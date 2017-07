Astrologie du jour

BELIER

Amour

Si vous êtes marié, vous subirez des influences astrales négatives et positives en même temps. Au négatif, Saturne pourra vous valoir des relations tendues avec votre conjoint ou partenaire. Au positif, vous bénéficierez du soutien de Vénus, qui vous aidera au contraire à arrondir les angles. Célibataire, voilà une journée très heureuse côté coeur grâce à la Lune, votre alliée de rêve, qui vous distillera bonheur, joies, intensité émotionnelle. Tous ceux qui cherchent sérieusement un coeur tendre à choyer seront comblés.

Argent

Le secteur finances sera parfaitement serein. Grâce à Pluton et Jupiter en bel aspect, vous pouvez espérer une nette amélioration. Mais ne prenez pas trop de risques. Les spéculations hasardeuses ne sont vraiment pas recommandées dans le climat astral actuel.

Santé

On dirait que vous avez mangé du lion ! Votre résistance sera décuplée, et vous vous sentirez particulièrement jeune et alerte. Adonnez-vous à des sports de plein air comme le jogging, le cyclisme. Si vous venez de subir une intervention chirurgicale, votre rétablissement sera spectaculaire et vous permettra de retrouver une vie quasi normale en très peu de temps.

Travail

Côté travail, cette journée sera favorable pour concentrer vos efforts sur tout ce qui est à long terme et pour préparer le terrain en vue des possibilités d’expansion et de progrès qui vont bientôt s’offrir à vous. Vous devrez vous montrer rigoureux dans l’élaboration de vos plans et rechercher les contacts qui faciliteront vos entreprises.

Citation

Le beau jour se prouve au soir (proverbe français).

Famille/foyer

Ce sera le moment de vous occuper plus sérieusement de votre foyer malgré vos multiples occupations ailleurs. Faites une opération de charme, prêtez une oreille attentive à tout votre monde, et vous réussirez.

Vie sociale

Faites toujours preuve de rectitude et d’honnêteté, même si des méthodes tortueuses vous paraissent pour l’instant plus efficaces : celles-ci, en effet, pourraient très bien se retourner contre vous un jour ou l’autre.

Nombre chance

801

Clin d’oeil

Ne vous sentez pas indispensable au point de vous laisser imposer des tâches écrasantes, des rythmes marathoniens.

TAUREAU

Amour

Vous serez ce jour d’humeur à aimer à la folie. Malheureusement, vous continuerez à rêver d’une personne décidément inaccessible, à fantasmer sur un personnage qui ne vit pas dans le même monde que vous. Vous feriez mieux de ne plus y penser et de chercher votre consolation dans ce que vous avez sous la main. « Un tiens vaut mieux que deux tu l’auras ; L’un est sûr, l’autre ne l’est pas » (La Fontaine).

Argent

Pluton vous incitera à travailler à mieux organiser votre situation matérielle. Même si vous n’avez que quelques économies, autant essayer de les faire fructifier au maximum. Réduisez vos dépenses.

Santé

Mars en bonne position dans votre Ciel vous assurera du tonus et de l’allant. Vous aurez envie de faire du sport, histoire d’entretenir votre forme physique. Un léger bémol toutefois : le mauvais aspect de Neptune risque de perturber le sommeil et de valoir des cauchemars aux plus sensibles d’entre vous. Relaxez-vous par diverses méthodes.

Travail

Cette journée, présidée par Mercure, sera favorable aux efforts intellectuels dans quelque domaine que ce soit. Les étudiants et les chercheurs, en particulier, obtiendront d’excellents résultats. Ce sera le moment propice pour envisager un voyage d’étude ou pour commencer à apprendre une langue étrangère. Visitez les bibliothèques, les ambassades, les offices culturels, et vous aurez l’occasion d’élargir vos horizons.

Citation

Barbe étuvée est à demi rasée (proverbe italien).

