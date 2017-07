Haïti – Migration: Ultime sursis pour les haïtiens en RD inscrit au PNRE

Source SL/ HaïtiLibre

Mardi 25 juillet, le Conseil National de la Migration (CNM) a approuvé la prolongation d’un an des permis de séjour temporaires remis à près de 240,000 étrangers inscrit dans le Plan National de Régularisation des Étrangers (PNRE) vivant illégalement en République Dominicaine http://www.haitilibre.com/article-4658-haiti-social-plan-national-de-regularisation-des-etrangers-en-republique-dominicaine.html

Carlos Amarante Baret, le Ministre dominicain de l’Intérieur et de la Police, qui est aussi le Président du CNM a déclaré qu’il a déjà donné les instructions à la Direction Générale de la Migration (DGM), pour que d’ici le 25 août au plus tard, soit élaboré un protocole afin que les quelques 97% d’étrangers (majoritairement des haïtiens) qui ont été accepté dans le PNRE et qui n’ont pas terminé……………….…lire la suite sur haitilibre.com