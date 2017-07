Éphéméride du jour ….., 28 juillet 1954 // Naissance d’Hugo Rafael Chávez Frías, militaire et ancien homme d’État vénézuélien

28 juillet 1954 Naissance d’Hugo Rafael Chávez Frías, militaire et ancien homme d’État vénézuélien

Il devient président de la République du Venezuela le 2 février 1999. Il fut chef du parti politique du Mouvement Cinquième République de sa fondation, en 1997, à 2007, date à laquelle il fonde le Parti socialiste unifié du Venezuela (PSUV). Se réclamant du bolivarisme et ayant pour objectif l’établissement du « socialisme du XXIe siècle », il met en place un ensemble de réformes, désigné sous le nom de « Révolution bolivarienne », et comprenant la promulgation d’une nouvelle constitution, une politique de « démocratie participative », et la nationalisation des industries clés. Les ressources naturelles du Venezuela lui permettent de financer un ensemble de politiques sociales, ainsi que d’entretenir son aura au sein d’une partie de la gauche à l’échelle internationale. Sa politique comme sa personnalité font cependant l’objet d’importantes controverses : il lui est notamment reproché de ne pas poser les bases d’un développement durable au Venezuela, de gouverner de façon autoritaire et d’entretenir des liens avec plusieurs dictatures.

Il est le 52e président de la République bolivarienne du Venezuela du 2 février 1999 à sa mort le 5 mars 2013, des suites d’un cancer.

——————————————————————————————————————————

Aujourd’hui, 28 Juillet 2017

209ème jour de l’année, 29ème semaine de l’année

156jours avant la fin de l’année

Ce jour était officiellement dénommé jour de l’arrosoir dans le calendrier républicain français.

——————————————————–

JOURNEE NATIONALE

Fête nationale du Pérou (Fiestas Patrias)/ Jour de l’indépendance 1821

« Aïd El-Fitr », la fête de rupture du jeûne dans la religion musulmane

Australie : jour de l’arbre.

Canada : commémoration du Grand Dérangement.

——————————————————————————————————————

JOURNEE INTERNATIONALE

Journée mondiale contre l’hépatite

Cette journée mondiale, voulue par l’OMS, est destinée à faire connaître les différentes formes d’hépatite au grand public et fournir des axes d’action:

Comment reconnaitre les hépatites ?

Comment l’hépatite se transmet-elle ?

Qui est exposé à l’hépatite ?

Quelles sont les différentes méthodes de prévention et de traitement ?

Malgré les ravages provoqués, les différentes hépatites sont en grande partie méconnues, elles ne sont souvent pas diagnostiquées ni traitées. Plus d’un milliard de personnes sont infectées par une hépatite B ou C.

L’OMS tire le signal d’alarme

La journée contre l’hépatite vient à point nommé nous rappeler l’ampleur du fléau : les risques hépatiques représentent un risque majeur pour la santé dans le monde avec près de 1,4 million de décès enregistrés chaque année et des centaines de millions de personnes touchées par cette affection chronique.

Hépatie A : 1,4 million de cas d’hépatite A sont enregistrés chaque année.

Hépatite B : 2 milliards de personnes infectées par l’hépatite B

Hépatite C : 150 millions de personnes sont porteuses de l’infection chronique par l’hépatite C.

Des actions de dépistage

Des manifestations dans le but de sensibiliser la population existent dans de nombreux pays et enregistrent des résultats.

La France possède a également eu sa propre journée de dépistage de l’hépatite C, le 16 octobre, supprimée depuis 2013 et le Ministère de la santé canadien a mis un place un mois complet de sensibilisation.

Un site à visiter : www.hepatites-info-service.org

http://www.journee-mondiale.com/3/journee-mondiale-contre-l-hepatite.htm

Journée Mondiale des administrateurs système

Pincez-vous, elle existe vraiment…

Son origine est anglo-saxonne et son vrai nom est SysAdminDay (ou encore System Administrator Appreciation Day).

Mais cela ne nous aide pas réellement à deviner à quoi elle peut bien servir: pas de maladie grave en vue, pas de risque de catastrophe écologique, pas d’atteinte aux droits de l’homme, pas de public à sensibiliser. Le mystère reste entier et on continuera à célébrer la journée des administrateurs systèmes sans avoir la moindre idée de son utilité.

2017 : 18ème anniversaire

Au moins ils ont de la suite dans les idées et dans le site anglo-saxon consacré à l’événement on retrouve même la liste de ce qu’il faut préparer pour souhaiter une bonne fête à votre administrateur système

Gâteaux et crèmes glacées

Pizzas

Cartes de vœux

Cadeaux en tous genres

Petits mots exprimant votre gratitude

T-shirts customisés retraçant l’épopée de votre administrateur système

Ballons (gonflés avec ce que vous voulez)

Confettis

Manifestement, l’administrateur système qui a pondu un tel menu avait dû louper une mise à jour majeure !

