Astrologie du jour

BELIER

Amour

Pas évident, en ce moment, de faire des concessions nécessaires à une vie de couple harmonieuse. Discussions relatives aux prochaines vacances, décisions matérielles… voilà autant de sujets qui risquent d’amener la discorde entre votre conjoint et vous. A vous de savoir s’il s’agit d’une crise passagère ou si cette opposition masque un désaccord plus profond ! Célibataire, vous ne serez pas en mal de séduire et d’être séduit en retour ; mais si « love story » il y a, elle risque de manquer de consistance.

Argent

Journée idéale pour planifier la mise en exécution de vos projets d’affaires. La chance vous accompagnera, surtout si vous appartenez au deuxième décan. Des natifs de la Vierge pourraient vous être d’un grand soutien.

Santé

Avec le Soleil et Uranus pour coacher votre forme, pas de quoi vous inquiéter ! Optimisme et dynamisme seront au rendez-vous. Attention, toutefois, car ce duo, par nature remuant et un brin risque-tout, peut indiquer un léger risque accidentel. Rien de grave, mais avouez que ce serait bête de vous tordre une cheville ou d’érafler votre belle voiture parce que vous auriez été distrait au volant !

Travail

Il conviendrait que vous vous montriez moins strict et moins exigeant avec vos collaborateurs. Des frictions sont à craindre avec un collègue ou un associé. Réagissez avec beaucoup de souplesse. Sachez reconnaître vos torts.

Citation

Le pays le plus vaste, c’est le ventre de l’homme (proverbe rwanda).

Famille/foyer

Plus que jamais vous aimerez la vie familiale et souhaiterez voir les vôtres s’épanouir près de vous. Vous aimerez aussi guider au mieux ceux que vous aimez. Mais attention ! N’adoptez pas à l’égard de vos êtres chers une attitude paternaliste, qui peut devenir pesante si elle est trop accentuée ou appliquée à des natures sensibles.

Vie sociale

La planète Saturne vous conseillera aujourd’hui de ne pas négliger le côté culturel de votre vie. Si vous ne pensez qu’à amasser des possessions matérielles, vous trouverez votre vie bien vide. De bonnes lectures, des conférences éducatives ou la fréquentation d’un milieu intellectuel ou spirituel pourront vous apporter beaucoup sur le plan de l’enrichissement moral.

Nombre chance

216

Clin d’oeil

Même pour avoir la paix, ne cherchez pas à fuir tous les affrontements.

TAUREAU

Amour

La journée se présentera bien côté conjugal. À vous de ne rien gâcher par des crises de susceptibilité, des manières trop capricieuses, des critiques acerbes ou des silences interminables. Ne pratiquez pas non plus le chantage sentimental, qui pourrait vous conduire droit au désastre. Si vous êtes seul, vous ne serez pas du genre à accepter les avances du premier venu. Sélectif et prudent, vous prendrez le temps de savoir si votre histoire a des chances de marcher durablement.

Argent

Les événements tourneront en votre faveur. Profitez des bons influx d’Uranus pour lancer une affaire importante, pour faire des démarches d’ordre financier, car vos chances de réussite seront meilleures qu’en d’autres temps. Si vous avez déjà quelques difficultés financières, tout finira par s’arranger à votre avantage dans les plus brefs délais.

Santé

Mars influencera favorablement votre secteur santé. Après une très légère baisse de vitalité, vous retrouverez votre tonus et repartirez d’un meilleur pied. Votre dynamisme, sans être explosif, ne sera tout de même pas si mal que cela !

Travail

Vous aurez bien du mérite à vouloir poursuivre ce que vous avez entrepris. En effet, vous devrez faire face à des retards, des résistances et des obstructions de toutes sortes. Mais un déclic se produira bientôt, lorsque le climat astral dans son ensemble se mettra sous la houlette du Soleil lui-même. Votre ténacité triomphera.

