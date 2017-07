Éphéméride du jour ….., 24 juillet 2006 // Décès d’Emmanuel Buteau, Educateur haïtien, ancien ministre de l’Éducation nationale

24 juillet 2006 Décès d’Emmanuel Buteau, Educateur haïtien, ancien ministre de l’Éducation nationale

EDUCATION

Etudes classiques: Lycée Alexandre Pétion.

Ecole Normale Supérieure.

Ecole Nationale des Hautes Etudes Internationales.

Institut de Psychologie de la Faculté d’Ethnologie.

Faculté des Sciences humaines.

CARRIERE

.- Directeur général au Ministère de l’Éducation nationale sous le gouvernement Aristide/ Malval (1993-1994).

.- Ministre de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports sous le gouvernement Aristide/ Smarck Michel (1994-1995)

Directeur de l’École Les Normaliens Réunis.

Directeur du Collège Saint Pierre (Oct. 1977-2000).

Professeur de Philosophie.

OEUVRES

L’asservissement de la femme en objet sexuel (1984).

Le remodelage de l’Etat haïtien construit du dehors (1994).

Aujourd’hui, 24 Juillet 2017

205ème jour de l’année, 30ème semaine de l’année

160 jours avant la fin de l’année

Ce jour était officiellement dénommé jour de la prêle dans le calendrier républicain français.

La prêle est une plante à tiges simples ou munies de rameaux grêles, à petites feuilles écailleuses, disposées en collerette sur des nœuds à intervalles réguliers, à sporanges groupés en épi terminal et dont certaines espèces sont utilisées pour leurs propriétés astringentes, hémostatiques et diurétiques.

JOURNEE NATIONALE

États-Unis : Utah : journée du pionnier

Journée Simón Bolívar

Dans certains pays d’Amérique latine la journée d’anniversaire de naissance de Simón Bolívar est soulignée de façon particulière, entre autres, au Venezuela et en Équateur.

UN FAIT A RETENIR

24 Juillet 1911 Découverte du Machu Picchu par Hiram Bingham

La ville sacrée Machu Picchu surnommée « La cité perdue des Incas ») est un site archéologique précolombien situé a 130km au nord-ouest de Cuzco au Pérou. Construite sur la crête de la montagne du même nom, cette ville est située à plus de 2 700 mètres d’altitude. La localisation de cette cité était considérée comme un secret militaire, mais ce sont surtout les profonds ravins et les falaises abruptes qui faisaient sa meilleure défense.

D’après les archéologues, le Macchu Picchu est divisé en trois grands secteurs : le quartier sacré, le quartier populaire et le quartier des nobles et des ecclésiastiques. La zone sacrée est dédiée à Inti, le dieu soleil, divinité principale du panthéon Inca. C’est ici que se trouvent les trésors archéologiques les plus importants : l’horloge solaire (Intihuatana) et le temple du soleil.

HAITI

24 Juillet

1824 Nationalisation des biens de l’Eglise catholique.

Boyer promulgua une loi déclarant propriétés de l’Etat tous les biens appartenant à l’Église catholique. Cette action fut assimilée à une revanche du chef d’état haïtien contre l’Archevêque de Santo Domingo qui refusa de se transférer à Port-au-Prince, à la demande de Boyer.

24 Juillet 1911 Le général Cincinnatus Leconte s’autoproclame « chef de la révolution ».

Cette révolution débuta à ouanaminthe le 2 février 1911 par un groupe de généraux s’opposant au gouvernement du président Antoine Simon. Ils virent leur nombre grossir quand des rebelles venant de Ferrier (7 mai 1911) firent cause commune avec eux. Le général Cincinnatus Leconte prit ensuite la tête des rebelles, se rendit à Port-au-Prince pour se faire proclamer président après qu’Antoine Simon eut abandonné le pouvoir.

24 Juillet 1988 Investiture de Mgr. François Gayot comme Archevêque du Cap-Haitien

Le Diocèse du Cap-Haitien ayant été élevé au rang d’Archidiocèse, Mgr. François Gayot , qui le dirigea depuis 1974, fut nommé Archevêque. Durant la cérémonie d’investiture, on impose au nouvel archevêque le « pallium » (Canon 355, 437).

Le pallium est cette bande de laine blanche ornée de croix de soie noire et aux extrémités également noires, symbolisant la brebis que le Bon pasteur porte sur ses épaules. C’est un signe de la communion des évêques avec le Pape, Successeur de Pierre.

La Pensée du Jour

«Ce qui rend malheureux en amour, c’est moins de ne pas être aimé quand on aime, que d’être encore aimé quand on n’aime plus.»

Alexandre Dumas

PRENOM DU JOUR

Sainte-Brigitte mais aussi Bridget, Britta, Apollinaire, Apollonie…

Née en Suède, Brigitte se fixa à Rome en 1349 où elle vécut volontairement dans la pauvreté. Renommée pour ses prophéties, elle était consultée par les chefs d’Etat et les papes réfugiés à Avignon. Les Brigitte sont serviables et précises. Leur couleur : le rouge. Leur chiffre : le 9.

