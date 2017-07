Astrologie du jour

BELIER

Amour

Vous ne permettrez pas à votre conjoint ou partenaire de s’endormir dans la routine et le train-train d’une vie conjugale sans histoire. En effet, vous aurez besoin d’intensité dans vos relations de couple, et l’autre aura intérêt à se montrer à la hauteur ! Sinon vous vous chargerez de lui faire comprendre que vous pouvez lui échapper à tout moment ! Célibataire, vous devrez vous montrer patient ! Eh oui, vous aurez bien quelques coups de coeur aujourd’hui, mais rien de vraiment fracassant.

Argent

Jupiter vous offrira une occasion d’améliorer vos revenus. Votre équilibre budgétaire sera stable, et les circonstances seront propices à une décision financière rentable.

Santé

Avec cet environnement planétaire, la santé des natifs du signe sera très favorisée. Les malades, mêmes graves, trouveront une bonne possibilité de guérison, peut-être par le biais des médecines dites parallèles ou de nouvelles thérapies. Beaucoup d’entre vous retrouveront une forme éblouissante, sans même comprendre pourquoi. Méfiez-vous cependant de votre péché mignon : la gourmandise. Ne Mangez pas trop gras, trop salé ou trop sucré. Buvez beaucoup d’eau plate.

Travail

Difficultés professionnelles à prévoir. Vous aurez une foule d’idées, mais elles ne feront pas l’unanimité. Et vous ne vous sentirez pas assez motivé pour les défendre avec conviction. Secouez-vous ! Tous les travailleurs du signe tireront de grandes satisfactions de leur activité.

Citation

Quand un préjugé disparaît, il y a une vertu qui disparaît en même temps. Une vertu n’est qu’un préjugé qui reste (A. Capus).

Famille/foyer

En début de journée, vous ne verrez que les désavantages de la vie de famille. Non conformiste de nature, vous détesterez les obligations, qui vous semblent être un sérieux obstacle à votre épanouissement personnel. Mais ce soir, vous vivrez une douce lune de miel avec vos enfants et, brusquement, vous vous surprendrez à plaindre les célibataires !

Vie sociale

Disputes et brouilles ont jalonné votre chemin ces derniers temps. Cela a été en grande partie de votre faute, car vous ne preniez personne en considération. Ce comportement désordonné et excessif vous a laissé épuisé au moral comme au physique et vous porte maintenant à la déprime. Tâchez de vous reprendre en main et de vous réconcilier avec votre entourage amical si vous ne voulez pas continuer à subir les conséquences fâcheuses de vos erreurs.

Nombre chance

512

Clin d’oeil

Effectuez quelques embellissements dans votre maison ou appartement.

TAUREAU

Amour

C’est dans votre vie conjugale que votre laisser-aller risque de causer des dégâts importants. La désinvolture est parfois sympathique, mais il ne faut pas en forcer la dose, surtout en cette journée où Jupiter s’amusera à mettre le feu aux poudres à la moindre occasion. Célibataire, continuez patiemment à rechercher l’âme soeur. Celle-ci ne se présentera que dans quelque temps.

Argent

Si vous êtes du deuxième décan, vous pourriez avoir des ennuis matériels aujourd’hui. Les autres natifs de votre signe n’auront pas de problèmes particuliers et pourront prendre d’heureuses initiatives financières.

Santé

Mars influencera ce jour votre thème et renforcera votre vitalité. Mais l’influence de cette planète est à double tranchant parce qu’elle est très puissante. Vous devrez éviter les risques et les imprudences. Si vous souffrez de violentes migraines, ne vous précipitez pas sur votre stock d’aspirine, mais veillez à observer une stricte discipline alimentaire en limitant au minimum votre consommation d’alcool, en évitant les plats très gras, les charcuteries, les oeufs, les fromages fermentés ainsi que les crustacés et fruits de mer.

