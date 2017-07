Les titres de l’actualité du jeudi 27 juillet 2017 sur Radio Vision 2000

Le président Jovenel Moise fixe le salaire minimum dans le secteur de la sous-traitance à 350 gourdes soit une augmentation de 15 gourdes par rapport à la proposition de 335 gourdes du conseil supérieur des salaires. L’arrêté y relatif a été signé, ce jeudi, par le chef de l’Etat.

Le Collectif 4 Décembre annonce le report, à une date ultérieure, de la marche pacifique prévue ce vendredi, à la capitale. Une décision prise en raison du refus de la police nationale de sécuriser la manif, déplore le coordonnateur du collectif, Jean Robert Arguant.

Le collectif entendait dénoncer toutes les formes d’insécurité auxquelles fait face la population dont l’insécurité criminelle, l’insécurité foncière et l’insécurité alimentaire.

Les Etats-Unis continueront de supporter la police nationale d’Haiti : La réponse du consul général américain à Port-au-Prince, Robert F. Hannan à une question sur la décision du gouvernement haïtien de remobiliser l’armée.

Il a fait ces déclarations lors d’une conférence de presse, ce Jeudi, à l’ambassade américaine autour des procédures relatives à l’obtention d’un visa. Le Diplomate a fait état de l’arrestation de plusieurs escrocs et la fermeture d’une vingtaine de comptes Facebook de personnes impliquées dans de telles pratiques.

Le consulat d’Haiti à Higuey dénonce des individus malintentionnés qui font circuler sur les réseaux sociaux des messages audio et vidéo concernant l’assassinat d’haïtiens en république dominicaine. Ces images sont dénuées de tout fondement et ne correspondent pas à la réalité, écrit le ministre conseiller, Jean Tholbert Alexis, dans un communiqué publié ce jeudi.

196 chèques totalisant près de 5 millions de gourdes ont disparu durant l’occupation, du 5 Février au 29 Juillet 2016, du rectorat de l’UEH par des étudiants, rapportent les responsables de l’institution. 16 d’entre eux ont été frauduleusement encaissés en Avril et Aout 2016 et Janvier 2017.

A l’initiative du bureau des avocats internationaux et du MOLEGAF, des dizaines de victimes du choléra ont pris part, ce Jeudi, à un sit-in devant le parlement pour solliciter l’aide des sénateurs et députés dans le cadre de la lutte visant à obtenir justice et réparation.