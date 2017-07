Donald Trump menace le Venezuela de sanctions économiques

Écrit par Etzer S. EMILE / Economiste / etzeremile@gmail.com | Radio Vision 2000

Le président américain Donald Trump a sommé lundi son homologue vénézuélien Nicolas Maduro de retirer son projet de Constituante. La veille, un référendum symbolique avait montré que 7,6 millions de Vénézuéliens y étaient opposés. « Si le régime Maduro impose son Assemblée constituante le 30 juillet, les Etats-Unis adopteront des mesures économiques fortes et rapides », a indiqué Donald Trump dans un communiqué.

La Maison Blanche avait plus tôt salué la consultation symbolique organisée dimanche par l’opposition vénézuélienne, à laquelle 7,6 millions de ressortissants ont pris part. Appel à une grève générale Qualifiant le président Nicolas Maduro de « mauvais dirigeant rêvant de devenir dictateur », le leader républicain a assuré que les Etats-Unis « se tiennent au côté du peuple vénézuélien dans sa quête vers une démocratie totale et prospère ».

Des sanctions économiques, c’est la dernière chose dont le Venezuela a besoin dans ce contexte économique et politique difficile. A rappeler qu’en 2016, l’inflation s’est envolée à plus de 800%. Plus récemment, entre début décembre et fin février, elle a atteint un rythme annuel de 932%. Cette hyperinflation a fait entrer le Venezuela dans un club peu enviable où l’on retrouve le Zimbabwe de Robert Mugabe, ou l’Allemagne des années 30: celui des pays ruinés, à l’économie exsangue, dont la monnaie ne vaut plus rien.

D’après le taux de change officiel, il faut dix bolivars pour acheter un dollar. En réalité, au marché noir, il en fallait 6000 en juin. Cette manipulation donne lieu à des absurdités comptables.

L’an dernier, le PIB du Venezuela s’est effondré de près de 19%. La population est confrontée à la pénurie sur de nombreux produits de bases: électricité, alimentation, médicaments, billets de banque… En mai 2016, Coca-Cola été contraint d’arrêter la production de sa boisson faute de sucre.

Le Venezuela risque gros, et doit se stabiliser au plus vite tout en essayant d’éviter des sanctions économiques qui risquent de conduire à l’effondrement de son économie.