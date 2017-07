Haïti – Actualité : Zapping…

Source HL/ HaïtiLibre

Convocation du Ministre de la Défense :

Une lettre signé par une vingtaine de député a été adressée au bureau de la Chambre basse pour demander la convocation le 1er août prochain, d’Hervé H. Denis, le Ministre de la Défense afin qu’il s’explique sur son « comportement anti-institutionnel et anti-républicain » dans le cadre du recrutement d’aspirants militaires pour la nouvelle force de défense d’Haïti, dont les inscriptions se sont achevé mardi avec plus de 2,250 inscriptions http://www.haitilibre.com/article-21629-haiti-armee-plus-de-2-000-postulants-militaires-inscrits.html

Camp d’été Zéro Fatras :

Lundi 24 Juillet, la Mairie des Cayes a lancé le Camp d’été « Zéro Fatras » qui a pour objectif de former et de sensibiliser 100 jeunes écoliers et écolières de la commune des Cayes sur l’importance et la gestion des déchets.

AVIS : Accès à l’Ambassade de France déplacé :

À compter du lundi 31 juillet prochain, en raison de l’avancement des travaux, l’accès à l’Ambassade de France à Port-au-Prince sera déplacé à l’Impasse Gardère (accès par l’Avenue Christophe), informe l’Ambassade.

150 jeunes formés en secourisme et en gestion des conflits :

Dans le cadre d’un projet financé par l’ONG brésilienne Viva Rio, pour rapprocher la Police de la population, 150 jeunes issus de Cité Soleil, Croix-des-Bouquets et Port-au-Prince bénéficieront cet été, d’une séance de formation en secourisme et en gestion de conflits.

Handicap : Formation sur l’insertion professionnelle :

Le Bureau du Secrétaire d'Etat à l'Intégration des Personnes Handicapées a organisé conjointement avec