Aujourd’hui

Lundi 24 Juillet 2017 Nouvelle Lune

Dimanche 30 Juillet 2017 Premier Quartier

L’Ere des Lion, comprise entre le 22 juillet et le 21 aout

LE CULTUREL CHEZ NOUS

MIZIK LAKAY

Lionel Benjamin «rasin te gentan pouse»

Pour découvrir la musique de Lionel Benjamin «rasin te gentan pouse»

Pour découvrir la musique de Lionel Benjamin «rasin te gentan pouse»

https://www.youtube.com/watch?v=2CqjHxrPlMs

Tendre souvenir des années 80 : rasin te gentan pouse de LioBenajmin.

Et le chanteur est toujours sur scène. Retrouvez dans les soirées d’Havana Guitar night jeudi.

L’actualité du monde, dans le passé

24 Juillet 1783 Naissance de Simón Bolívar

Sa brillante campagne militaire lui valut le surnom d’« El Libertador » (le Libérateur).

Il fut un général et homme politique sud-américain, patriote, chef des guerres d’indépendance des colonies espagnoles d’Amérique du Sud de plusieurs pays. Simón Bolívar s’empara en 1819 de la Nouvelle-Grenade (la Colombie actuelle) et en 1821 du Venezuela. La Colombie, le Panama et le Venezuela formèrent alors la Fédération de Grande Colombie à laquelle se joignit l’Équateur en 1822. Avec son lieutenant, le général Antonio José de Sucre, il libéra la Bolivie et le Pérou. Il est mort le 17 décembre 1830.

24 Juillet 1802 Naissance d’Alexandre Dumas père

Alexandre Dumas (dit aussi Alexandre Dumas père) est un écrivain français né le 24 juillet 1802 à Villers-Cotterêts (Aisne) et mort le 5 décembre 1870 à Puys, près de Dieppe (Seine-Maritime).

Alexandre Dumas est un auteur prolifique

Vingt ans après

La Reine Margot

La Dame de Monsoreau

Joseph Balsamo,

Les deux Diane

Il a signé aussi des grandes œuvres telles

Les Trois Mousquetaires

Le Comte de Monte-Cristo

24 Juillet 1846 Invention de la presse rotative

Richard M. Hoe dépose le brevet pour une presse.

Ce fut une étape importante dans la fabrication du journal.

24 Juillet 1862 Décès de Martin Van Buren, Huitième président des États-Unis

Martin Van Buren est un homme politique américain et le huitième président des États-Unis (1837-1841). Élu président, largement en raison de l’appui d’Andrew Jackson (7ème président), il poursuit la même politique alors que les conditions économiques se dégradent entraînant une panique généralisée en 1837. Il ne sera pas réélu.

24 Juillet 1897 Naissance d’Amelia Earhart, Première femme à traverser l’océan Atlantique

Première femme à traverser l’océan Atlantique en solitaire (1932) ;

Première femme à faire un vol transcontinental sans s’arrêter ;

Première femme à traverser l’océan Pacifique de Honolulu à la Californie ;

Première femme à piloter un autogyre ;

Première femme à voler de Mexico à New York en un temps record de 14 heures, 19 minutes ;

Première femme à recevoir la Distinguished Flying Cross et la médaille d’or de la Société Nationale Géographique.

On l’avait surnommée Miss Lindy, en clin d’oeil au vainqueur de l’Atlantique nord, Charles Lindbergh.

Elle est disparue le 2 juillet 1937 avec l’aviateur Fred Noonan en tentant de faire le tour du monde à bord d’un Lockheed Electra.

24 juillet 1936 Décès d’Emile Marcelin, homme de lettres haïtien

ÉDUCATION

Frère de l’instruction chrétienne de Port-au-Prince.

Ecole Polymathique

CARRIÈRE:

Co-fondateur du journal « L’Humour ».

Co-fondateur de la revue « Haïti-Littéraire et Social ». Cette revue fut rebaptisée « Haïti-Littéraire et Scientifique ».

Membre fondateur de la Chambre de Commerce d’Haïti.

Député de Port-au-Prince de 1908 à 1911.

Inspecteur général de l’Instruction Publique.

Consul à Mobiel et New Orleans (USA).

Consul général d’Haïti à Chicago.

Chef du cabinet particulier du président Louis Borno.

Secrétaire d’État des Finances.

Conseiller d’Etat durant l’occupation américaine.

Ministre plénipotentiaire à la havane de 1930 à 1931.

OEUVRES

Médaillons littéraires poètes et prosateurs haïtiens …

La reine Anacaona.

De l’enfance à la jeunesse, avec un portrait de l’auteur

Recherches: Nadeige CAJUSTE et Stéphanie RIGAUD