Un site à visiter : sysadminday.com

http://www.journee-mondiale.com/297/journee-mondiale-des-administrateurs-systeme.htm

——————————————————————————————————————

UN FAIT A RETENIR

28 Juillet 1914 Début de la Première Guerre mondiale

Elle fit plus de neuf millions de morts jusqu’à la fin de la guerre, en 1918.

Ce fut le premier conflit couvrant plus de la moitié de la Terre, d’où le nom de « guerre mondiale ». Cependant, antérieurement au début de la Seconde Guerre mondiale, on appelait cette guerre « la Grande Guerre », « la Guerre des Guerres »

——————————————————————————————————————

HAITI

28 Juillet

1915 Débarquement des Marines Américains à Port-au-Prince

Le débarquement s’opéra sans résistance. Le seul soldat qui osa défier l’envahisseur en refusant de quitter son poste et apparemment fit feu sur eux fut éliminé sans peine.

28 Juillet 1942 Création des Garde-côtes d’Haïti

Fondés par un décret-loi du président Elie Lescot, les Gardes Côtes avaient de mission de surveiller et de protéger les côtes d’Haïti. Après l’aventure du 24 Avril 1970, ce corps fut rebaptisé « Marine Haïtienne ».

28 Juillet 2001 Attaque contre la Police Nationale d’Haïti (PNH)

Attaques perpétrées contre l’Académie Nationale de Police et des commissariats de Mirebalais, de Hinche et des Belladères et qui ont fait, parmi les policiers, cinq (5) morts dont le directeur administratif de l’Académie de police, le commissaire Jean Eddy Cantave, et quatorze (14) blessés.

La Pensée du Jour

«L’équilibre est à mi-chemin entre les deux extrêmes. »

Bernard Werber

———————————————————————————————————————

PRENOM DU JOUR

Saint-Samson mais aussi Samzun, Nazaire, Eustache …

Né au Pays de Galles en 490, Samson est mort à Dol-de-Bretagne vers 565 après avoir évangélisé la Cornouailles et une partie de la Bretagne. Les Samson sont téméraires et tendres. Leur couleur : le rouge. Leur chiffre : le 8

——————————————————————————————————————————

Aujourd’hui

Vendredi 28 Juillet 2017 Nouvelle Lune

Dimanche 30 Juillet 2017 Premier Quartier

L’Ere des Lion, comprise entre le 22 juillet et le 21 aout

———————————————————————————————————————

LE CULTUREL CHEZ NOUS

——————————————————————————————————————————-

MIZIK LAKAY

Rutshelle «victorius»

Pour découvrir la musique de Rutshelle «victorius»

cliquezsur le lien qui se trouvesurnotre site :

https://www.youtube.com/watch?v=l4lmg7_QZRA

Victorius, un cri de cœur !

Depuis « Rebelle », son nouvel album sorti le 30 juin 2017, Rutshelle Guillaume ne tient pas en place. Et aujourd’hui, c’est son anniversaire et elle attend le public pour la vente signature de son album au prix de 150 gourdes.

Parallèlement, elle doit se rendre à la 4e édition du Festival Afropolitain Nomade au Congo pour représenter le pays du 14 au 19 août 2017, les fonds lui manquent, un appel est donc lancé aux autorités concernés.

À son retour du Congo, Rutshelle se rendra à la Barbade pour la 13e édition de Carifesta, du 22 au 27 août 2017.

——————————————————————————————————————————-

Concours/ Prix Gary Victor

Les Éditions Pulucia et l’Alliance française de Jacmel invitent les jeunes auteurs à participer à la première édition du prix Gary Victor de la nouvelle. Ils ont jusqu’au 31 juillet 2017 pour soumettre leur texte. Infos : editionspulucia@gmail.com

——————————————————–

LEL | Appel à contributions L’Association Legs et Littérature (Alel) lance un appel à contributions pour le dixième numéro de la revue Legs et Littérature consacré à la thématique «La critique littéraire» à paraître en octobre 2017. Les intéressés peuvent envoyer leur proposition de contribution avant le 31 août à legsetlitterature@venez.fr Plus d’infos : www.legsedition.net

——————————————————————————————————————————

L’actualité du monde, dans le passé

28 Juillet 1655 Mort de Cyrano de Bergerac, écrivain français

Il est l’auteur de comédies, d’une tragédie et de récits de voyages imaginaires.

Quelques œuvres :

Le Pédant joué

La Mort d’Agrippine

Les Entretiens pointus

Les Mazarinades

Histoire comique des Etats et empires de la Lune

Histoire comique des Etats et empires du Soleil.

