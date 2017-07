Éphéméride du jour ….., 21 juillet 356 av. J.-C // Naissance d’Alexandre le Grand, roi de Macédoine et l’un des personnages les plus célèbres de l’Antiquité

Fils de Philippe II, élève d’Aristote et roi de Macédoine à partir de 336 av. J.-C., il devient l’un des plus grands conquérants de l’histoire. Il fait de son petit royaume le maître de l’immense empire perse achéménide, s’avance jusqu’aux rives de l’Indus et fonde près de soixante-dix cités, dont la majorité porte le nom d’Alexandrie.

La notoriété d’Alexandre s’explique principalement par sa volonté de conquête de l’ensemble du monde connu. Cette aspiration, à la fois illusoire et pourtant presque réalisée, avant qu’il ne meure subitement à l’âge de trente-deux ans, a pour conséquence — durant un temps très court — une unité politique jamais retrouvée ensuite entre l’Occident et l’Orient.

L’héritage d’Alexandre, marqué par sa volonté de fusionner les cultures grecque et orientale, est partagé entre ses généraux pour former les différents royaumes et dynasties de la période hellénistique.

Aujourd’hui, 21 Juillet 2017

202ème jour de l’année, 29ème semaine de l’année

163 jours avant la fin de l’année

Ce jour était officiellement dénommé jour du melon dans le calendrier républicain français.

JOURNEE NATIONALE

Fête nationale belge, commémorant la prestation de serment du premier Roi des Belges, Léopold Ier en 1831.

DEMAIN

Samedi 22 juillet

Fête de Saint Marie Madeleine en Haïti notamment à Sibert

JOURNEE INTERNATIONALE

Journée mondiale de la malbouffe

Sous son nom français, elle ne s’est pas encore fait une vraie place dans le calendrier des journées mondiales. Il faut dire qu’elle nous arrive en ligne droite des Etats-Unis d’Amérique. En fait, on s’en serait douté…

C’est son véritable nom, outre-Atlantique. On désigne par ces termes toutes les nourritures trop grasses, trop sucrées, trop riches, qui font le quotidien de l’américain moyen.

Lui consacrer une journée mondiale c’est peut-être enfin se rendre compte de ce que ce type d’alimentation peut avoir de néfaste pour la santé… mais de là à changer les habitudes !

UN FAIT A RETENIR

21 Juillet 970 Début de la construction de la mosquée al-Azhar au Caire

L’une des plus anciennes mosquées du Caire et le siège de l’Université al-Azhar, la plus ancienne université au monde.

Sa construction a commencé le 14 Ramadan 359 de l’Hégir. Elle dura deux ans. La première prière y a eu lieu le 22 juin 972. Après sa construction, al-Azhar fut directement financée par les califes fatimides. Par ailleurs, des Égyptiens aisés participaient à son financement en lui léguant une part de leur fortune ou des propriétés privées.

En 988, elle devint également une université où étaient enseignées différentes sciences et la religion.

HAITI

21 Juillet

1961 Pose de la première pierre de Duvalier-Ville

Pour collecter les fonds destinés à la construction de cette ville, jamais tout à fait achevée, et construite sur l’emplacement de la commune de Cabaret, François Duvalier, choisit son homme de confiance, Luckner Cambronne (décédé en 24 septembre 2006), alors député de Cabaret. Celui-ci mit sous pied une vaste opération financière qui finalement se dégénéra en une sorte de racket, allant jusqu’à menacer ceux qui refusaient leurs contributions ou simplement se montraient réticents. Des déductions furent prélevées, sans préavis, sur les chèques de tous les employés de l’état.

La Pensée du Jour

«La paix semble plus dure à créer que la guerre et pourtant elle demande moins d’initiatives.»

Auteur inconnu

PRENOM DU JOUR

Saint-Victor mais aussi Victoria, Daniel…

Mort à Marseille sous Maximilien Hercule (285-305) dont il était l’un des officiers mais qui le fit broyer sous une meule, Victor aurait refusé d’abjurer sa foi. Les Victor sont hardis et gentils Leur couleur : le vert. Leur chiffre : le 6.

Aujourd’hui

Vendredi 21 Juillet 2017 Dernier Quartier

Dimanche 23 Juillet 2017 Nouvelle Lune

L’Ere des Cancer, comprise entre le 21 juin et le 22 juillet

L’Ere des Gémeaux, comprise entre le 22 juin et le 22 juillet

LE CULTUREL CHEZ NOUS

MIZIK LAKAY

Princesse Eud «»

Pour découvrir la musique de «»

cliquezsur le lien qui se trouvesurnotre site :

https://www.youtube.com/watch?v=AEXMP-f-_wQ

Carte blanche à Princesse Eud

Institut français en Haïti- Aujourd’hui

Atelier d’écriture avec la romancière Kettly Mars

Dans le cadre de la deuxième édition du Festival féministe Nègèsmawon, un atelier d’écriture titré » Écrire son corps, écrire sa féminité ». Inscriptions : envoyez un récit ou un poème de 250 mots à festivalfeministe@gmail.com

Port-au-Prince, Jacmel, Gonaïves – Jusqu’au 23 juillet 2017

Troisième édition de la Quinzaine du livre

Invité d’honneur : Arnaud Delcorte.

