Haïti-Crise/Sous-traitance : Une semaine de mobilisation annoncée par les syndicats ouvriers

P-au-P, 25 juil. 2017 [AlterPresse] — Le coordonnateur général de la Coordination nationale des ouvriers haïtiens (Cnoha), Dominique St Eloi, annonce une semaine de mobilisation à Port-au-Prince, du lundi 31 juillet au samedi 5 août 2017, pour continuer de réclamer un ajustement salarial journalier de 800 gourdes et des accompagnements sociaux.

Les syndicats ouvriers veulent forcer les responsables à statuer sur le sort des milliers d’ouvrières et ouvriers qui croupissent dans la misère à cause de la cherté de la vie, avance le syndicaliste.

Dominique St Eloi exige le renvoi des deux membres du Conseil supérieur des salaires (Css), Pierre Joseph Polycarpe (nommé par le gouvernement) et Fritz Charles, membre du directoire du parti politique Respè, dirigé par l’ancien candidat à la présidence Charles-Henry Baker, patron d’une usine textile.

Il entend maintenir le flambeau de la mobilisation jusqu’à leur remplacement par de véritables représentants d’ouvriers.

Il exhorte le chef de l’État à prôner le dialogue entre tous les protagonistes afin de trouver une solution favorable à tout le monde.

La Cnoha réclame la réintégration de tous les ouvriers révoqués arbitrairement et illégalement.

Dans une lettre conjointe en date du mercredi 19 juillet 2017, adressée au titulaire du Ministère des affaires sociales et du travail (Mast) (Roosevelt Bellevue), des organisations syndicales internationales ont dénoncé les violations des conventions de l’Organisation internationale du travail (Oit) dans les entreprises Interamerican wovens (Iw) et Sewing international Sa (Sisa), où près de 200 travailleuses et travailleurs ont été………………………...lire la suite sur alterpresse.org