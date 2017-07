Préliminaires des éliminatoires de la Coupe du monde de football féminin U17 / Préparation: L’Académie Camp Nous remporte la USA CUP catégorie U17 GOLD

Source Enock Néré | Le Nouvelliste

Vainqueur de la USA CUP samedi en battant Fusion SC Duenas 4-0 en finale de la catégorie U17 Gold (une compétition internationale organisée dans le Minesota, où plusieurs grandes académies de football mondial sont présentes), l’Académie Camp Nous de la Croix-des-Bouquets fête son titre en entamant un stage de préparation d’une semaine aux États-Unis. Les filles se préparent en vue de la Coupe caribéenne des nations U17 qui aura lieu à Port-au-Prince en octobre prochain.

Six matches, six victoires, 22 buts marqués et un seul encaissé. Les grandes écoles de football féminin engagées dans l’USA CUP 2017 catégorie U17 féminin Gold n’ont pas fait le poids contre les représentantes de l’Académie Camp Nous. Rachelle Carénus et ses collègues étaient trop fortes pour leurs adversaires. Versées dans le groupe B en compagnie de Maplebrook Rush, Fusion FC Duenas et Euro FC de la Catégorie U17 Gold, les protégées de Fiorda Charles ont entamé la compétition en douceur en battant le Fusion FC Duenas 3-0 mardi, avec des réalisations signées Rachelle Carénus, Elisabeth Brivil et Vladine Mervilus.

Le Mercredi 19 juillet, c’est la formation Maplebrook Rush qu’elles dominaient 3-0 pour se rapprocher des ¼ de finale de la compétition grâce à Rachelle Carénus (encore elle), Tabitha Joseph qui joue pourtant en défense et la jeune milieu de terrain Angeline Gustave. Jeudi 20, les jeunes Haïtiennes ont disposé de Euro FC 5-0. Rachelle Carénus a réussi le doublé, inscrivant au passage ses 3e et 4e buts de la compétition, Vladine Mervilus pour sa part a inscrit son 2e. La petite Léogânaise Nancy Lindor a réussi son premier but.

C'est aussi le cas de la jeune attaquante Béthina Petit-Frère qui en a aussi inscrit son tout premier. Ayant terminé en tête du groupe D avec 9 pts et 11 buts marqués sans rien encaisser, l'équipe haïtienne s'est hissée en ¼ de finale. Vendredi, les jeunes Haïtiennes affrontaient Water City Storm en ¼ de finale. Le Storm réussit à tromper