Hôpitaux publics : la grève est levée, une commission de réforme installée

Source Edrid St Juste | Le Nouvelliste

Aucun accord n’est officiellement signé entre les protagonistes. Mais les syndicalistes disent croire en la bonne foi des autorités sanitaires qui promettent de satisfaire leurs multiples revendications. Les travailleurs de la santé exigent l’ajustement salarial pour toutes les catégories du secteur de la santé, des lettres de nomination et de meilleures conditions de travail. « On fait confiance au Dr Jean Claude Cadet, le doyen de la Faculté de médecine et des sciences de la santé, qui a joué le rôle de médiateur dans la discussion.

Il nous donne la garantie qu’il se chargera des suites nécessaires. Il nous a demandé de lever la grève, on le fait. On tient notre promesse. Il revient maintenant aux autorités sanitaires de respecter les leurs », a expliqué le président de la FENATRAS, Levy Milot Felix. VIngt-quatre heures après la conclusion de cette entente, le petit personnel a repris le travail dans les hôpitaux publics.

Le personnel de surface a lancé dans la matinée de lundi la phase du grand nettoyage. Si à l’Hôpital de l’Université d’Etat d’Haïti (HUEH) les activités de prestation de soins n’ont pas encore repris, à la maternité Isaïe Jeanty, les patients qui fréquentent ce centre spécialisé en soins obstétrico-gynécologiques sont pris en charge. Quant aux hôpitaux universitaires La Paix et Justinien du Cap, ils sont fonctionnels.

Installation d’une commission présidentielle pour la réforme hospitalière Le président de la République, Jovenel Moïse, a installé ce lundi au Palais national la Commission nationale de réforme du système de santé et des services hospitaliers. Cette commission est composée de 11 membres, dont des représentants des secteurs associatif, privé et public, des syndicats, des commissions de santé du Sénat et de la Chambre des députés. Il s’agit de : « Yolène Suréna, Gérard Abel, Lucille Charles, Ronald Laroche, Gérard Blot, Gardner Michel, Carl François, Ewald Jeune joseph, Marc Henry Pierre-François, Roseta Georges Alisma, Fils-Lien Thélot ». Cette commission a pour mandat d’étudier ………………………..lire la suite sur lenouvelliste.com