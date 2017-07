Haïti – Politique : Interférence et «roaming» à l’agenda bilatéral

Source HL/ S/ HaïtiLibre

Mardi, le Conseil National des Télécommunications (CONATEL) a reçu dans ses bureaux, une délégation de son homologue dominicain INDOTEL (Instituto Dominicano de telecommunicaciones) autour des problèmes d’interférences au niveau des villes frontalières entre les 2 pays.

Cette réunion de travail a permis aux deux régulateurs de trouver des pistes de solutions à des problèmes communs qui affectent la qualité des services offert par les opérateurs locaux et qui génèrent des pertes de revenus et affectent le développement culturel de part et d’autre de la frontière. Il a été convenu entre autres, qu’un groupe de travail conjoint effectuera des missions techniques des deux côtés de la frontière afin de mesurer les niveaux d’interférence, de pénétration et de perturbation mutuelle.

Dans un cadre plus large, les deux parties se sont entendues sur la nécessité de revoir le protocole d’accord de 2007 afin de prendre en compte des problèmes actuels en vue d’anticiper ………….……lire la suite sur haitilibre.com