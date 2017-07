Le FMI optimiste pour la croissance mondiale. Quid de la croissance d’Haïti ?

Écrit par Etzer S. EMILE / Economiste / etzeremile@gmail.com | Radio Vision 2000

L’économie mondiale devrait croître de 3,5% en 2017, soit 0,3 point de plus qu’en 2016, selon les nouvelles prévisions du Fonds Monétaire International. Parmi les économies dites « avancées », seuls les Etats-Unis et le Royaume-Uni devraient faire moins bien que prévu.

Dans une actualisation de ses chiffres publiés en avril, le Fonds monétaire international prévoit ainsi une croissance un peu plus forte que prévu au sein de la zone euro grâce à de meilleures performances de l’Espagne (3,1%), de l’Italie (1,3%) et, dans une moindre mesure, de la France (1,5%) et de l’Allemagne (1,8%). « La reprise de la croissance mondiale annoncée (en avril) suit son cours comme prévu : la production mondiale devrait enregistrer une croissance de 3,5% en 2017 (0,3 point de plus qu’en 206) puis de 3,6% en 2018.

Ces projections inchangées masquent toutefois des différences entre pays. Aux Etats-Unis, la croissance devrait être inférieure aux prévisions d’avril, en partant essentiellement de l’hypothèse que la politique budgétaire sera moins expansionniste que prévu », explique l’institution économique internationale. En conséquence, les chiffres pour les Etats-Unis ont été révisés à 2,1% cette année et en 2018 contre respectivement 2,3% et 2,5% envisagés au printemps, bien en-deçà des 3% visés par l’administration de Donald Trump.

Quant à la Chine, les prévisions ont été très légèrement relevées à 6,7% cette année et 6,4% en 2018 « en raison d’un niveau d’activité plus solide que prévu au premier trimestre, fruit de l’assouplissement précédemment consenti et des réformes liées à l’offre ».

En Haïti, pour cette année en cours, le gouvernement haïtien s’attend à une croissance de 1.1% alors que la banque mondiale est plus pessimiste et prévoit une croissance beaucoup plus faible à savoir 0,5%. Pour l’année prochaine, le budget du gouvernement prévoit une croissance de 3.9%, un taux assez osé, assez optimiste qui risque de ne pas être atteint dans les conditions économiques actuelles.