L’État haïtien et l’OFATMA doivent 260 millions de gourdes aux Hopitaux privés

La commission Affaires sociales et Travail du Sénat s’est entretenue ce mardi 25 juillet 2017 avec une dizaine de responsables d’hôpitaux affiliés à l’OFATMA sur le manque de soins auquel sont confrontés les assurés de la fonction publique qui fréquentent ces centres hospitaliers. Ces responsables d’hôpitaux en ont profité pour indexer l’OFATMA qui, avec une dette d’environ 260 millions de gourdes envers eux, les empêche de répondre à leur mission.

C’est pour mieux comprendre le ras-le-bol des assurés de la fonction publique qui fréquentent les centres hospitaliers travaillant de concert avec l’OFATMA dans le système d’assurance des employés d’État que le président de la commission Affaires sociales et Travail du Sénat, Antonio Chéramy, a invité les responsables de ces hôpitaux au Parlement ce mardi. Un ouf de soulagement pour ces responsables d’hôpitaux qui en ont profité pour exprimer leur mécontentement envers l’OFATMA, l’institution partenaire qui, selon ces responsables d’hôpitaux, accumule aujourd’hui une dette de plus de 260 millions de gourdes envers ces centres hospitaliers chargés de prodiguer des soins de santé aux assurés du programme d’auto-assurance des agents de la fonction publique.

Selon le docteur Jean Danthon Morose de MEDIMAX, le contrat signé entre ces centres hospitaliers et l’Etat haïtien donne à ce dernier « un délai de 45 jours pour répondre aux factures des hôpitaux ». Mais ce délai n’existe que sur papier pour les autorités de l’État, regrette Jean Danthon Morose, soulignant : « Certains d’entre nous ont des factures vieilles de plus d’une année dans les tiroirs de l’OFATMA. » Aujourd’hui, ces responsables sont à bout de souffle face aux critiques et complaintes des assurés, fatigués de recevoir des services « au ralenti » alors que des frais sont prélevés mensuellement sur leurs salaires.