Famille/foyer

Tout baignera dans l’huile chez vous, hormis quelques petites divergences de vues possibles entre vous et votre conjoint sur la manière d’organiser les prochaines vacances ou sur le choix des cadeaux à offrir à des amis qui vont se marier ou avoir un bébé. Par ailleurs, la journée sera favorable aux projets de mariage stable ; songez-y intensément si vous avez des enfants ou petits-enfants en âge de se mettre la corde au cou.

Vie sociale

Devant la critique, au lieu de vous obstiner et d’entrer en conflit avec vos interlocuteurs, vous devriez écouter ce qu’ils ont à dire : leurs conseils pourront vous aider à éviter des erreurs regrettables.

Nombre chance

972

Clin d’oeil

Ne vous plaignez pas des maux dont vous souffrez : « Seul le silence est grand, tout le reste est faiblesse » (Vigny).

GEMEAUX

Amour

Cette fois, les planètes ont décidé de vous laisser agir à votre guise. En tout cas, profitez de votre relative marge de liberté pour renforcer vos liens avec votre conjoint ou partenaire, car vos succès à l’extérieur ont un peu tendance à l’éclipser. Célibataire, le bon aspect de Vénus favorisera les rencontres amoureuses. Si votre coeur est libre, vous n’aurez que l’embarras du choix : passion brûlante, complicité intense, ou aventure sensuelle.

Argent

Soyez tout particulièrement prudent aujourd’hui en ce qui concerne le domaine financier, où votre jugement ne sera pas toujours excellent. Evitez d’engager des sommes trop importantes par rapport à vos moyens dans des affaires dont vous n’êtes pas absolument sûr de l’issue. Vigilance également dans le domaine immobilier : un contrat peut ne pas être très net et laisser la porte ouverte à d’épineux problèmes juridiques.

Santé

Avec Uranus dans votre manche, vous aurez un tonus formidable. Dynamique et débordant d’allant, vous bénéficierez d’une excellente résistance physique, et votre organisme luttera efficacement contre les attaques microbiennes et virales. Cependant, gare à la nervosité et à l’agressivité !

Travail

Les natifs du signe auront intérêt ce jour à se méfier de l’impulsivité, soit dans le travail quotidien, soit à l’occasion d’une décision personnelle concernant un changement d’emploi. La chance dans le domaine professionnel sera globalement contraire. Même si les relations avec l’Autorité ne sont pas excellentes, mieux vaudra ne pas provoquer celle-ci et attendre que les choses se tassent ou passent.

Citation

L’éloquence a autant de force dans le gouvernement des hommes que le fer dans la bataille (Démétrios de Phalère).

Famille/foyer

En famille, vous serez cette fois surtout préoccupé par l’aspect esthétique de votre cadre de vie. Mais évitez de vouloir à tout prix imposer vos idées ; laissez parler les autres, surtout votre conjoint.

Vie sociale

La confiance que vous aviez accordée à certains amis pourrait être remise en cause. Ce sont généralement des conflits d’intérêt qui vous opposeront, mais ce ne sera pas plus mal puisque cela vous permettra enfin de voir vos relations sous leur vrai jour.

Nombre chance

319

Clin d’oeil

En toutes choses, à vous de trouver le juste milieu, entre les remises en questions utiles et les provocations gratuites.

CANCER

Amour

Climat amoureux empreint de douceur et de légèreté, sous l’égide de Vénus. Vous serez enclin à faire assaut de séduction, et pencherez pour l’aventure agréable, le flirt aimable. Vous ne vous encombrez pas de considérations pesantes. De toute façon, la vie sentimentale sera gaie, fluide, sans tensions ni drames. Vous serez détendu auprès de votre conjoint ou partenaire. Les célibataires s’amuseront bien.

Argent

Journée instable et surtout peu favorable à des investissements importants. Ne vous fiez pas à l’amélioration qui semble se manifester ; elle sera éphémère. Ne vous lancez pas dans de grandes entreprises.

