Les titres de l’actualité du mercredi 26 juillet 2017 sur Radio Vision 2000

La commission sénatoriale spéciale chargée d’approfondir l’enquête de la commission éthique et anti-corruption sur la gestion des fonds Petro caribe poursuit sa série d’audition des anciens comptables de deniers publics. Elle a entendu, ce mercredi, les ex-ministres de l’agriculture, Joanas Gué et Hébert Docteur.

L’ex-ministre Docteur devait s’expliquer sur une résolution portant sur 234 millions de dollars paraphée, en 2011, en l’absence du premier ministre d’alors Gary Conille. Hébert Docteur faisait office de premier ministre par intérim.

23 députés dont Jean Marcel Lumérant, Printemps Bélizaire et Joseph Manès Louis ont adressé une correspondance au président de la chambre basse, Cholzer Chancy pour solliciter l’interpellation du ministre de la défense Herve Denis, le mardi 1er aout prochain. Ils reprochent au ministre Denis, nous citons : son « comportement anti-institutionnel et antirépublicain ». Fin de citation.

La cérémonie de prestation de serment de 12 vodouisants comme ministres religieux, prévue, ce mercredi, au palais de Justice de Port-au-Prince, n’a pu avoir lieu. Des greffiers et huissiers, s’y étaient catégoriquement opposés.

Ces derniers qui sont en grève depuis le 3 Juillet réclament notamment un ajustement salarial, le paiement de plusieurs mois d’arriéré salaire, des cartes de débit et la prise en charge des greffiers et huissiers du grand sud victime lors du passage de l’ouragan Matthew.

Clôture, ce mercredi, d’un atelier de deux jours autour des projets du code pénal et de procédures pénales. Une initiative de la commission justice, sécurité et défense nationale du Sénat visant à recueillir les points de vue de certains experts sur les 2 textes, selon le président de ladite commission.

Jean Renel Sénatus annonce, par ailleurs, le début, la semaine prochaine, de l’audition des candidats aux postes vacants à la cour de cassation et de protecteur du citoyen.

Haiti/Education………Un colloque international sur « l’Université et le développement territorial durable » se tiendra à partir de ce Jeudi jusqu’à Dimanche aux Cayes. Une initiative des UPR, Universités publiques en région visant à créer un espace de débat critique sur la mission de l’Université.