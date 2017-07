Haïti – Sports : Inauguration de l’Académie de baseball en Haïti

Source BF/ HaïtiLibre

Suite à l’initiative bilatérale du projet de développement du Baseball en Haïti initié en juin dernier http://www.haitilibre.com/article-21266-haiti-rd-projet-bilateral-de-developpement-du-baseball-en-haiti.html , vendredi 27 juillet aura lieu à l’Hôtel Orix (Ouanaminthe), la cérémonie d’inauguration de l’Académie Internationale de Baseball, en présence des plus hautes autorités sportives d’Haïti et de la République Dominicaine et d’hommes d’affaires de la diaspora haïtienne, a confirmé le Dr Seymour Coffy, Directeur de l’Académie.

Samedi, à partir de 15h00 un match de démonstration de baseball aura lieu entre…………………..lire la suite sur haitilibre.com