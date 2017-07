Le sénateur Antonio Cheramy répond à Martine Moïse

Source Jean Daniel Sénat | Le Nouvelliste

Le sénateur de l’Ouest Antonio Cheramy est revenu à la charge ce mardi. Le chanteur devenu politique n’a pas digéré les déclarations de Martine Moïse, l’épouse du chef de l’État, sur l’incident dans lequel sont impliquées les voitures des deux concernés. Les agents de sécurité ont, à cette occasion, braqué leurs armes dans la direction du parlementaire et l’ont injurié. De passage à Cabaret ce lundi, Martine Moïse, invitée à réagir à cet incident, a estimé qu’il faut élever le niveau. Car, argue-t-elle, cette affaire doit être traitée à l’OAVCT et non dans les médias.

Sur Magik 9 ce mardi, le sénateur de l’opposition, dans une pointe d’ironie, a concédé à la première dame qu’il faut certainement élever le niveau. Car, fait-il remarquer, en 2017, « il n’est plus de bon ton qu’une voiture d’un cortège officiel cogne la voiture de quelqu’un, que les agents de sécurité pointent leurs armes sur la victime et l’injurient de surcroît ». « Ce n’est plus le cas dans les autres pays. Il faut vraiment élever le niveau », assène-t-il. Antonio Cheramy, soulignant qu’il s’agit de sa dernière déclaration sur ce sujet, a fait remarquer à Martine Moïse que l’OAVCT qu’elle propose de renforcer va en decrescendo depuis l’avènement de cette administration.

« La déclaration de Martine Moïse prouve qu'elle n'a pas une conscience qui agit. J'avais des réserves sur sa présence au cours de l'incident. Après l'avoir entendue, je me suis rendu compte que les agents de sécurité ont agi sous un ordre », estime-t-il, soulignant que la première dame a fait une sortie crabe. Sur la suggestion de Martine Moïse de porter l'affaire devant l'OAVCT, le chanteur de Brothers Posse a fait remarquer qu'il n'est pas