Travail

Vous donnerez l’impression d’avoir apprivoisé la chance dans votre travail. Il est vrai que tout semblera marcher comme sur des roulettes pour vous, sans heurts ni accrocs. Si vous avez élaboré récemment de vastes projets, vous aurez maintenant la possibilité de commencer à les réaliser.

Citation

Il n’est pire eau que l’eau qui dort (proverbe français).

Famille/foyer

Des discussions animées auront lieu avec les êtres que vous aimez le plus. Emporté par votre élan, vous risquez de proférer des paroles blessantes, que vous regretterez aussitôt, mais pas assez tôt ! Surveillez-vous donc !

Vie sociale

Vos superbes qualités intellectuelles vous permettront de prendre un bon virage aujourd’hui. Mais tâchez de dominer un esprit de contradiction et une tendance à la discussion systématique, qui vous desserviront plus qu’autre chose. Ne cherchez pas toujours à fendre les cheveux en quatre.

Nombre chance

804

Clin d’oeil

Protégez votre intimité contre les importuns.

GEMEAUX

Amour

La teneur de cette journée dépendra beaucoup de vous dans votre vie à deux. Vous saurez vous rendre sympathique quand vous le désirerez. Vous obtiendrez beaucoup si vous y mettez de la bonne volonté. Célibataires, journée très favorable aux intéressantes rencontres amoureuses. Beaucoup d’entre vous pourraient dénicher l’âme soeur cette fois, même s’ils ont jusqu’ici toujours échoué dans leurs recherches.

Argent

Cette position du Soleil devrait en principe constituer un bon soutien sur le plan financier. Mais attention à Saturne, qui n’est pas un partenaire de choix en matière d’argent et qui a tendance à obliger à se restreindre. Grâce au Soleil, vous n’en souffrirez pas trop, mais n’oubliez pas que vous devrez rester vigilant dans ce domaine. Ce ne sera pas le moment de faire des folies, et encore moins de vous lancer dans des investissements risqués.

Santé

Pas de gros problèmes de santé à redouter. Mais la vitalité subira un léger fléchissement. Il faudra éviter les boissons alcoolisées, qui sont mauvaises pour vos reins, et prendre plus de repos. Les risques de maladies sexuellement transmissibles seront plus importants que d’habitude ; tenez-en compte.

Travail

Journée placée sous le signe de la réussite professionnelle totale. Efficace, combatif, vous parviendrez à vos fins. Mais, d’une façon générale, veillez à vous montrer plus diplomate, sinon des problèmes pourront surgir brusquement et casser votre bel élan. Il faudra aussi ménager votre organisme afin qu’il puisse assumer vos ambitions.

Citation

Nul n’est si vieux qu’il ne croie vivre un an de plus (Cicéron).

Famille/foyer

Priorité à votre vie familiale et à vos rapports avec vos proches parents. En cas de mésentente avec l’un d’eux, une réconciliation sera possible grâce au bon influx de Mercure.

Vie sociale

Les influx uraniens organiseront autour des natifs concernés une ambiance de tension, de complications, de dramatisation, qui nécessitera beaucoup de vigilance et de prudence dans les engagements, en raison d’une tendance excessive à la colère et à des paroles malheureuses. Prenez pour votre devise ce vieux proverbe japonais : « Ce que tu veux dire, dis-le demain ».

Nombre chance

700

Clin d’oeil

Ne reculez pas devant vos obligations, même si elles vous coûtent.

CANCER

Amour

L’amour conjugal sera un domaine de votre vie dans lequel les tensions de la journée ne se feront pas sentir. Même la mauvaise position de Jupiter ne se révélera pas négatif pour vos relations de couple. Ce sera plutôt le contraire ! Dans ces conditions, votre union va retrouver tout son sens et sa profondeur. Célibataire, voilà l’une des journées les plus fastes de l’année sur le plan sentimental. Vous aurez de réelles chances de faire une rencontre importante. Sachez profiter des présentes configurations bénéfiques.

