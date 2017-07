Les pays amis d’Haïti appellent à promouvoir la stabilité

Source LLM / radio Métropole Haïti

Lors d’une rencontre du Conseil de sécurité la semaine écoulée, le représentant du Pérou, Gustavo Meza-Cuadra, intervenant au nom du Groupe des Amis d’Haïti, a souligné que le renforcement de l’état de droit et des institutions démocratiques, la mise en place d’une culture politique propice à la démocratie et de meilleures conditions socioéconomiques sont des éléments fondamentaux pour la sécurité, la stabilité et la prospérité du pays.

Il se félicite de l’engagement du Gouvernement haïtien pour renforcer l’état de droit, ainsi que des progrès réalisés dans les secteurs de la sécurité et de la justice. Il salue aussi la professionnalisation toujours plus grande de la Police nationale haïtienne et l’adoption du Plan de stratégique pour la période 2017-2021.

Conscient des progrès limités concernant les institutions judiciaires et l'administration de la justice, le Groupe des Amis d'Haïti réaffirme à cet égard l'importance du mandat de la MINUSTAH et bientôt de la MINUJUSTH pour aider