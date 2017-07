Éphéméride du jour ….., 27 juillet 1915 // Décès d’Emmanuel Oreste Zamor, Président d’Haiti du 8 Février 1914 au 27 Octobre 1914

27 juillet 1915 Décès d’Emmanuel Oreste Zamor, Président d’Haiti du 8 Février 1914 au 27 Octobre 1914

CARRIÈRE

Militaire de carrière.

Ministre de la Guerre et de la Marine sous le gouvernement de Cincinnatus Leconte.

Le 27 janvier 1914, le président Michel Oreste démissionna et prit, comme bon nombre de ses prédécesseurs, le chemin de l’exil. Le général Oreste Zamor, chef de l’insurrection qui précipita ce départ, devint alors chef du pouvoir exécutif le 2 février par des généraux sympathisants aux Gonaïves.

Élu pour un mandat de sept ans (7 février 1914) par les législateurs après avoir pris d’assaut le Parlement. Il prêta serment le lendemain.

À côté des problèmes économiques que confrontait son gouvernement le président Zamor faisait face à une rébellion qui s’amplifia chaque jour dans le Nord. Son opposant Davilmar Théodore ne déposa pourtant pas les armes à son accession à la présidence. Ce dernier trouva même un allié dans la personne du populaire Rosalvo Bobo.

Pour mater la rébellion dans le Nord, Oreste Zamor prit lui-même la tête de ses troupes. Il dut cependant battre en retraite, et des Gonaïves abandonna ses troupes, s’embarqua sur un navire marchand et prit le chemin de l’exil.

Dès que les nouvelles que le président Zamor avait quitté le pays atteignirent Port au-Prince, les membres de son cabinet, qui, en son absence, étaient chargés de conduire les affaires du gouvernement, abandonnèrent leurs postes se précipitant dans les légations étrangères.

Au départ de son successeur, Oreste Zamor retourna au pays et fut immédiatement arrêté par les sbires de Vilbrun Guillaume Sam et, enfermé au Pénitencier national, où il fut assassiné.

Aujourd’hui, 27 Juillet 2017

208ème jour de l’année, 29ème semaine de l’année

157jours avant la fin de l’année

Ce jour était officiellement dénommé jour de la mûre dans le calendrier républicain français.

JOURNEE NATIONALE

Corée du Nord : journée de la victoire.

Finlande : journée du dormeur, en relation avec les Sept Dormants d’Éphèse.

Philippines : journée de l’Église « NiChristo ».

PortoRico : journée de JoséCelsoBarbosa.

JOURNEE INTERNATIONALE

Journée internationale du fonio

Considéré dans les pays riches comme une « céréale mineure », le fonio blanc est une graminée de la famille des poaceae cultivée pour ses graines dans certaines régions d’Afrique.

Les quantités produites restent modestes, mais cette plante présente malgré tout de nombreuses qualités. Elle est utilisée dans l’alimentation humaine et entre dans la préparation de nombreuses recettes traditionnelles africaines comme le couscous, la bouillie, les boulettes, les beignets et même le pain.

Sa valeur nutritionnelle est à comparer à celle du riz. Elle présente le gros avantage de se contenter de sols pauvres pour pousser.

http://www.journee-mondiale.com/348/journee-internationale-du-fonio.htm

UN FAIT A RETENIR

27 Juillet 1911 Le premier câble télégraphique transatlantique est inauguré

Le premier message transmis par la reine Victoria au président américain James Buchanan:

« Glory to God in the highest, on earth and good will to all men »

(Gloire à Dieu au plus haut des cieux, sur la terre et les hommes de bonne volonté)

HAITI

27 Juillet

1915 Lynchage de Vilbrun Guillaume Sam et Charles Oscar

Une révolte populaire se déclencha à la suite du massacre des prisonniers politiques exécuté par Charles Oscar, chef de la police de Port-au-Prince, sur l’ordre du président Vilbrun Guillaume. Les deux qui avaient cherché asile dans des missions diplomatiques (consulat dominicain pour Oscar et français pour Sam). Une populaire en furie, se rendit dans ses légations, les arracha pour ensuite les lyncher. Les Américains qui avaient pris position dans le port du Cap-Haitien reçurent l’ordre de se rendre en toute urgence à Port-au-Prince. Ils y débarquèrent le lendemain et occupèrent officiellement Haïti pendant 21 ans

La Pensée du Jour

«L’amour, il naît dans un sourire, et se noie dans une larme.»

Alexandre Dumas, fils ; L’ami des femmes

PRENOM DU JOUR

Sainte-Nathalie mais aussi Natacha, Nastasia…

Née à Cordoue (Espagne) en 852, Nathalie fut décapitée par son mari Aurèle, pour ne pas avoir voulu embrasser la religion musulmane. Les Nathalie ont de la vitalité et de la gaieté. Leur couleur : le bleu. Leur chiffre : le 7.