LEL | Appel à contributions L’Association Legs et Littérature (Alel) lance un appel à contributions pour le dixième numéro de la revue Legs et Littérature consacré à la thématique «La critique littéraire» à paraître en octobre 2017. Les intéressés peuvent envoyer leur proposition de contribution avant le 31 août à legsetlitterature@venez.fr Plus d’infos : www.legsedition.net

L’actualité du monde, dans le passé

21 juillet 1620 Naissance de Jean Picard, astronome et prêtre français, né à La Flèche dans la Sarthe

Il fut le premier à calculer le rayon de la Terre de façon précise, en mesurant un degré de latitude par triangulation le long du méridien de Paris. Ses mesures l’ont conduit à un résultat de 111 à 112 km pour un degré de latitude, ce qui donne un rayon terrestre de 6 372 km (le rayon polaire actuellement mesuré étant de 6 357). Il est décédé le 12 juillet 1682. Picard conçoit lui-même ses instruments de mesure.

21 juillet 1836 Le train roule au Canada

Pour la première fois, un train roule au Canada.

Il va de La Prairie à Saint-Jean, sur la rive Sud de Montréal.

La longueur du trajet est de 23 kilomètres et se réalise en un peu moins d’une heure.

21 juillet 1896 Première projection cinématographique au Canada

À Ottawa, John C. Green fait la démonstration du Vitascope à la « Ottawa Electric Railway Company’s West End Park ». Ce prototype moderne projetait des images sur un mur ou sur un écran pour permettre une plus grande audience que le Kinétoscope, projecteur de la même époque.

21 juillet 1920 Naissance d’Isaac Stern, violoniste américain, l’un des plus illustres représentants de la première génération de musiciens entièrement formés aux États-Unis.

En 1961, il fonde un célèbre trio avec le pianiste Eugene Istomin et le violoncelliste Leonard Rose, avec lequel il se produira pendant plus d’une vingtaine d’années.

En 1960, à la tête d’un comité de soutien, il s’oppose, avec succès, à la démolition du Carnegie Hall à New York.

En 1996, le grand auditorium du Carnegie sera rebaptisé en son honneur.

Musicien engagé, il n’hésite pas à mettre la musique au service de ses convictions. En témoignent ses tournées en Union soviétique en pleine guerre froide, son voyage en Chine au lendemain de la Révolution culturelle (il fut le premier musicien occidental à accepter l’invitation du gouvernement chinois), son premier séjour en Allemagne après avoir refusé pendant des années de s’y produire, son engagement actif pour Israël aux côtés de Golda Meir et David Ben Gourion ou encore le fameux récital donné à Jérusalem en pleine guerre du Golfe devant un public équipé de masques à gaz.

21 juillet 2004 Décès de Jerry Goldsmith, compositeur américain

Il a été nominé dix-huit fois aux Oscars et neuf fois aux Golden Globes, et à remporté quatre Emmy Awards. Il a travaillé dans une large variété de films et des genres de télévision, mais ils est plus en évidence associé à l’action, le suspense et des films de science-fiction et/ou horreur. En tout, il a signé la musique de quelque 200 films, notamment Star Trek : The Motion Picture, Alien, Planet of the Apes, Basic Instinct, L.A. Confidential, Poltergeist, MacArthur, A Patch of Blue et Chinatown. Il a aussi composé le thème de plusieurs séries télévisées, entre autres The Man from U.N.C.L.E., Dr. Kildare, The Waltons et Star Trek : Voyager.

Formé à la composition classique, il était un musicien érudit, exigeant, volontiers moderniste, empruntant parfois son inspiration aux grands compositeurs du XXe siècle et intégrant dans ses œuvres les innovations de la musique contemporaine. Il faisait figure de musicien d’avant-garde à Hollywood.

21 juillet 2007 Pratibha Patil élue présidente en Inde

Pratibha Devisingh Patil, née le 19 décembre 1934 à Nadgaon, Maharashtra, est une femme politique indienne élue présidente de l’Inde le 19 juillet 2007.

Elle est la première femme à accéder à cette fonction.

Elle succède à Abdul Kalam le 25 juillet 2007.