Argent

Journée délicate financièrement. Faites le dos rond et attendez en espérant des jours meilleurs, qui ne sauraient tarder. Ne vous laissez pas entraîner par votre impatience, car vos coups de tête vous feraient tomber dans le vide.

Santé

« Qui veut voyager loin ménage sa monture » : vous auriez tout intérêt à suive ce conseil. Evitez de gaspiller votre énergie en agitation inutile, vous en gagnerez en endurance. Il serait peut-être temps de suivre des cours de relaxation ou de yoga. Moment favorable pour toutes interventions chirurgicales.

Travail

Côté travail, veillez à ne pas trop croire aux belles promesses, en vous méfiant de votre crédulité accrue. Exigez des accords écrits et des contrats en bonne et due forme.

Citation

On est quelquefois aussi différent de soi-même que des autres (La Rochefoucauld).

Famille/foyer

Profitez de cette journée faste pour régler définitivement certains problèmes qui provoquent régulièrement des heurts avec votre conjoint ou d’autres membres de votre famille. Ayez le courage d’y aller,mais armez-vous de patience et de compréhension.

Vie sociale

Vous devrez vous méfier d’une tendance à attacher trop d’importance à ce qu’on pense de vous, ce qui pourra vous être préjudiciable en freinant votre élan ; soyez sûr de vous : « les chiens aboient, la caravane passe » (proverbe persan).

Nombre chance

946

Clin d’oeil

Ne croyez pas que votre point de vue doit prévaloir nécessairement.

LION

Amour

En couple, vous serez tenté de prendre des solutions radicales en vue de conserver ou d’acquérir votre indépendance. Et cela ne se passera pas sans grincements de dents. Il faudra donc essayer d’agir avec beaucoup de tact et de gentillesse vis-à-vis de votre partenaire, qui risque de ne pas vous comprendre et de réagir de manière violente. Pour les célibataires, il semble que la rencontre avec l’âme soeur ne soit pas programmée pour l’instant. Ce sera peut-être le moment de reconsidérer vos priorités et de réfléchir à ce que vous attendez d’une relation amoureuse.

Argent

N’hésitez pas à insister, même lourdement, auprès de ceux qui sont vos débiteurs. Ce sera à force de persévérance et de fermeté que vous rentrerez dans vos fonds, avec l’aide de Mercure, bien entendu.

Santé

Meilleur tonus, car la Lune vous sera plus favorable que dernièrement. Jupiter, de son côté, jouera un rôle protecteur et vous vaudra une bonne résistance de fond. Mais ceux d’entre vous qui s’autoriseront des excès de table et de boissons le paieront aussitôt.

Travail

Dans votre métier, l’audace sera payante cette fois. N’hésitez donc pas à aller de l’avant, à forcer votre chance, à provoquer des rendez-vous avec des personnes influentes, susceptibles de vous accorder leur soutien. Puis, après l’action et les initiatives, l’heure sera à la consolidation.

Citation

Qui a du bien a du mal (proverbe néerlandais).

Famille/foyer

Les journées se suivent mais ne se ressemblent pas toujours. Dernièrement, vous meniez vos proches par le bout du coeur, et ils vous passaient tous vos caprices. Cette fois-ci, vous vous heurterez à de sérieuses résistances, et vos relations avec votre entourage familial risquent d’être conflictuelles.

Vie sociale

Même si c’est difficile pour vous, faites un effort pour comprendre un ami qui a un point de vue totalement opposé au vôtre. Mercure vous aidera à suivre ce conseil parce qu’il favorise la tolérance et la compréhension. Faites comme Montaigne, qui dit : « Je m’avance vers celui qui me contredit ».

Nombre chance

137

Clin d’oeil

Allez de l’avant sans chercher à brûler les étapes ni voir trop grand dans vos différents projets.

VIERGE

Amour

La présente configuration astrale sera surtout favorable aux solitaires, dont le rayonnement en hausse attirera tous les regards, et qui seront d’humeur à se laisser facilement séduire. Si vous vivez une union stable, c’est plutôt Vénus qui vous sera favorable : le bonheur à deux sera au rendez-vous.

