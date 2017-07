Haïti-Presse : Hadson Archange Albert et Sophonie Ylas Déravine, lauréats de la 3e édition du Prix du jeune journaliste

P-au-P, 21 juil. 2017 [AlterPresse]— Hadson Archange Albert et Sophonie Ylas Déravine sont les deux gagnants de la troisième édition du Prix du jeune journaliste en Haïti.

La cérémonie de remise des primes pour la troisième édition de ce Prix a eu lieu, le jeudi 20 juillet 2017, à la Fondation Connaissance et Liberté (Fokal), a constaté AlterPresse.

Lors de cette cérémonie, tenue en présence des partenaires du Prix (Ambassades, organisations et médias francophones), le jury, présidé par Jean Euphèle Milcé, a présenté les deux lauréats de cette édition, dont le thème était « Innovation et Environnement ».

Il s’agit de Hadson Archange Albert, 27 ans, dans la catégorie presse écrite, pour son texte intitulé « Arris Desrosier : le petit poucet qui montre déjà la voie face à la dégradation de l’environnement », et Sophonie Ylas Deravine, dans la section presse radiophonique, pour son reportage titré « Charbon Ticadaie : une alternative à la coupe des arbres en Haïti ».

Les deuxième et troisième prix ont été octroyés à Claudy Belizaire et Worldgenson Noel dans la catégorie « presse écrite » et à Lismène Joseph et Edlene Vernal dans la catégorie « presse radiophonique ».

Le jury a décerné une mention spéciale à Obed Lamy, Ricardo Lambert, Guervens Ricardo Jean-Jacques et Mauryle Azaine.

Le concours, lancé en 2015, vise de jeunes Haïtiennes et Haïtiens, ayant déjà produit…………………………lire la suite sur alterpresse.org