Société : Marche, le 28 juillet 2017, pour dénoncer divers problèmes sociaux, dont l’insécurité en Haïti. Initiative du Collectif du 4 décembre

Différentes facettes de l’insécurité peuvent être rattachées à la « corruption endémique et transversale » en Haïti, aux yeux du Collectif du 4 décembre 2013.

P-au-P, 19 juil. 2017 [AlterPresse] — Le Collectif du 4 décembre 2013 projette d’organiser, le vendredi 28 juillet 2017 (Ndlr : qui marquera le 102e anniversaire du premier débarquement, le 28 juillet 1915, des marines américains en Haïti), une marche pour dénoncer une série de graves problèmes sociaux en Haïti, dont l’insécurité.

Un document, contenant un ensemble de revendications et doléances, liées à divers problèmes sociaux, dont l’insécurité, sera, à l’occasion, remis au titulaire du Ministère de la justice et de la sécurité publique (Mjsp), Heidi Fortuné,.annoncent les organisateurs de la marche du 28 juillet 2017

Une copie de ce document sera, également, acheminée au président de la république Jovenel Moïse, au premier ministre Jack Guy Lafontant, aux présidents du sénat et de la chambre des députés, respectivement Youri Latortue et Cholzer Chancy, et à la Direction centrale de la police judiciaire (Dcpj).

C’est ce que précise Jean Robert Argant, coordonnateur du Collectif du 4 décembre 2013, joint au téléphone par l’agence en ligne AlterPresse.

« La corruption trouve un terrain fertile pour prendre pied », souligne le Collectif du 4 décembre 2013, appelant à stopper cette décadence et la mauvaise façon de gérer le pays, comme différentes facettes de l’insécurité, liées à la « corruption endémique et transversale » en Haïti.

Il faut procéder à un « travail en profondeur », afin de combattre la corruption………………………..lire la suite sur alterpresse.org