Aujourd’hui

Jeudi 27 Juillet 2017 Nouvelle Lune

Dimanche 30 Juillet 2017 Premier Quartier

L’Ere des Lion, comprise entre le 22 juillet et le 21 aout

LE CULTUREL CHEZ NOUS

MIZIK LAKAY

Magdala «pa kite’m»

Pour découvrir la musique de Magdala «pa kite’m»

cliquezsur le lien qui se trouvesurnotre site :

https://www.youtube.com/watch?v=9NYLDmuXM-Q

Si vous êtes à Montréal, une voix à découvrir absolument.

Magdala, chanteuse compositrice interprète qui chante depuis l’âge de 5 ans. Depuis les deux dernières années, elle performe dans divers événements incluant des événements corporatifs. Elle a aussi chanté avec des artistes reconnus dans la communauté afro-française tel que Singuila, Meddy, Keblack, et Naza. Elle est reconnue pour l’émotion qu’elle évoque sur scène et la puissance de sa voix et de ses mots.

Elle sera sur scène dimanche 30 juillet au parc Lafontaine à partir de 6HPM.

FOKAL- Aujourd’hui- 6H- Entrée libre

Spectacle

« Ti Jòj au pays sans chapeau», un spectacle de marionnettes d’ombre de Carline Colagène sur un texte de Mireille Ain.

Dans le cadre de la célébration de la fête de la Bibliothèque Monique Calixte

Concours/ Prix Gary Victor

Les Éditions Pulucia et l’Alliance française de Jacmel invitent les jeunes auteurs à participer à la première édition du prix Gary Victor de la nouvelle. Ils ont jusqu’au 31 juillet 2017 pour soumettre leur texte. Infos : editionspulucia@gmail.com

LEL | Appel à contributions L’Association Legs et Littérature (Alel) lance un appel à contributions pour le dixième numéro de la revue Legs et Littérature consacré à la thématique «La critique littéraire» à paraître en octobre 2017. Les intéressés peuvent envoyer leur proposition de contribution avant le 31 août à legsetlitterature@venez.fr Plus d’infos : www.legsedition.net

L’actualité du monde, dans le passé

27 Juillet 1586 Walter Raleigh fait découvrir le tabac à l’Angleterre

Walter Raleigh était un navigateur et un explorateur. Il conçut le projet de coloniser l’Amérique du Nord, en fondant en 1584 l’établissement de la Virginie (dont la première carte fut dressée par le mathématicien, Thomas Harriot, qui l’accompagnait), contribua à battre la fameuse Invincible Armada des Espagnols, et travailla à replacer sur son trône le roi du Portugal (1589).

Lors d’un de ses voyages en Amérique, il en ramena du tabac qu’il fit découvrir à l’Angleterre.

27 Juillet 1824 Naissance d’Alexandre Dumas fils, écrivain

Il fut comme son père un auteur à grand succès. Il est connu principalement pour son roman La Dame aux camélias, ainsi que pour ses deux pièces Le Fils naturel et Un père prodigue.

Fils d’Alexandre Dumas et de sa voisine de palier, Catherine Laure Labay (1793-1868), il fut placé très tôt en pension. Il fut déclaré enfant naturel, de père et de mère inconnus. Son père le reconnut en mars 1831, alors qu’il est âgé de sept ans. Il garda toute sa vie un profond ressentiment envers lui, lequel se manifesta dans ses œuvres, marquées par le thème de la désagrégation de la famille et inspirées par un certain moralisme et une certaine ténacité. Il parvint tout de même à surmonter sa détresse.

Admirateur de George Sand, qu’il appelait sa « chère maman », il fit de nombreux séjours dans sa propriété de Nohant et adapta pour la scène son roman Le Marquis de Villemer. Il vécut avec la princesse Narychkine, née Nadejda von Knorring (1826-1895) (dite Nadine) dont il eut une fille née hors mariage : Marie-Alexandrine-Henriette (1860-1934) reconnue en 1864 ; et une fille après son mariage : Olga-Marie-Jeanne, dite Jeannine (1867-1943), future épouse du polytechnicien Ernest Lecourt d’Hauterive (1864-1957). Alexandre Dumas et Nadine ne purent se marier que le 31 décembre 1864, après la mort du prince Narychkine. Cette liaison était désapprouvée par la société bien pensante. Deux mois après la mort de Nadine Dumas, il épouse Henriette Escalier, née Régnier (1851-1934), et meurt peu après. Il se lie d’amitié avec Jules Verne qui lui dédicace en 1885 son roman Mathias Sandorf, transposition balkanique du Comte de Monte-Cristo. À cette occasion, Dumas fils lui répond qu’il l’a toujours considéré comme le véritable fils de son père, Alexandre Dumas. Les deux lettres figurent en introduction du roman de Jules Verne.