Argent

Vous serez probablement à un tournant de votre existence sur le plan financier, même si vous n’en avez pas encore nettement conscience. Ce sera le moment de bien réfléchir à votre avenir.

Santé

Uranus vous conseillera de surveiller votre alimentation. Vous êtes trop bon vivant pour vous priver de certains plaisirs de la table. Astreignez-vous cependant à suivre un régime qui vous maintienne en bonne condition physique face à la vie stressante que vous menez.

Travail

Bagarrez-vous pour faire accepter un projet auquel vous tenez vraiment. Votre tâche ne sera pas facile et vous devrez forcer bien des portes. Mais la victoire n’en aura que plus de prix, et elle vous est garantie par la bonne planète Jupiter.

Citation

Oiseaux de même plumage volent en compagnie (Cervantès).

Famille/foyer

Saturne en cet aspect aura pour effet de vous obliger à faire face à vos responsabilités familiales, notamment vis-à-vis de vos parents, ce qui vous demandera sans doute un certain effort. En ce qui concerne les relations avec vos enfants, le Soleil vous vaudra une progéniture dynamique et joyeuse.

Vie sociale

Pas question de vous laisser ballotter au gré des événements ! Vous serez bien décidé à diriger votre vie comme vous l’entendez. Toutefois, si vous êtes sévère envers vous-même, ne le soyez pas envers les autres : méfiez-vous d’une certaine tendance à l’autoritarisme vis-à-vis de votre entourage.

Nombre chance

737

Clin d’oeil

Essayez d’accepter les autres comme ils sont, sans chercher à les réformer.

BALANCE

Amour

Natif marié, plusieurs planètes occuperont votre signe natal. Certaines, comme Vénus, vont protéger votre vie conjugale. Mais d’autres pourront être plus gênantes. Tout ira bien si votre couple est solide ou si, en cas de conflit, vous gardez votre calme et faites l’effort d’être attentif à votre conjoint. Célibataire, une simple amitié commencera à se transformer en une relation beaucoup plus intime, à la faveur du bel aspect de Neptune. Mais vous feriez bien de rester discret à ce sujet pour l’instant, en ne mettant personne dans la confidence.

Argent

Si vous prenez un minimum de précautions, le domaine financier ne devrait pas vous causer de soucis. Si vous n’avez pas poussé la générosité trop loin, vous devriez parvenir à équilibrer votre budget. Ainsi, vous aurez l’esprit libre pour réorganiser vos finances en fonction de vos projets.

Santé

A part la nécessité de conserver un bon moral, il faudra tenter de surmonter votre fatigue physique en vous reposant quelques instants chaque fois que l’occasion se présentera dans la journée. Si vous êtes en vacances, n’oubliez pas d’aller vous coucher tôt le soir au lieu de toujours aller faire la fête jusqu’à l’aube et de vous réveiller le lendemain avec une gueule de bois.

Travail

L’efficacité dans votre métier sera au premier rang de vos priorités aujourd’hui. Si vous avez un peu négligé votre travail, vous rattraperez le temps perdu. Vous sentirez le besoin de vous entourer de personnes actives, dynamiques, avec lesquelles vous pourriez même entrer en compétition. Rien de tel pour vous stimuler !

Citation

Plus on sait, plus on souffre (proverbe arabe).

Famille/foyer

L’évolution de vos enfants et de vos relations avec eux subira l’impact astral contradictoire du moment. Il est possible que votre progéniture avance à pas de géant et ne vous apportent que des satisfactions. Mais certains d’entre vous pourront aussi avoir à affronter quelques difficultés imprévues les concernant. Tenez-vous prêt à réagir.

Vie sociale

Les amitiés sont utiles à votre situation sociale. Soyez-en conscient. Considérez quand même les rencontres amicales pour ce qu’elles sont, comme une distraction, sans vouloir à tout prix en retirer des avantages matériels ou immédiats.