Santé

Avec les présentes turbulences planétaires, il faut vous attendre à traverser une petite baisse de régime. Rien de grave, mais vous n’afficherez pas la forme insolente comme d’habitude. Mercure menacera votre dos, qui est déjà votre point faible. Quant au Soleil, il pourrait être cause de nervosité et de difficultés de sommeil. Vous récupérerez très vite votre tonus si vous vous montrez raisonnable en matière d’alimentation.

Travail

Vous tiendrez bien en main les rênes de votre destinée professionnelle, et vous aurez toute latitude pour faire entendre vos idées et mettre en forme les projets qui vous tiennent à coeur. Les créations seront favorisées et pourront être à l’origine de succès inespérés.

Citation

La meilleure charité est la justice pour tous (proverbe américain).

Famille/foyer

Les joies de la famille primeront sur toute autre chose. Les enfants seront source de satisfactions. Une certaine amélioration matérielle, consécutive à une conjoncture favorable, viendra renforcer cette atmosphère euphorique.

Vie sociale

Vous déborderez d’idées, de projets personnels, ou encore, vous vous passionnerez pour la vie associative. Ce sera le moment d’entamer une carrière politique ou de vous investir dans une entreprise communautaire : votre rayonnement naturel y fera merveille.

Nombre chance

938

Clin d’oeil

Ne restez pas sur la défensive ! C’est par l’ouverture sur l’extérieur que vous rebondirez sur les opportunités qui vont se présenter.

LION

Amour

La routine et les habitudes… voilà les pires ennemis de la vie d’un couple. Vous devrez donc faire preuve de plus d’imagination. Faute de quoi, votre vie conjugale connaîtra des moments plutôt délicats. Profitez de l’appui de Mercure pour faire preuve de fantaisie. Célibataire, persistez dans votre désir très honorable de faire peau neuve en matière amoureuse. Vous profiterez grandement en ce moment de l’harmonie intérieure insufflée par Vénus. Épanoui, libéré, vous irradierez une joie très attirante et serez prêt à profiter des occasions suscitées par la même planète.

Argent

Vous aurez une grande envie de développer rapidement votre situation matérielle. Mais l’ambiance astrale ne semble guère y être favorable. Ne vous encombrez donc pas de nouvelles responsabilités immobilières ou financières dans l’immédiat : vous mettriez en péril ce que vous avez construit péniblement. Contentez-vous du statu quo, et prenez votre temps pour élaborer de nouvelles stratégies plus ambitieuses et plus efficaces.

Santé

Prenez soin de votre santé en évitant une alimentation trop riche ou peu éclectique. Un régime varié, à base de produits naturels, ainsi qu’une cure de magnésium vous ferait beaucoup de bien en ce moment. Il donnerait vite des résultats tangibles.

Travail

Avec cet aspect de Pluton, votre vie professionnelle sera une fois de plus mise en vedette. Cette planète va vous faire passer en alternance de l’enthousiasme au doute. Tantôt confiant et énergique, tantôt inquiet et timoré, vous aurez tendance à laisser vos humeurs vous dominer. Pourtant, si vos prenez du recul et analysez lucidement votre situation, vous verrez que vous n’avez rien à redouter.

Citation

Avoir beaucoup d’amis, c’est n’avoir point d’ami (Aristote).

Famille/foyer

Neptune va perturber quelque peu l’équilibre familial. Si votre vie de couple passe par des hauts et des bas, essayez d’en protéger vos proches, notamment vos enfants. Pour quelques-uns d’entre vous, les influences astrales joueront plutôt sur leur domicile : déménagement fatigant pour les uns, travaux compliqués pour les autres, ou pannes électriques pour d’autres encore. La vie quotidienne ne sera pas de tout repos cette fois !

Vie sociale

A vous la vedette ! Vous aurez l’art de capter l’attention et de charmer avec une incroyable aisance. De plus, vous saurez très bien exploiter ce sens de la communication et en tirer un parti très positif.

