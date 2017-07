Sénateurs et députés attendus en Assemblée nationale mardi

Le président du Sénat Youri Latortue, qui se frotte les mains de l’ensemble des lois qu’ils [les sénateurs] ont déjà votées durant la 2e session de l’année législative, annonce ce mardi que les députés et sénateurs sont attendus en Assemblée nationale mardi prochain aux fins de statuer sur une demi-douzaine de conventions qui jaunissent depuis quelque temps dans les tiroirs.

Ce mardi, le Sénat n’a pas pu réunir le quorum afin de plancher sur des lois inscrites dans l’agenda législatif conclu en avril entre le législatif et l’exécutif. Le premier des sénateurs, avant d’annoncer la tenue de l’Assemblée nationale mardi 1er août, a jugé, face à cet état de fait, d’octroyer une semaine de pause aux pères conscrits. Durant cette semaine, il y aura d’importantes fêtes patronales dans diverses villes du pays, a indiqué Youri Latortue, conscient que ces réjouissances populaires constituent une belle plateforme pour les élus de ses frotter à leurs mandants. Mais ils seront vite de retour, mais cette fois en Assemblée nationale, pour statuer sur des conventions en souffrance au Bicentenaire.

Ces conventions, selon le président du Sénat, traitent, entre autres, de la coopération sur l’éducation entre le Mexique et Haïti, sur l’investissement et sur l’intégration européenne. « Aujourd’hui, le Mexique offre annuellement 300 bourses à Haïti. Mais, à partir de la ratification du texte par le Parlement, le nombre passera à 600 », explique Youri Latortue, pas moins heureux des lois et projets de lois votés par le Sénat depuis le début de la 2e session de l’année législative.

« Il est important pour nous de plancher sur ces conventions », dit-il, rappelant