Citation

Il y a des peignes pour toutes les barbes (proverbe arabe).

Famille/foyer

La vie de famille ne posera aucun problème et ne fera d’ailleurs pas partie de vos préoccupations prioritaires du moment. Seuls certains natifs du troisième décan devront veiller plus attentivement sur l’équilibre de leurs enfants en raison de quelques tensions en famille.

Vie sociale

Vous auriez tout intérêt à écouter les idées d’autrui. Il y a en effet gros à parier que vous serez en contact, intellectuellement ou professionnellement, avec des personnes brillantes et originales. Même si vous ne partagez pas leur opinion, il y aura quelque chose à en tirer. Acceptez que la chance vienne de l’extérieur : on ne peut pas être toujours décideur !

Nombre chance

385

Clin d’oeil

Ne cherchez pas à brûler les étapes ; chaque chose en son temps !

GEMEAUX

Amour

En couple, les tensions s’atténueront sensiblement. Mais n’espérez pas amadouer votre partenaire en vous contentant de belles promesses et d’étreintes passionnées. Il attendra beaucoup plus de vous ! Si vous êtes célibataire, vos conquêtes feront pâlir d’envie vos copains. Cependant, ces aventures « express » ne vous combleront pas. Seulement, vous vous sentirez obligé de coller à votre image de séducteur. Au point de ne pas vous apercevoir que la personne que vous rencontrerez aujourd’hui a tout pour faire votre bonheur.

Argent

La journée sera difficile financièrement pour beaucoup d’entre vous, et il faudra prendre des mesures énergiques pour endiguer une hémorragie susceptible de déséquilibrer sérieusement votre budget. Vous n’aurez pas intérêt à investir dans l’immobilier en ce moment, alors même que c’est votre péché mignon, car les astres n’y semblent pas favorables.

Santé

Nette amélioration côté santé. Cette fois, vous devriez retrouver un bon tonus. Ceux d’entre vous qui souffrent d’insomnies, notamment, pourront enfin avoir un vrai sommeil réparateur. Mais attention : les excès de table à répétition se traduiront immanquablement par des embarras gastriques ou par des kilos en trop !

Travail

Jupiter vous poussera à consolider votre position professionnelle. Vous manoeuvrerez si bien que vous pourriez obtenir un avancement dont vous commenciez à désespérer. En tout cas, votre travail vous donnera pleine satisfaction.

Citation

Que le papier parle et que la langue se taise (Cervantès).

Famille/foyer

Si vous avez eu dernièrement des soucis familiaux, vous vous sentirez enfin soulagé d’un grand poids. En outre, le dialogue sera beaucoup plus facile avec vos proches, et vous trouverez un terrain d’entente.

Vie sociale

Sous l’influence tonique du Soleil, aucun risque de broyer du noir seul chez vous. Votre compagnie sera très recherchée, et vous n’aurez que l’embarras du choix parmi les nombreuses sollicitations qui vous seront faites.

Nombre chance

788

Clin d’oeil

Ne parlez pas de tout et de rien ; votre langue débridée ne vous vaudrait que des déboires.

CANCER

Amour

Vous n’aurez pas votre pareil pour faire la chasse à l’ennui et aux habitudes dans votre vie de couple. Vous ne perdrez pas une once de votre sensibilité et de votre charme habituels, mais vous saurez vous montrer, en douceur certes, mais sans hésiter, plus volontaire qu’à l’accoutumée. Votre conjoint ou partenaire aura donc intérêt à se plier à vos désirs comme à vos exigences. Il y gagnera, d’ailleurs. Célibataire, vous multiplierez les aventures excitantes aujourd’hui, et il sera très difficile de vous mettre la corde au cou !

Argent

Uranus, bien positionné dans votre Ciel, vous portera chance. Ce sera le moment d’effectuer d’importantes transactions. Vous pourrez aussi faire fructifier vos ressources. Si vous avez le problème de recherche d’un logement, le moment sera idéal pour le résoudre.