Nombre chance

435

Clin d’oeil

Laissez à vos êtres chers un minimum de liberté et d’indépendance

VIERGE

Amour

En influençant votre signe, Vénus, la déesse de l’amour, deviendra votre alliée. Voilà qui vous promet une journée harmonieuse si vous êtes marié. Dans quelques cas, vous devrez compter avec l’impact de Pluton, particulièrement sensible cette fois. Pluton étant l’astre qui régit votre vie à deux, quelques natifs pourront avoir des difficultés de communication en couple ; mais cela ne concernera qu’une très petite minorité d’entre vous. Si vous vivez seul, vous serez d’humeur au flirt, mais pas vraiment prêt à vous engager sérieusement.

Argent

Grâce au soutien de Pluton, vous pourrez améliorer votre niveau de vie. Mais attention, il faudra vous méfier de votre tendance actuelle à la dilapidation. Ce sera le moment ou jamais, par exemple, d’acheter une maison qui vous convienne ; vous trouverez une occasion fort intéressante et pourrez réaliser un emprunt dans de très bonnes conditions. Pensez aussi à placer vos économies ou à les investir : vous y gagnerez.

Santé

Bien meilleur tonus que dernièrement. Grâce au soutien du Soleil, vous pourrez récupérer un bon dynamisme et des défenses immunitaires solides. Ceux d’entre vous qui souffrent d’une affection de longue durée vont voir leur état s’améliorer, et pourront trouver un traitement plus efficace.

Travail

Dans le travail, ne vous lancez pas trop brusquement, votre humeur étant instable en ce moment et vos projets sujets à des revirements soudains. Si vous ne vous engagez pas dans une situation compliquée, vous profiterez mieux de vos avantages et de vos possibilités.

Citation

Celui qui va en mer sans biscuits revient sans dents (proverbe français).

Famille/foyer

Vos rapports avec ceux que vous aimez ne seront pas de tout repos. Les tensions liées à des griefs non formulés risquent de rendre l’atmosphère familiale un peu tendue. Faites preuve de tolérance, et les choses s’amélioreront vite.

Vie sociale

Neptune en aspect défavorable, c’est hélas le risque de petits malentendus dans le domaine amical. An vous de faire preuve de tact, pour ne froisser personne.

Nombre chance

383

Clin d’oeil

Oubliez un peu vos soucis personnels en pensant aux misères des autres.

BALANCE

Amour

A la faveur des superbes aspects astraux, vous connaîtrez un regain de passion pour celui qui partage actuellement votre vie. Pourquoi ne pas vous offrir une escapade en amoureux, histoire de revivre l’heureuse époque de votre lune de miel ? Célibataire, ne commettez pas d’imprudences ; évitez surtout d’ébranler votre relation actuelle à cause d’une aventure assez agréable mais décidément éphémère que l’espiègle planète Mercure ne manquera pas de vous ménager aujourd’hui.

Argent

Même si votre logement est déjà bel et bien assuré, vérifiez aujourd’hui quel est le montant maximum de l’indemnisation. En effet, certains contrats, souscrits il y a plusieurs années, ne prévoient pas d’indexation. Vous risquez alors de n’obtenir qu’un remboursement très insuffisant pour couvrir les frais occasionnés par un sinistre !

Santé

Le Soleil, astre de vitalité, va vous doper. Vous allez disposer d’une énergie en nette hausse. Voilà qui vous aidera à retrouver un excellent tonus physique et psychique. Ceux d’entre vous qui souffrent d’une affection chronique devraient pouvoir trouver un traitement mieux adapté à leur cas, et plus efficace. Attention, simplement, à ne pas céder à la gourmandise, votre système digestif étant encore assez fragile.

Travail

Dans le travail, un conflit avec vos supérieurs hiérarchiques se produira peut-être. Ne recherchez pas les ennuis, faites confiance à votre bonne inspiration et à votre présence d’esprit. Consacrez tous vos efforts à ce que vous souhaitez réaliser le plus ardemment, quitte à laisser un peu de côté tout ce qui n’a pour vous qu’une importance secondaire.

Citation

Si ancrée dans les âmes est l’injustice que si, d’aventure, un homme se montre juste, c’est par calcul (proverbe arabe).