Il eut une relation peu facile avec l’actrice Marie Delaporte (1838-1910), interprète de plusieurs de ses pièces. Cette relation platonique cessa avec le départ de Marie Delaporte pour la Russie en octobre 18681. Il fut élu à l’Académie française en 1874. Sa mort survint le 27 novembre 1895 dans sa propriété des Yvelines, à Marly-le-Roi, et il fut inhumé au cimetière de Montmartre à Paris.

Très marqué par son enfance douloureuse et son illégitimité, il se fera le porte-parole des causes singulières et dénoncera les faits de société choquants. Dans Le Fils naturel ou Un Père prodigue, il critique vivement le sort réservé par la société aux femmes délaissées et aux enfants illégitimes. C’est pourquoi il fut catalogué comme auteur à scandales. Pour autant, l’écrivain se fera promoteur de la contestable Loterie des lingots d’or organisée par le pouvoir en 1851. Il écrit en 1872 La Question de la femme pour l’association de L’Émancipation progressive de la femme, créée par Arlès-Dufour et Julie-Victoire Daubié. Ce texte, préfacé par la journaliste Julie-Victoire Daubié, sera interdit au colportage en 1873. Cet engagement n’empêcha pas Dumas fils d’écrire à propos des femmes révolutionnaires de la Commune (les « Pétroleuses ») : « Nous ne dirons rien de ces femelles, par respect pour les femmes à qui elles ressemblent quand elles sont mortes ».

Chevalier de la Légion d’honneur le 14/8/1857, officier le 7/8/1867, commandeur le 13/7/1888, grand officier le 29/12/1894

Venu après l’affreux théâtre pharmaceutique et procédurier d’Alexandre Dumas, ce Cyrano fut un rafraîchissement, un délicieux verre de vin parfumé et glacé après une longue course dans la poussière des chemins.

Remy de Gourmont (Le Bonheur littéraire : M. Edmond Rostand, Promenades littéraires, 1re série).Je n’aime guère le talent de M. Alexandre Dumas fils. C’est un écrivain extrêmement surfait, de style médiocre et de conception rapetissée par les plus étranges théories. J’estime que la postérité lui sera dure. 1876

Émile Zola (Œuvres complètes, Vol. X11, p. 627).Il a été un des ouvriers les plus puissants du naturalisme contemporain. Puis, il s’est déclaré en lui une sorte d’accès philosophique, qui a empoisonné et détraqué ses œuvres. 1879

Alexandre Dumas se distingue avec l’écriture de La Dame aux camélias, dont le théâtre réaliste, pour ne pas dire vériste, s’empara.

Aventures de quatre femmes et d’un perroquet (1847)

Césarine (1848)

La Dame aux camélias (1848) (ISBN 2-87714-205-1) (Texte en ligne (Gallica)), dont une version illustrée par Albert Besnard

Le Docteur Servan (1849)

Antonine (1849)

Le Roman d’une femme (1849)

Les Quatre Restaurations. Série de romans historiques parue en feuilletons dans La Gazette de France sous les titres Tristan le Roux, Henri de Navarre, Les Deux Frondes (1849-1851)

Tristan le Roux (1850)

Trois Hommes forts (1850)

Histoire de la loterie du lingot d’or (1851)

Diane de Lys (1851)

Le Régent Mustel (1852)

Contes et Nouvelles (1853)

La Dame aux perles (1854)

L’Affaire Clemenceau, Mémoire de l’accusé (1866), dont une version illustrée par Albert Besnard

L’Homme-femme (1872)

Principales pièces et adaptations théâtrales

Le Bijou de la reine, comédie en vers en un acte (1845)

Le Verrou de la reine, Paris, Théâtre-Historique, 1848, puis théâtre du Gymnase, 1873.

Atala, scène lyrique, musique de Varney, Paris, Théâtre-Historique, 1848.

La Dame aux camélias, Paris, Le Vaudeville, 2 février 1852.

Diane de Lys, Paris, théâtre du Gymnase, 15 novembre 1853.

Le Demi-Monde, Paris, théâtre du Gymnase, 20 mars 1855.

La Question d’argent, Paris, théâtre du Gymnase, 31 janvier 1857.

Le Fils naturel, Paris, théâtre du Gymnase, 16 janvier 1858. Texte en ligne (Gallica) : visualiseur.bnf.fr

Un père prodigue, Paris, théâtre du Gymnase, 30 novembre 1859.

L’Ami des femmes, Paris, théâtre du Gymnase, 5 mars 1864. Texte en ligne (Gallica) : visualiseur.bnf.fr

Les Idées de Mme Aubray, Paris, théâtre du Gymnase, 16 mars 1867.

Une visite de noces, Paris, théâtre du Gymnase, 16 octobre 1871.