Santé

Absence de planètes directement liées à vos secteurs santé et, avec Jupiter dans les parages, voilà qui est plutôt rassurant ! A un léger bémol près : en étant assez dissonant, Jupiter pourrait exposer un petit nombre d’entre vous à un certain déséquilibre hormonal ou glandulaire : trouble parfaitement négligeable, en somme.

Travail

Ceux qui emploient du personnel devront exercer un contrôle sérieux sur le travail réalisé aujourd’hui. Une négligence risque de se produire, dont les conséquences pourraient compromettre la stabilité de l’entreprise.

Citation

Homme sans femme, cheval sans bride ; femme sans homme, barque sans gouvernail (proverbe italien).

Famille/foyer

Grâce à l’influence de la Lune bien aspectée, vous serez plus popote que jamais. Vous serez incontestablement l’âme de la maison. Vous saurez créer un climat privilégié dans votre foyer.

Vie sociale

Vous sentirez un besoin impérieux de faire des confidences. Mais ce n’est pas une raison pour accueillir n’importe qui dans votre jardin secret. Avant d’ouvrir votre coeur, vérifiez que votre interlocuteur mérite bien votre confiance.

Nombre chance

868

Clin d’oeil

Changez-vous les idées par tous les moyens possibles.

LION

Amour

La passion plus ou moins insensée pourrait bien débouler dans votre existence et perturber le cours tranquille de votre existence. Que vous soyez marié ou célibataire, vous serez confronté à de sérieux problèmes ; mais l’amour triomphera, tout simplement, parce que « l’amour est fort comme la mort » (Le Cantique des cantiques).

Argent

Excellente journée pour se remettre à flot ou augmenter son capital grâce aux bonnes influences de Jupiter. Le moment sera favorable pour la signature de contrats et pour réaliser des acquisitions ou effectuer des transactions.

Santé

Pluton est en charge du secteur de votre thème lié à la santé : voilà une situation à double tranchant. Pas facile avec ça d’afficher une forme constante. Et c’est encore ce qui vous attend cette fois : vous allez peut-être devoir modifier votre rythme de vie et apprendre à respecter vos limites. Le conseil astral est pour le moins inhabituel : ne vous empêchez pas de manger des bons plats en sauce ! Mais pas trois jours de suite, tout de même !

Travail

Malgré les hauts et les bas que vous avez vécus jusqu’ici, vous vous sentirez confiant. Vous aurez même la nette impression que votre situation professionnelle s’est stabilisée. Cet état d’esprit positif vous permettra de canaliser votre énergie sur des buts précis, avec une forte chance de réussite.

Citation

Debout, l’homme se tient face au but (proverbe chinois).

Famille/foyer

L’influence de Saturne vous incitera à resserrer vos liens familiaux. Si vous avez quelques différends avec certains de vos proches, ce sera le moment de tout tenter pour parvenir à une réconciliation. Ne vous obstinez pas, essayez d’avoir une vue plus objective du problème, et alors les choses s’amélioreront d’emblée.

Vie sociale

Attention, on cherchera à profiter de votre gentillesse et de votre crédulité à vos dépens. Méfiez-vous de votre penchant actuel au sentimentalisme. Si quelqu’un essaie de toucher à votre corde sensible, ne vous laissez pas faire.

Nombre chance

781

Clin d’oeil

Relisez soigneusement votre courrier de toute nature afin de prévenir tout malentendu possible.

VIERGE

Amour

Bonjour le coup de foudre au cours de la présente journée ! Célibataires, vous serez sûrs et certains, cette fois, d’avoir enfin trouvé la perle rare. Pourtant, ne vous emballez pas trop vite. Vivez le présent le mieux possible, et attendez de voir comment les choses tournent. Dans votre vie à deux, vous ne serez pas très démonstratif, et votre conjoint ou partenaire regrettera parfois que vous ne vous jetiez pas plus souvent à son cou. En tout cas, Vénus vous sera favorable ; elle vous mettra des idées coquines en tête.