Famille/foyer

Le Soleil illuminera le secteur de votre thème lié à la vie familiale. Protégeant vos proches, l’astre du jour favorisera la tendresse et la complicité au sein de votre famille.

Vie sociale

Euphorisé par Mercure, vous éprouverez beaucoup de plaisir à faire plaisir. Attention ! Ne faites aucune promesse à la légère. « Le plus lent à promettre est le plus fidèle à tenir » (J.-J. Rousseau).

Nombre chance

687

Clin d’oeil

Prenez un peu de bon temps, car un arc trop tendu perd de sa force.

SCORPION

Amour

Relations fort mouvementées avec votre conjoint ou partenaire en perspective ! Votre cabane sera passablement secouée. Mais, au moins, vous n’aurez pas l’impression de vous enliser dans la routine. Votre vie de couple sera relevée, et ces émotions fortes ne seront peut-être pas pour vous déplaire ! Célibataire, la planète Mercure vous rendra plus idéaliste que jamais sur le plan amoureux. Vous donnerez beaucoup de votre personne et serez prêt à tous les sacrifices pour prouver votre amour à la personne de vos intentions.

Argent

Cet aspect de Pluton ne sera pas excellent sur le plan financier, dans la mesure où il peut impliquer des dépenses non prévues ou une menace concernant le revenu actuel. Cependant, vous aurez l’occasion aujourd’hui de faire des gains importants, notamment si vous êtes en affaires ou si vous oeuvrez en association.

Santé

Ne vous goinfrez pas, surtout le soir. Des petits repas mieux répartis dans la journée amélioreront votre digestion, votre santé, votre ligne et, ce ne sera pas la moindre des choses, votre performance au lit.

Travail

Des conflits sans gravité pourraient intervenir entre vous et vos collègues de travail. Vous auriez intérêt à ne pas envenimer les polémiques, et à laisser passer. Votre travail quotidien vous donnera beaucoup de satisfactions.

Citation

Il faut laisser courir le vent par-dessus les tuiles (proverbe français).

Famille/foyer

Vous serez attentif aux besoins réels de vos enfants et ne chercherez pas à leur imposer votre point de vue et vos goûts à tout prix. Vous saurez faire preuve de générosité et de compréhension. Tout cela favorisera une excellente atmosphère dans votre foyer.

Vie sociale

« Avoir beaucoup d’amis, c’est n’avoir point d’amis » (Aristote). Vous vous êtes rendu bien compte de cela. Cette fois vous allez trier vos relations, pour n’en plus retenir que les plus sûres.

Nombre chance

461

Clin d’oeil

Pas de jugement péremptoire : montrez assez d’ouverture d’esprit pour ne pas aller au-devant de conflits inutiles.

SAGITTAIRE

Amour

Natifs vivant en couple, il s’agit d’une bonne journée qui commencera pour vous. Le climat sera à une amélioration très nette de vos relations conjugales. Vous aurez besoin de partager un sentiment de complicité et de tendresse avec votre partenaire. Célibataire, aujourd’hui, la passion jouera un rôle de premier plan, avec de nombreuses péripéties plus ou moins bouleversantes. Vous mènerez un dur combat ; mais si vous triomphez, vous vivrez un amour merveilleux. A vous de ne pas l’étouffer dès sa naissance, de vous abstenir de critiques acerbes.

Argent

Vous aurez à faire face à des difficultés d’ordre financier. Il vaudrait mieux différer certains achats non urgents ou pas vraiment indispensables. Méfiez-vous de vos envies actuelles : certaines d’entre elles se révéleront passagères ou tout à fait futiles.

Santé

La journée s’avérera favorable côté santé. Vous serez en bonne forme. Mais il faudra quand même vous méfier des risques d’embarras gastriques. Evitez les conserves, les plats gras, les sauces relevées. Si vous souffrez de troubles inflammatoires, ils s’atténueront sensiblement grâce aux bons offices de Neptune bien aspecté.