La Princesse Georges, Paris, théâtre du Gymnase, 2 décembre 1871.

La Femme de Claude, Paris, théâtre du Gymnase, 16 janvier 1873. Texte en ligne : epelorient.free.fr

Monsieur Alphonse, Paris, théâtre du Gymnase, 26 novembre 1873.

L’Étrangère, comédie en quatre actes, Paris, Théâtre-Français, 14 février 1876.

La Princesse de Bagdad, pièce en trois actes, Paris, Théâtre-Français, février 1881.

Denise, pièce en quatre actes, Paris, Théâtre-Français, 19 janvier 1885.

Francillon, pièce en trois actes Paris, Théâtre-Français, 17 janvier 1887.

Principales collaborations théâtrales

Avec George Sand : Le Marquis de Villemer, Paris, théâtre de l’Odéon, février 1864.

Avec Émile de Girardin : Le Supplice d’une femme, Paris, Théâtre-Français, 29 avril 1865.

Avec Armand Durantin : Héloïse Paranquet, Paris, théâtre du Gymnase, 20 janvier 1866.

Avec H. Lefrançois : Le Filleul de Pompignac, comédie en quatre actes, Paris, théâtre du Gymnase, 1869.

Avec Pierre de Corvin : Les Danicheff, drame en cinq actes, Paris, théâtre de l’Odéon, février 1876.

Avec Gustave-Eugène Fould: La Comtesse Romani, comédie en trois actes, Paris, théâtre du Gymnase, novembre 1876.

Avec Alexandre Dumas : La Jeunesse de Louis XIV, Paris, théâtre de l’Odéon, 1874.

Avec Alexandre Dumas : Joseph Balsamo, drame inédit en cinq actes, Paris, théâtre de l’Odéon, mars 1878.

Essais

La Question du divorce, éditeur Calmann Lévy, 1880, 417 pages : Réfutation de Famille et Divorce de l’Abbé Vidieu (édit. E. Dentu, 1879)

Les femmes qui tuent et les femmes qui votent, éditeur Calmann Lévy, 1880, 216 pages. Texte en ligne (Gallica) : permalien

Œuvres réunies

Théâtre complet avec préfaces inédites (1868-1879) (6 vol.). Édition augmentée, dite des Comédiens (1882-1886) (6 vol.).

Entr’actes (1878-1879) (3 vol.) Écrits de jeunesse.

27 Juillet 1857 Naissance d’Ann Augusta Stowe-Gullen, médecin

Ann Augusta Stowe-Gullen, née Stowe au Mount Pleasant, Canada-Ouest, est un médecin. Fille d’Emily Stowe, elle est la première femme à obtenir un diplôme de médecine au Canada. Elle fait ses études à la Toronto School of Medicine et est diplômée du Victoria College, à Cobourg, en Ontario, en 1883. Elle épouse ensuite le Dr John B. Gullen, l’un des fondateurs de l’hôpital Toronto Western en 1896, où elle pratique pendant de nombreuses années. Entre-temps, elle enseigne à l’Ontario Medical College for Women (connu de 1883 à 1894 sous le nom de Woman’s Medical College de Toronto) et siège au Sénat de l’Université de Toronto de 1910 à 1922. Figure marquante du mouvement des suffragettes, elle succède à sa mère à la direction de la Dominion Women’s Enfranchisement Association en 1903. Elle est décédée à Toronto le 25 septembre 1943.

Tiré du texte de Carlotta Hacker

(Emily Stowe a été la première Canadienne à pratiquer la médecine au Canada. Elle a été forcée d’aller aux États-Unis pour apprendre la médecine parce qu’aucune école de médecine canadienne ne voulait l’admettre.)

27 Juillet 1921 L’insuline est isolée pour la première fois

L’insuline est isolée par Frederick Banting et Charles Best.

La substance secrétée par le pancréas permet le traitement du diabète.

Frederick Banting, assisté de ses collègues de l’Université de Toronto dont J. J. R. Macleod, Charles Best et Bertram Collip réussissent à isoler l’insuline à partir du pancréas d’un chien.

Cette découverte va constituer une révolution médicale dans le traitement du diabète.

Puis en janvier 1922, ils ont administré une dose d’insuline à un garçon de 14 ans.

Frederick Banting, Charles Herbert Best et leurs collaborateurs nommés précédemment recevront le Nobel de médecine en 1923.

27 Juillet 1949 Premier avion de ligne à réaction

Geoffrey de Havilland fait voler le premier avion de ligne à réaction, le Comet.

Le Comet fait son premier vol d’essai le 27 juillet 1949.

Il devient le premier avion à réaction de ligne le 2 mai 1952.

Des accidents furent causés par la fatigue de la structure causée par des hublots trop carrés.

La compagnie a dû retirer ses appareils et ceci a permis à Boeing de s’implanter avec son modèle 707.