Argent

Vous aurez l’occasion d’améliorer vos revenus ou de mieux organiser vos placements. Profitez de cette journée très favorable pour agir, sachant que de si belles configurations astrales ne reviendront pas de sitôt.

Santé

Mercure vous conseillera de prendre grand soin de votre santé, car « qui a santé, il a tout ; qui n’a santé, il n’a rien » (proverbe français). Ne tombez pourtant pas dans l’hypocondrie. Ne prenez des médicaments qu’en cas de réelle nécessité, et sur avis médical.

Travail

Les aspects astraux de la journée seront plutôt neutres dans le domaine du travail. Mais s’il n’y a rien de spectaculaire à signaler, la journée sera quand même assez bonne pour améliorer la qualification professionnelle et pour progresser. Une certaine chance dans les concours et les examens d’admission est probable.

Citation

La patience est la plus grande des prières (proverbe indien).

Famille/foyer

Vos relations avec vos proches seront particulièrement agréables. Vos enfants seront en une forme superbe, et leur joie de vie fera plaisir à voir. Seuls quelques natifs devraient se montrer un peu vigilants : il est en effet possible qu’un de vos enfants passe par une courte période de rébellion.

Vie sociale

Votre vie amicale aura la vedette, avec la bénédiction de la planète Mercure. Vos amis seront là pour vous conseiller utilement, vous réconforter, et vous solliciter pour des voyages, des sorties. On vous appréciera, on vous aimera, et cela vous épanouira en vous donnant une grande confiance en vous-même.

Nombre chance

430

Clin d’oeil

Ne vous attardez pas sur les côtés désagréables de la vie.

BALANCE

Amour

La planète Pluton en cet aspect promet aux natifs vivant en couple monts et merveilles dans le domaine de l’amour. Toutes vos initiatives se révéleront bénéfiques, tandis que l’extase sera au rendez-vous. Réalisez aujourd’hui vos souhaits les plus intimes et aidez votre partenaire à exprimer ses désirs. Pour les célibataires, un merveilleux coup de foudre est possible. En tout cas, la chance amoureuse de tous les natifs du signe sera très vive.

Argent

De l’agitation, de l’orage vont troubler votre Ciel astral. Vous connaîtrez un recul dans vos affaires, et votre situation pécuniaire s’avérera vulnérable. Pourtant, vous pourrez compter sur une certaine réussite obtenue à la force du poignet, à condition de consentir des sacrifices assez importants.

Santé

Mercure régira cette fois l’un des secteurs de santé de votre thème natal. Comme il s’agit d’une planète positive, vous ne devriez donc connaître aucun problème. Attention toutefois à l’une des facettes de Mercure, qui pourra parfois rendre nerveux. Si cela vous arrive, ne prenez pas de médicaments, mais des tisanes calmantes.

Travail

Les rapports avec vos collègues de travail auront des chances d’être bons. Veillez à éviter toute discussion qui n’aurait pas un caractère strictement professionnel, sinon des heurts seront inévitables.

Citation

J’ai toujours sur moi une mort portable (Murilo Mendes).

Famille/foyer

Vous serez en quête d’harmonie et de bien-être. Aussi accepterez-vous de faire quelques concessions pour améliorer vos relations avec votre entourage familial. Si votre conjoint vous reproche de jouer un peu trop souvent les courants d’air, vous vous efforcerez d’être plus présent et de participer plus fréquemment aux activités du foyer.

Vie sociale

Vous pourrez vous rendre compte combien les amis qui vous entourent sont sincères et loyaux et combien ils sont capables de comprendre votre sensibilité et vos aspirations. Les amitiés vous seront très importantes dans la réalisation de vos plans ; soyez-en conscient dans votre manière de vous comporter.

Nombre chance

442

Clin d’oeil

Soyez moins brutal et plus nuancé dans vos propos.