Travail

Grande activité professionnelle, mais l’ambiance de travail ne sera guère joyeuse et pourrait influencer désagréablement votre comportement. Si vous êtes fonctionnaire, attendez-vous à recevoir une mutation ; ce changement vous plaira en définitive mieux que prévu.

Citation

Quand la pluie tombe sans arrêt, on s’en lasse. Quand elle cesse de tomber, on prie pour qu’elle revienne (proverbe arabe).

Famille/foyer

Saturne influencera toujours dans le secteur famille. Saturne est une planète qui demande que l’on prenne ses responsabilités, et c’est ce que vous devrez faire cette fois vis-à-vis de vos parents et de vos enfants. Tout se passera bien dans l’ensemble, mais il vous faudra être un peu plus vigilant que d’habitude afin d’éviter disputes et bouderies.

Vie sociale

Avec cet aspect de Saturne, ne soyez donc pas surpris si vous avez aujourd’hui une terrible envie d’occuper, autant qu’il vous sera possible, une place de premier rang dans un domaine ou dans un autre. Vous serez souvent respecté, même admiré. Mais vous trouverez déplaisant de n’être pas toujours aimé pour autant. Allons, vous devez connaître un peu mieux la nature humaine : « Nous aimons toujours ceux qui nous admirent, et nous n’aimons pas toujours ceux que nous admirons » (La Rochefoucauld). Voilà !

Nombre chance

339

Clin d’oeil

Réglez rapidement les petits problèmes domestiques et prévoyez un week-end de pure détente.

CAPRICORNE

Amour

Belle journée pour les amoureux en couple, légitimes ou non. Passion et raison ne seront pas incompatibles, et vous réussirez à régler les problèmes de fond qui récemment perturbaient quelque peu votre vie conjugale. Célibataire, la teneur sentimentale de cette journée dépendra beaucoup de vous. Les influences lunaires vous seront favorables, et vous saurez vous rendre sympathique quand vous le désirerez. L’ennui, c’est que vous ne ferez probablement pas toujours les efforts nécessaires. Vous obtiendrez beaucoup si vous y mettez de la bonne volonté.

Argent

Très bonnes influences astrales dans le secteur financier. Profitez-en pour consolider votre situation matérielle. Vous pourrez aussi envisager de nouveaux modes de placements à long terme.

Santé

Vous serez en très grande forme ces jours-ci. Le Soleil bien aspecté vous vaudra une excellente vitalité ainsi qu’un bel optimisme. De plus, Vénus devrait vous protéger et renforcer vos résistances immunitaires.

Travail

Ne refusez pas les appuis qui vous seront proposés. Vos projets pourraient en bénéficier. Abstenez-vous de prendre parti dans une affaire qui ne vous concerne pas directement ; ce serait maladroit.

Citation

La bouche qui encense est souvent celle qui censure ; la main qui caresse est souvent la main qui tue (proverbe malgache).

Famille/foyer

Excellente complicité avec votre conjoint. Vous discuterez ensemble de toutes les questions concernant votre vie familiale, des plus insignifiantes aux plus fondamentales. De ce dialogue jaillira la lumière ! Belle complicité avec les enfants.

Vie sociale

Durant cette journée, vous vous soucierez davantage de votre développement personnel et aurez moins envie de vous éparpiller dans des relations extérieures. Il ne s’agira pas d’une journée de repli mais plutôt de distance, d’observation, propice à tout travail intérieur important. Enfin, la journée permettra d’apprendre beaucoup sur soi et les autres.

Nombre chance

391

Clin d’oeil

Montrez-vous assez réaliste pour ne pas épouser des causes perdues d’avance.

VERSEAU

Amour

Pour les solitaires ou pour ceux qui viennent de vivre un divorce, la journée ne sera pas très facile. Non que vous soyez condamné à l’isolement ; au contraire, il est possible que vous soyez assez sollicité. Mais rien ne dit que les rencontres que vous allez faire vous combleront. C’est Mars en bel aspect qui va protéger votre vie conjugale. Cette planète, tout en décuplant votre pouvoir de séduction, va réveiller votre libido. Le bonheur sera au rendez-vous, à condition que votre partenaire soit d’humeur aussi câline que vous, bien sûr !

