront de grandes satisfactions de leur métier.

Citation

Parlez à un homme de lui-même, et il vous écoutera pendant des heures (Benjamin Disraeli).

Famille/foyer

Vous serez confronté à des problèmes domestiques plus ou moins inattendus qui risquent d’épuiser l’énergie dont vous aurez besoin pour vous battre dans l’arène professionnelle. Tâchez de résoudre ces problèmes au plus vite, en faisant appel à tout votre bon sens et votre esprit de conciliation.

Vie sociale

Des bonnes volontés pourront s’offrir spontanément à vous. Elles ne sont pas toujours désintéressées ; mais certaines d’entre elles viendront à point nommé, heureusement, pour vous tirer d’un mauvais pas.

Nombre chance

655

Clin d’oeil

Soyez moins strict envers vos enfants ; « ne cherchez jamais à employer l’autorité là où il ne s’agit que de raison » (Voltaire).

CAPRICORNE

Amour

Il y aura lieu d’espérer que votre conjoint ou partenaire saura retenir votre attention ! Sans quoi, il y a fort à parier que vous vous prendrez de passion pour quelqu’un d’autre, vu cette configuration de Neptune ! Attention, cette aventure pourrait faire beaucoup de tort à votre union actuelle ! Célibataire, vous n’échapperez pas à un coup de coeur cette fois. Il s’agira sans doute d’une attraction plus sensuelle que sentimentale, à en juger par cette position de l’astre Mars dans votre Ciel. Mais cela suffira pourtant à vous combler en ce moment.

Argent

Surveillez vos dépenses. Vous serez en proie à des tentations ruineuses, et vos économies n’y survivraient pas. Evitez de feuilleter des catalogues de vente, ou de faire du lèche-vitrine. Laissez vos chéquiers et cartes de crédit en lieu sûr, ne les amenez pas avec vous.

Santé

Vénus vous conseillera cette fois de soigner votre peau. Sachez que votre peau sera plus belle, bien tendue, lisse et sans boutons, si vous évitez les produits raffinés : pain et sucre blanc notamment. Méfiez-vous également des fruits et légumes trop acides, comme les citrons, tomates, oseille, qui peuvent avoir un effet déminéralisant ; pas de vinaigre dans vos salades, s’il vous plaît !

Travail

Des soucis professionnels risquent d’assombrir cette journée. Vous serez amené à modifier vos projets ou à vous orienter dans une direction différente de celle que vous aviez prévue. Tout cela ne sera pas bien grave si vous savez garder le courage et ne rien dramatiser. Faites preuve d’esprit de souplesse, en vous disant que « parfois il est sage de boire pour n’être pas noyé » (proverbe italien).

Citation

Ce n’est pas être fou que de faire une folie, mais bien de ne pas savoir la cacher (Baltasar Gracian).

Famille/foyer

C’est dans votre environnement familial que Jupiter provoquera des changements profonds qui risquent de vous faire perdre votre latin. Essayez de vous y adapter au lieu de freiner des quatre fers, sachant que de tels changements sont de nature bénéfique.

Vie sociale

L’influence de Mercure sera très forte. Vous accepterez volontiers de quitter vos pantoufles pour partir à la découverte du monde ! Si l’on vous propose un voyage à l’étranger, vous direz oui sans hésiter.

Nombre chance

744

Clin d’oeil

Ne vous irritez pas, même si cela vous pèse, contre la routine quotidienne.

VERSEAU

Amour

Vous manquerez singulièrement de sens de l’humour dans vos relations conjugales. Vous réagirez très mal aux critiques ou aux remarques un peu sèches de votre conjoint ou partenaire. Evitez de ruminer indéfiniment vos griefs. Ayez plutôt une discussion franche avec l’autre. Célibataire, étant particulièrement réceptif, vous devrez vous méfier de vos passions, qui pourront vous entraîner bien au-delà de vos désirs. Mais dans la plupart des cas, la journée peut être considérée comme bonne sur le plan amoureux.