SCORPION

Amour

Les aspects tortueux de Neptune pourront entraîner quelques turbulences dans votre vie amoureuses. Vous serez exposé(e) à une crise d’indépendance de l’homme (la femme) de votre vie, ou c’est vous qui sentirez le besoin de voler de vos propres ailes. Mais parfois ces mêmes aspects peuvent se traduire par une attirance violente, irrésistible pour quelqu’un de radicalement différent de vous, séparé de vous par tout ce qui peut séparer deux êtres.

Argent

Sur le plan matériel, vous serez sans doute plus à l’aise, soit que vous fassiez quelques bonnes affaires, soit que vous trouviez un travail plus rémunérateur. Il y aura en tous cas des projets positifs dans l’air. Pour beaucoup d’entre vous, leur sens des affaires, des transactions semblera quelque peu émoussé. Si vous êtes de ceux-là, ne forcez point votre talent ; attendez quelques jours pour retrouver tout votre bagou.

Santé

Vous serez relativement protégé sur le plan santé. Vous devrez toutefois vous montrer un peu plus vigilant, car Jupiter en cet aspect pourra fragiliser vos défenses immunitaires.

Travail

Dans le travail, l’action bienveillante de la planète Jupiter vous donnera la possibilité de vous affirmer et même de résoudre brillamment des problèmes pratiques, un domaine dans lequel vous n’excellez pourtant pas souvent. Alors, exploitez au maximum cette opportunité et ne vous occupez pas de critiques, d’où qu’elles viennent.

Citation

Auprès de la sagesse, tout l’or du monde n’est qu’un peu de sable (Livre de la Sagesse).

Famille/foyer

Les rapports avec les parents proches seront sous de bons auspices. Vous aurez assez de patience et de bonne humeur pour subir les visites, pas toujours désintéressées d’ailleurs, que l’on vous rendra impromptu. N’hésitez pourtant pas à résister vigoureusement si quelqu’un essaie de s’immiscer dans votre vie privée, notamment dans vos relations avec votre conjoint ou dans la gestion de votre patrimoine.

Vie sociale

Votre position sociale connaîtra une journée faste. Les contacts que vous pourrez prendre aujourd’hui seront fructueux, et certaines rencontres fortuites pourront s’avérer plus importantes que vous ne le pensez. Quelques problèmes sont possibles vis-à-vis des administrations ou des banques ; mais vous pourrez les surmonter sans peine si vous savez faire preuve de bonne foi.

Nombre chance

158

Clin d’oeil

Ne vous lancez pas dans des dépenses inconsidérées, qui déséquilibreraient votre budget.

SAGITTAIRE

Amour

Conseil de Mercure : n’empoisonnez pas votre vie de couple par un comportement douteux ou des suspicions sans objet. Si vous avez besoin d’éclaircissements sur un sujet quelconque, posez à votre partenaire des questions nettes et dépourvues d’agressivité. Célibataire, il y a de la passion dans l’air ; mais aurez-vous envie d’aller plus loin ? A vrai dire, rien n’est moins sûr : une attirance passagère ou une amitié amoureuse suffiront à vous combler pour le moment.

Argent

Avec cet aspect de Jupiter, vous n’aurez pas de souci à vous faire côté sous. L’argent arrivera régulièrement sur vos comptes. Par ailleurs, vous avez fait depuis quelque temps déjà des placements dont vous avez toutes les chances de récolter les fruits maintenant. Vous voilà récompensé pour votre saine gestion et votre aptitude à économiser. A présent, vous pouvez envisager de réaliser un projet qui vous tient à coeur.

Santé

Bonne forme physique et tonus à revendre. Pourquoi ne pas profiter de cette superbe énergie pour vous lancer dans des activités sportives qui vous feraient le plus grand bien ? Vous n’avez pas besoin d’être un champion en quelque discipline que ce soit. L’essentiel, c’est de vous remuer agréablement.