Nombre chance

688

Clin d’oeil

Ne vous laissez pas décourager : « La difficulté de réussir ne fait qu’ajouter à la nécessité d’entreprendre » (Beaumarchais).

SCORPION

Amour

Grâce au soutien de Vénus, votre charme en hausse et votre sensualité épanouie donneront à vos relations conjugales un caractère envoûtant. Votre vie de couple sera très harmonieuse. Célibataire, la bonne planète Vénus vous aidera ce jour à goûter avec élégance et décontraction les plaisirs amoureux. Grâce à elle, le courant passera bien : vous serez plein de tact dans vos travaux d’approche, et vous n’aurez aucun mal à vous faire de nouvelles relations.

Argent

Vous aurez de la chance dans vos transactions financières ou immobilières. Toutefois, ne prenez pas de risques excessifs : votre compte en banque ne les supporterait pas ! Sachez modérer votre ardeur.

Santé

Bonne résistance d’ensemble pour la majorité d’entre vous. Quelques rares natifs du signe pourront cependant passer par une phase de baisse de tonus ou de découragement. Ce sera surtout le cas pour ceux d’entre vous qui sortent d’une période fatigante, ou qui se remettent seulement d’une maladie. Ne vous découragez pas, un régime approprié, avec un apport suffisant de vitamines et d’oligo-éléments, vous permettra de remonter la pente.

Travail

Dans le travail, vous disposerez durant cette journée de tous les appuis que vous solliciterez pour faire avancer vos projets. Si un travail intéressant, en rapport avec l’étranger, vous est proposé, acceptez-le sans hésitation : vous n’aurez qu’à vous en féliciter.

Citation

Les tailleurs font bien des grands seigneurs (proverbe allemand).

Famille/foyer

Journée facile à vivre en famille sous l’aile de la bonne planète Vénus. Votre sérénité vous permettra de réagir positivement en face de tout problème qui se posera dans votre vie familiale. Très accommodant, vous saurez arrondir les angles et aider chacun dans votre entourage à se sentir bien dans sa peau.

Vie sociale

Vos contacts avec les autres seront difficiles et vos humeurs seront plutôt détestables. Beaucoup de nervosité dans l’air. Evitez que l’on ne se mêle de vos affaires personnelles ; à cet effet, ne parlez pas trop, demeurez discret. Evitez également de mettre votre nez dans les affaires d’autrui et de donner des conseils dont on vous tiendrait rigueur par la suite.

Nombre chance

217

Clin d’oeil

Adaptez votre comportement aux circonstances et gardez votre flegme.

SAGITTAIRE

Amour

Avec Vénus en bel aspect, il est probable qu’au moment où tout le monde sera en train de se débattre contre les impacts négatifs du Ciel, vous serez tranquillement en train de roucouler sur votre branche avec votre conjoint ou partenaire ! Célibataire, profitez vite de cet aspect de Mercure, qui mettra autant de bien-être dans vos amours. Sachez le vivre pleinement en vous disant que même les bonnes choses ont une fin. Faites votre déclaration d’amour maintenant : il est pratiquement certain qu’elle sera acceptée. Et n’hésitez surtout pas à vous marier !

Argent

La Lune va s’occuper activement d’une zone liée à l’argent. Cela ne veut pas dire que des difficultés financières vous attendent. Mais pour bien gérer votre budget, vous aurez intérêt dès maintenant à tenir compte de cet impact, qui indique que dans l’avenir immédiat votre essor financier risque d’être relativement bloqué. Tout ira bien si vous ne vivez pas au-dessus de vos possibilités.

Santé

La Lune aura un impact sur votre santé. Vous n’aurez rien de grave à redouter, car vous bénéficiez le plus souvent d’une bonne constitution de base. Mais la Lune en cet aspect pourra momentanément vous fragiliser. Votre résistance à la fatigue sera quelque peu entamée, et vos défenses immunitaires en légère baisse.

Travail

Les circonstances vous obligeront à marquer un temps d’arrêt dans votre course à la réussite. Ce ne sera pas plus mal. Et même si vous rencontrez une situation difficile, vous en retirerez une leçon salutaire.