28 Juillet 1821 L’indépendance du Pérou

Le 8 septembre 1820, Jose de San Martin débarqua avec une armée de 4 000 hommes (composée d’Argentins, de Chiliens et d’autres nationalités) dans le port de Pisco au Pérou, pour arriver finalement à Lima en juillet 1821.

Le 28 juillet, San Martín déclara l’Indépendance du Pérou et fut nommé Protecteur du Pérou avec autorité civile et militaire. Cette même année, il fonda la Bibliothèque nationale du Pérou à laquelle il donna sa collection personnelle de livres. Il créa aussi l’Ordre péruvien du Soleil. Il gouverna ainsi le Pérou depuis le 3 août 1821 jusqu’au 20 septembre 1822.

28 Juillet 1915 Assassinat du président Haitien Vilbrun Guillaume-Sam, Président d’Haïti du 9 mars 1915 au 27 juillet 1915

Le 27 juillet 1915, des partisans armés du Président Guillaume-Sam ainsi que des troupes du général Charles Oscar Étienne tuent 167 prisonniers politiques emprisonnés les jours précédents au pénitencier national de Port-au-Prince. Ils sont exécutés dans leurs cellules même, au travers des grilles. La très grande majorité des victimes appartiennent aux élites intellectuelles et sociales de la capitale, dont l’ancien président Zamor lui-même. Les deux responsables de la tuerie, Guillaume-Sam et Etienne, sont lynchés par la foule le jour suivant alors qu’ils avaient trouvé refuge, respectivement à la délégation de France et au consulat dominicain.

28 Juillet 1929 Naissance de Jacqueline Lee Bouvier Kennedy Onassis. Épouse du président Kennedy puis de l’armateur Aristote Onassis, Jacqueline Kennedy Onassis

Elle est décédée le 19 mai 1994 à New York d’un cancer.

28 Juillet 1939 Décès du chirurgien américain William James Mayo, l’un des cofondateurs de la Mayo Clinic.

La clinique Mayo est une organisation médicale à but non lucratif, dont la mission est de diagnostiquer et de traiter pratiquement chaque genre de maladie hors du commun. Elle est située au États-Unis en Arizona, Florida, et Minnesota.

Leur site web constitue l’une des sources de renseignements les plus instructives disponible en langue anglaise, pour tout ce qui a trait à la santé. Toutefois, lorsque vous consultez leur site web pour de l’information, n’oubliez pas que la Clinique Mayo est une organisation américaine et ainsi peut à l’occasion faire référence à des médicaments ou traitements non disponibles au Canada.

Visitez leur site web afin de découvrir tous les signes, symptômes et traitements les plus courants disponibles pour presque toutes les maladies et affections.

Vous pouvez aussi visiter leur librairie en ligne.

28 Juillet 1945 Naissance de Jim Davis, Le « père » de Garfield

« Ses parents possédaient une petite ferme où ils élevaient du bétail. Dans la ferme, parmi les animaux, vivaient 25 chats. Souffrant d’asthme, le jeune Jim Davis fut longtemps empêché de mettre le nez dehors. C’est pendant cette période qu’il contracta le virus du dessin. Petit à petit, il s’aperçut que ses travaux devenaient plus gais, surtout en y ajoutant de petits textes.

Rassemblant ses souvenirs d’enfance à la ferme, il imagina alors un gros chat cynique qu’il baptisa Garfield, comme son grand-père. Grands yeux, grande bouche, particulièrement expressif, couleur orange, il choisit délibérément de rendre son héros le plus universel possible en mettant en scène des gags autour de sujets – boire, manger, dormir- susceptibles d’intéresser la planète des hommes. »

28 Juillet 1945 Un avion frappe l’Empire State Building

Un bombardier américain, perdu dans le brouillard de New York, s’écrase accidentellement au 79ème étage de l’Empire State Building causant la mort de 14 personnes et en blessant 26 autres.

28 Juillet 2004 Décès du scientifique britannique Francis Crick, codécouvreur de la structure de l’ADN

Francis Harry Compton Crick, né le 8 juin 1916 à Weston Favell, Northamptonshire, en Angleterre, et décédé à l’hôpital de l’Université de San Diego, en Californie) est un biologiste britannique.

Il reçut avec James Watson et Maurice Wilkins le Prix Nobel de physiologie ou médecine en 1962 pour la découverte de la structure de l’ADN, ainsi que la médaille Copley en 1975.

Recherches: Nadeige CAJUSTE et Stéphanie RIGAUD

Sources: 366jours.free.fr / sudouest.fr / lessignets.fr / fr.news.yahoo.com / alterpresse.org / haiti-reference.com/haitilibre.com/isere-annuaire.com / http://fr.wikipedia.org / http://www.haiticulture.ch / http://www.ephemeride.com / http://www.magicmaman.com/prenom/,adelphe,2006200,10968.asp /