Travail

Dans le travail, vous aurez intérêt à demeurer constamment sur vos gardes aujourd’hui afin de déjouer les pièges que, sous l’impulsion d’Uranus, vos adversaires vous tendront. Votre vigilance devra être d’autant plus grande que votre crédulité native vous rendra plus vulnérable que jamais.

Citation

Quand il ne me frappe pas, mon ennemi me couvre d’injures (proverbe chinois).

Famille/foyer

Certains membres de votre famille auront des velléités d’indépendance que vous jugerez exagérées et déraisonnables. Pourtant, si vous essayez de faire peser un peu trop lourdement votre autorité sur eux, ils risquent fort de se rebeller, et alors l’atmosphère familiale deviendrait lourde. Tâchez d’être plus tolérant, et reconnaissez que vous n’avez pas toujours raison.

Vie sociale

L’influx de Pluton sera cause de disputes. Vous devrez éviter tout sujet de contradiction dans vos relations sociales et amicales. Modérez l’impatience qui vous portera à bousculer votre entourage.

Nombre chance

541

Clin d’oeil

Et si vous faisiez un petit bilan ? Regardez ce qui va ou ne va pas dans votre vie, et avisez en conséquence.

CAPRICORNE

Amour

Les relations de votre couple commencent à prendre des allures d’une guerre froide. Partez au vert : vous aurez besoin de calme et d’être loin des importuns habituels, votre famille et les mondanités en tête. Avec votre conjoint, tout devrait bien rentrer dans l’ordre. Célibataire, une rencontre imprévue pourrait avoir lieu aujourd’hui même. Un Bélier ou un Lion saura vous conquérir. Ne cédez tout de même pas au premier regard. Et surtout, ne formez pas de projets d’avenir tout de suite.

Argent

Pluton vous sera dans l’ensemble favorable sur le plan financier, provoquant peut-être même pour certains une rentrée d’argent importante. Mais la Lune va brouiller le jeu, et vous aurez tout intérêt à rester très vigilant concernant votre équilibre financier, même s’il semble solide. Attendez encore si vous souhaitez modifier vos placements ou acheter des actions en Bourse, le moment paraissant trop ambigu astralement pour prendre des risques.

Santé

Une excellente résistance physique. Tel sera votre atout majeur en ce moment. De plus, vous gérerez sagement votre capital énergie et pourrez lutter contre les agressions microbiennes et virales, et fournir des efforts soutenus.

Travail

Vous cherchez désespérément l’occasion de prouver que vous êtes une personne compétente et responsable. Attention ! « Ne forçons point notre talent ; nous ne ferions rien avec grâce » (La Fontaine). Il vous serait beaucoup plus profitable de laisser les autres découvrir eux-mêmes vos qualités. D’ailleurs, Mercure veillera à faire monter votre cote en flèche ce jour.

Citation

Tu es fils des morts et tu boiras la même eau qu’eux (proverbe arabe).

Famille/foyer

Attendez quelques jours pour prendre une décision concernant un grave problème familial. Intransigeant, pour ne pas dire intolérant, vous risqueriez d’émettre un jugement trop sévère et de le regretter.

Vie sociale

Votre charme vous permettra de susciter les bonnes volontés utiles à la marche de vos affaires. Le climat général sera ensuite moins facile et il vaudra mieux cultiver une politique d’attente dans le calme et l’harmonie avec les personnes de votre entourage, sans vous mêler à leurs débats ou sans vous laisser entraîner dans leurs ennuis.

Nombre chance

569

Clin d’oeil

Recentrez vos objectifs et mettez de l’ordre dans votre vie. Condition sine qua non pour mener à terme un projet laissé en plan.

VERSEAU

Amour

Si vous vivez en couple, ce sera cette fois le bonheur. Votre sensualité contagieuse fera des merveilles. Faites juste attention à une courte phase de moindre complicité. Célibataire, certains conflits intérieurs engendreront des rapports quelque peu difficiles avec l’autre sexe, ce qui ne favorisera pas une vie amoureuse harmonieuse. Essayez de résoudre ces conflits en vous livrant à un examen de conscience approfondi.