Citation

Chaque coq est maître de chanter sur son fumier (proverbe arabe).

Famille/foyer

Saturne vous incitera cette fois à révéler l’aspect le plus sensible, le plus chaleureux de votre personnalité. Vos proches, qui se plaignent parfois de votre côté un peu froid et distant, seront agréablement surpris et comblés.

Vie sociale

Grâce aux bons offices de Mercure, la chance sera très vive pour tout ce qui concerne les contacts. Il est donc à conseiller de s’adresser en priorité à des personnes nouvelles ou haut placées, qui seront plus attentives qu’à l’habitude et qui réagiront favorablement au bon esprit des natifs, à leur mélange de dynamisme et d’optimisme.

Nombre chance

611

Clin d’oeil

Ne perdez pas de vue qu’aucun problème n’est sans solution.

CAPRICORNE

Amour

Saturne, la planète du temps et de l’austérité, vous donnera envie de tendresse et de stabilité plutôt que de flirts et d’aventures. Les solitaires n’accorderont donc pas la priorité à leurs amours, et les natifs mariés formeront avec leur partenaire une équipe efficace plutôt qu’un couple d’amants passionnés. Pour quelques natifs du troisième décan, cependant, Uranus va réveiller leurs ardeurs, au point de les plonger assez rapidement dans une grande passion.

Argent

Sur le plan financier, vos idées vaudront souvent de l’or. Dépêchez-vous de les traduire en pratique, et vous pourrez améliorer sensiblement votre pouvoir d’achat. Par contre, ne prenez pas de risques excessifs.

Santé

Vous, Monsieur, et surtout vous, Madame, vous ressentirez vaguement des inquiétudes au sujet de votre vieillissement. Vous vous ferez du souci pour le déclin de vos charmes. Eh bien, si le vieillissement est un processus inéluctable, sachez qu’on peut ralentir son cours. L’un des meilleurs moyens d’y parvenir est de vous offrir une cure d’un mois de sélénium tous les semestres. Ce précieux oligo-élément, vendu en pharmacie, vous aidera à mieux résister aux injures du temps.

Travail

Sensible et intuitif, vous saurez utiliser votre flair pour faire des étincelles dans votre travail. Votre ambition va se réveiller, et vous serez très motivé pour réussir. De plus, vous trouverez des aides providentielles.

Citation

Lorsque la porte de l’amour est fermée, passe par celle de l’or (proverbe arabe).

Famille/foyer

Vous accélérerez sensiblement votre rythme de vie, et l’andante se transformera subitement en prestissimo. Votre entourage familial aura intérêt à s’adapter très vite et à ne pas poser de questions.

Vie sociale

Mars en aspect dysharmonique, voilà qui vous laisse craindre quelques désaccords avec vos amis. Rien de grave, rassurez-vous ; mais commencez par éviter les sujets qui fâchent : cela vaudra mieux !

Nombre chance

280

Clin d’oeil

Sachez vous défier de tout emballement prématuré ou mal fondé.

VERSEAU

Amour

Célibataire, vous aurez envie de collectionner les aventures excitantes. Seulement, au bout du compte, vous n’éprouverez qu’un pénible sentiment d’insatisfaction. Alors, si vous rencontrez une personne sérieuse, et qu’elle s’éprend de vous, ne la repoussez pas. Dans votre vie conjugale, vous rejetterez la routine, les habitudes, et vous compterez sur votre conjoint ou partenaire pour mettre de la fantaisie et du piment dans votre vie ! Hélas, un climat d’instabilité et d’incompréhension risque de s’installer dans votre couple.

Argent

Avec cet aspect de Pluton, vous pouvez espérer une nette amélioration de votre situation matérielle. Vous allez bénéficiez de rentrées d’argent plus confortables, et mettre à profit vos talents de gestionnaire pour mieux organiser votre budget. Mais attendez d’avoir stabilisé vos comptes avant de vous lancer dans un achat coûteux.