Argent

Bon équilibre financier, en principe. Pour la plupart d’entre vous, les impacts planétaires du jour devraient vous permettre d’améliorer légèrement vos revenus ou, tout au moins, de mieux organiser votre budget, ce qui vous permettra d’éviter certaines dépenses inutiles. Neptune, l’un des astres qui dirigent pour vous le plan financier, travaillera de concert avec Saturne, une planète d’organisation, ce qui vous aidera à agir en excellent gestionnaire.

Santé

Des risques probables de débordements ! Il faudrait veiller à canaliser vos émotions et vos pulsions. D’une manière générale, veillez également à ne pas vous surcharger de travail ou d’activités et, dans le même esprit, ne vous mettez pas en situation de risques.

Travail

Vos contacts évolueront favorablement, et vous ne rencontrerez pas d’opposition marquante. Ce sera le moment de mettre vos projets en valeur et de rechercher les appuis nécessaires. Cela dit, votre travail quotidien vous donnera beaucoup de satisfactions.

Citation

Le bec des oiseaux attaque le meilleur fruit et ce sont les plus honnêtes gens qui sont attaqués par la médisance (J. Clarke).

Famille/foyer

Avec Vénus en cet aspect, vos relations avec ceux que vous aimez seront au beau fixe. Mais Uranus pourra annoncer un déménagement, pour vous ou l’un de vos enfants.

Vie sociale

Renouveau dans les amitiés et les contacts. Des intermédiaires pourront vous faciliter les choses. Soyez cependant scrupuleux et sélectif dans votre choix, car « ce n’est pas un ami que l’ami de tout le monde » (Aristote).

Nombre chance

293

Clin d’oeil

Ne vous laissez pas manoeuvrer comme un pion sur un échiquier.

POISSONS

Amour

Vénus et Mars, les dieux de l’amour, se désintéressent momentanément de vous. Mais vous n’allez pas pour autant sombrer dans les difficultés conjugales. Vous serez juste confronté à un petit passage à vide, avant de retrouver très bientôt tout votre enthousiasme amoureux. Célibataire, vous voguerez en plein bonheur sous l’égide de la planète Vénus en bel aspect. Un bon temps pour convoler, ou pour faire la rencontre décisive qui vous rajeunira et transformera votre vie. Un projet de mariage pourra vous élever socialement et vous permettra de briller de tous vos feux.

Argent

Soyez prudent si vous effectuez des transactions financières ou si vous traitez d’importantes affaires. Vous risquez d’avoir de mauvaises surprises si vous n’avez pas pris le maximum de garanties.

Santé

Votre vitalité sera bonne. Mais des retards, de la confusion, un zeste d’anxiété vous perturberont. On voit que Saturne et Neptune sont à l’oeuvre. Ne vous laissez pas faire. Au lieu de ressasser vos malheurs réels ou imaginaires, réagissez, en cherchant systématiquement à voir le bon côté des choses. Ça changera tout !

Travail

Dans le domaine professionnel, vous pourrez redresser une situation difficile. Ensuite, la voie sera libre, et rien ne vous empêchera de grimper rapidement les échelons de la hiérarchie.

Citation

Celui qui ne sait pas se taire sait rarement bien parler (Pierre Charron).

Famille/foyer

Chez vous, le besoin de stabilité l’emportera sur le goût du changement. Résultat : vous vous efforcerez de consolider vos liens familiaux, et ces efforts seront couronnés d’un succès éclatant cette fois.

Vie sociale

Vous serez plus méfiant que de coutume ; et ce ne sera pas une mauvaise chose si vous voulez éviter certains litiges dans un avenir plus ou moins lointain. Relisez tout attentivement avant de signer.

Nombre chance

351

Clin d’oeil

Dans votre job comme dans votre vie privée, ne tentez pas d’action d’éclat, mais faites un petit bilan personnel et éliminez ce qui vous gêne ou ne vous motive plus.