Argent

Vous n’aurez pas trop de soucis à vous faire pour vivre vos fins de mois en beauté. Vous pourrez même compter sur un cadeau des astres sous forme de quelques rentrées d’argent inespérées ou d’une belle promotion professionnelle.

Santé

Sur le plan santé, pareil mouvement de Saturne invitera à la discipline et une plus grande régularité dans les habitudes de vie. Il vous sera alors plus facile de mener une existence moins survoltée, de manger et de dormir à des heures régulières, et de faire des exercices quotidiens indispensables.

Travail

Dans votre métier, n’envisagez pas de grands projets en ce moment. C’est plutôt le travail quotidien qui vous apportera le plus de satisfactions et d’ouvertures, surtout si vous adoptez des techniques nouvelles, plus performantes.

Citation

La fortune sourit aux audacieux (Virgile).

Famille/foyer

Relations faciles dans l’ensemble avec vos proches. Si vous voyez vos parents, attention, ce ne sera pas le moment de mettre sur le tapis des sujets de discussion épineux : Uranus dans le secteur famille risque en effet de faire éclater des disputes. Avec vos enfants, climat facile et porteur.

Vie sociale

Votre sincère modestie sera appréciée de tous vos amis. Il est bien vrai que « la modestie est au mérite ce que les ombres sont aux figures dans un tableau : elle lui donne de la force et du relief » (La Bruyère).

Nombre chance

248

Clin d’oeil

Soyez doux envers les autres, mais agressif envers vos problèmes.

POISSONS

Amour

La journée, placée sous l’égide de Mercure, comportera des moments d’incertitude ou d’inquiétude sur le plan sentimental. Cela sera surtout vrai si vous êtes en voyage ou si vous fréquentez une personne de nationalité étrangère ou d’une religion différente de la vôtre. Pour vous calmer, la meilleure façon sera de déterminer ce que vous voulez exactement et d’envisager les moyens de l’atteindre. Le flou vous sera néfaste.

Argent

La journée verra une augmentation sensible de vos ressources, peut-être par voie d’un héritage confortable, d’une succession, d’un legs ou d’une donation. En tout cas, vous jouirez d’une bonne aisance financière.

Santé

La protection toute puissante de Jupiter en aspect favorable vous vaudra une excellente résistance physique. Vous serez également en grande forme psychique. Si vous souffrez d’une maladie chronique, cette journée devrait vous permettre de déceler une amélioration.

Travail

Vous serez soumis à l’influence de Mars bien aspecté. Voilà qui vous aiguillonnera et vous poussera à prendre des initiatives hardies dans le domaine professionnel. Mais attention aux actions engagées à la hâte : « Ceux qui s’avancent trop précipitamment reculeront encore plus vite » (Mencius).

Citation

En toute chose, on est plus ardent à la poursuite qu’à la jouissance (Shakespeare).

Famille/foyer

Vos relations avec vos parents, frères et soeurs seront sans doute plus calmes que dernièrement. Ceux d’entre vous qui ont des enfants peuvent s’attendre à une journée très faste en ce qui les concerne. Ces derniers seront en grande forme, très heureux de vivre, et ils établiront avec vous des relations de profonde tendresse et de complicité.

Vie sociale

Vos relations avec votre entourage amical ne seront pas de tout repos. Vous pourriez provoquer des explications, par simple désir de dire leur quatre vérités à des personnes que vous jugez trop sûres d’elles-mêmes.

Nombre chance

699

Clin d’oeil

Étudiez soigneusement l’état de vos finances et prenez les mesures qui s’imposent.

Recherches: Nadeige CAJUSTE et Stéphanie RIGAUD

Image & sources: horoscopedujour.fr / http://mode.glamourparis.com