Santé

Mercure vous conseillera de lever le pied de l’accélérateur. Le travail, le travail, le travail ! Vous risquez d’être entraîné dans un cercle vicieux où des responsabilités en appelleront d’autres. Sachez dire non, même si cela vous coûte matériellement, faute de quoi votre santé risque d’en être affectée.

Travail

Aiguillonné par Mars, vous foncerez tous azimuts, et vous aurez tendance à gaspiller votre énergie. Si vous voulez atteindre vos objectifs professionnels, veillez à les préciser très clairement.

Citation

À la fin le renard sera moine (proverbe français).

Famille/foyer

Conseil de Saturne : ne vous inquiétez pas trop de vos enfants, en ayant tendance à les élever « dans du coton » et à leur parler sans cesse des dangers qui les guettent dans le monde extérieur. N’oubliez pas qu’un enfant doit faire ses propres expériences et même se montrer un peu casse-cou.

Vie sociale

Attention aux pulsions violentes provoquées par le climat astral survolté de la journée. Vous serez dans l’impossibilité de vous maîtriser totalement. Aussi, évitez coûte que coûte les situations susceptibles de déclencher votre agressivité.

Nombre chance

297

Clin d’oeil

Ne tentez pas d’affronter ce qui est au-dessus de vos forces.

POISSONS

Amour

Vous serez tout feu tout flamme ce jour. Votre exubérance, votre joie de vivre seront communicatives, et vous serez puissamment mû par un désir de conquête amoureuse naturellement couronné de succès. Soit que vous soyez libre et trouviez l’âme soeur, soit que vous redonniez à votre vie conjugale un nouveau souffle.

Argent

Les opportunités financières qui vous ont échu dernièrement se feront plus rares. Neptune vous portera encore chance. Mais restez prudent, car cette planète pourrait vous rendre trop optimiste. Attention, donc, à ne pas continuer à croire au Père Noël, et à ne pas accorder votre confiance à n’importe qui.

Santé

Le Soleil en aspect superbe vous vaudra une excellente vitalité. De plus, Mars, la planète de l’énergie, décuplera votre dynamisme. Et comme par ailleurs aucune planète négative n’influencera votre santé, vous disposerez de bonnes résistances immunitaires. Si vous sortez d’une maladie, ou si vous souffrez d’une affection de longue durée, cette journée sera marquée par une bonne récupération ou une nette amélioration.

Travail

Dans votre métier, la créativité, l’originalité, l’aptitude à sortir des sentiers battus seront vos atouts majeurs. De plus, bien soutenu par Saturne, vous lutterez nettement mieux contre votre inclination naturelle à vous désintéresser de vos projets en cours de route. Au contraire, vous ferez preuve de persévérance, et vous irez au bout de vos entreprises.

Citation

Le chemin de la vertu est long et escarpé, mais à mesure que l’on s’élève, le chemin devient plus aisé, quoique difficile (Hésiode).

Famille/foyer

Perspectives très favorables en famille. Neptune et Uranus formeront des configurations extrêmement positives. Voilà pourquoi votre vie familiale devrait en principe être marquée aujourd’hui par une nette amélioration. Vos relations avec vos enfants seront enfin faciles à vivre, et bon nombre d’entre vous auront l’occasion de renouer avec certains membres de leur famille.

Vie sociale

Quand Uranus mène le jeu, les amis ne sont jamais très loin. Vous lierez de nouvelles connaissances si vous êtes en vacances, ou des copains vous feront la surprise de passer vous voir. Et si vous êtes scotché au bureau, pas de souci : les esseulés du moment ne demanderont qu’à vous tenir compagnie.

Nombre chance

255

Clin d’oeil

Si les choses vous résistent et que les conflits s’accumulent, essayez de lâcher du lest.

Recherches: Nadeige CAJUSTE et Stéphanie RIGAUD

Image & sources: horoscopedujour.fr / http://mode.glamourparis.com