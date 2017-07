Le compas au cœur de l’été 2017

Source Jean Mary Simon | Le Nouvelliste

L’été 2017 vient couronner un exercice plutôt foisonnant pour le compas. Parmi les ténors en activité, seuls les groupes Djakout #1 et Kreyòl La vont aborder ces vacances sans ajouter du neuf à leur playlist. Les affiches, les unes plus attirantes que les autres, laissent déjà miroiter des festivités assez grandioses dans plusieurs régions du pays. Les fans du genre musical créé par Nemours Jean-Baptiste qui fête ses 62 ans d’existence ce mercredi 26 juillet seront servis ! Tout commence avec Harmonik à l’hôtel Karibe le 29 juillet prochain.

Tel un signe, les protégés de Rodney Noël sont, avec T-Vice et Kaï, trois des groupes les plus attendus pour cette période. Largement enhardi par le succès de l’album « Degaje », Harmonik présente un agenda rempli qui l’emmènera dans plusieurs villes de province avec, à la clé, des tandems retentissant sur Port- au-Prince. Klass, Nu Look et Disip composent, entre autres, la deuxième vague, non moins sollicitée mais juste désavantagée par l’effet de récence en faveur de leurs frères du premier ordre.

Nu Look et Klass fidélisent par la qualité de leur musique et leur régularité mais surtout monopolisent l’attention grâce à cette polémique à peine voilée qu’ils entretiennent. Viennent ensuite ces bandes en quête de reconnaissance ou encore celles qui, comme Gabèl, cherchent à renouer avec le succès. Devant la canicule peu clémente, certains promoteurs essaient d’accorder leurs propositions à l’irrésistible tentation que représente la mer. À Summer Fest, Festival Bikini ou encore Bikini Fest à La Gonâve, la musique et la plage feront bon ménage. Dans la même veine, T-Vice sera à l’Hotel Decameron pendant trois jours, les 4, 5 et 6, août pour son vingt-cinquième anniversaire.

La célébration de la Notre-Dame de l'Assomption dans les communes de Petit-Goâve, des Cayes et du Cap-Haïtien du 13 au 15 août 2017 donnera naissance à un véritable chassé-croisé entre les groupes les plus prisés de l'industrie musicale. Alors qu'à Pétion-Ville, les promoteurs vont rivaliser d'ingéniosité pour le record d'affluence. La soirée du 22 août divisera les mélomanes en deux grands groupes. D'un côté, ceux qui iront couper le gâteau d'anniversaire de Gazzman Pierre dans un clash Disip/Klass de l'autre, ceux qui seront attirés par le redoutable tandem Nu Look/Sweet Micky, qui marquera