Argent

Pluton ne gênera en rien la prospérité financière ; mais lorsqu’il est, comme en ce moment, en position délicate, un retournement de tendance est possible. Tout ira bien si vous vous montrez raisonnable et faites des économies au lieu de dilapider vos réserves. Dans le cas contraire, vous aurez ensuite du mal à remonter la pente.

Santé

Vous ne devriez pas avoir de problème de santé. Vous vous sentirez bien dans votre peau, les secteurs de votre thème liés à la santé n’étant influencés par aucune planète. Les natifs atteints d’une maladie chronique passeront par une phase stable ; leur état n’empira pas, mais ils ne doivent pas non plus s’attendre à une amélioration spectaculaire.

Travail

Cet aspect de Pluton vous permettra de faire le point concernant une expansion dans vos affaires ou le début d’une entreprise. Vous devrez structurer vos projets sans tarder. Attachez-vous une personne sérieuse et en place qui pourra donner le coup de pouce nécessaire à votre essor et au développement de vos ambitions. L’aide morale ou matérielle d’un membre de votre famille ou d’un proche ne devrait pas être négligée.

Citation

Les préjugés sont la raison de sots (Voltaire).

Famille/foyer

La vie de famille ne sera marquée par aucun événement important, qu’il s’agisse d’évolution positive ou négative. Ce sera le train-train, ce dont vous ne vous plaindrez pas.

Vie sociale

Les affrontements, la bagarre, ne vous brancheront plus cette fois-ci. Vous préférerez à présent miser sur la diplomatie. Continuez dans cette voie : c’est la bonne ! Même si vos amis vous adorent et apprécient votre fantaisie, votre tendance actuelle à ne pas tenir votre parole pourrait vous faire du tort. Essayez de vous corriger !

Nombre chance

633

Clin d’oeil

Faites prévaloir votre sens critique au détriment de votre imagination.

POISSONS

Amour

Pas de planètes influençant le secteur de votre thème lié au mariage. Mais Uranus peut vous souffler quelques accès d’impatience ou de mauvaise humeur. Réévaluez les bases de votre couple, vous y gagnerez en compréhension et en complicité ! Célibataire, très occupé par votre travail, votre famille ou autres activités, vous n’aurez guère d’énergie à consacrer à la romance. D’ailleurs, la présence de Neptune confirme que vous n’aurez pas envie de perdre votre temps dans des amourettes sans intérêt.

Argent

Vous resterez toujours très préoccupé par votre situation matérielle. Malgré un éclaircissement progressif de votre Ciel astral, vous devrez toujours faire preuve de prudence et éviter les risques inutiles.

Santé

Les secteurs santé de votre thème seront en principe sans histoire. Vous serez à l’abri des risques de santé importants. Mars, le maître de l’énergie, vous vaudra une excellente forme physique. Vous pourrez aussi compter sur Pluton pour décupler votre résistance.

Travail

Pluton sera négatif sur le plan professionnel. Résultat : d’un côté, votre ambition sera en hausse, et vous aurez envie de réussir ; mais de l’autre, des obstacles imprévus, dus sans doute à des problèmes passés que vous pensiez réglés, pourront momentanément vous gêner. Ces désagréments seront passagers et sans conséquences graves.

Citation

Ce qu’un homme pense de lui-même, voilà ce qui règle ou plutôt indique son destin (Henry David Thoreau).

Famille/foyer

Attention à l’impact de Pluton, qui pourra par moments vous mettre de mauvaise humeur, sans aucune raison apparente. Ne vous défoulez pas sur vos proches, ils n’y sont pour rien et seront peut-être plus perturbés que vous ne le pensez.

Vie sociale

Si vous arrivez à maintenir votre sang-froid et votre bonne humeur, cette journée se déroulera dans le plaisir et l’harmonie. En revanche, si vous laissez s’installer un climat de tension et de conflit, vous aurez bien du mal à retourner la situation, et la journée sera explosive.

Nombre chance

218

Clin d’oeil

Méfiez-vous de ceux qui manipulent la flatterie pour arriver à leurs fins.

Recherches: Nadeige CAJUSTE et Stéphanie RIGAUD

